Lendvai Ildikó leleplezte Magyar Pétert, kiderült a titok

Tiszta, világos beszéd. Már nem is titkolják. Tényleg összenő, ami összetartozik. Sorra állnak Magyar Péter mögé a baloldal levitézlett figurái. Demszky kezdte a sort, majd a balos megmondóemberek következtek, élükön Havas Henrikkel és Nagy Bandó Andrással, most szépen jönnek az egykori bukott politikusok is, majd természetesen az úgynevezett ó baloldal pártjai is szépen sorban. Egy brancs ez. Lendvai Ildikó megkezdte a sort, nem tétovázott sokáig.

Az is megírtuk már korábban az MSZP egykori elnökéről, hogy hű partizánként mindig maradéktalanul elvégzi a rá rótt feladatot. Most is ez történt. Ki lett adva a parancs: Elvtársak, Magyar Péter mellé kell állni, nincs apelláta!