Magyar Péter egy dologban igazat mondott

Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy emberek százezreinek emlékezetébe égett bele az, amikor Magyar Péter a jól fizető állások elvesztésétől kiábrándultan azt állította, hogy a rossz nyelvek ellenére biztosan nem megy el Brüsszelbe és nem ül be az Európai Parlamentbe.

Azóta pedig már hivatalossá vált: Magyar Péter megannyi hazugság mellett egyetlen dologban igazat is mondott.

A Tisza Párt elnöke bár felvette a mandátumát, valóban nem ment el Brüsszelbe, és tényleg nem ült be az Európai Parlamentbe túl sokszor.

Magyar Péter lett a leglustább

Az ellenzék ügyeletes üdvöskéje az összes képviselő közül a legkevesebbszer vett részt az európai parlamenti üléseken, és most derült ki, hogy már burkoltan a kampányban is előre tájékoztathatott erről mindenkit. A brüsszeli kézben lévő és azóta ukrán gyámság alá került párt elnöke a világ legnagyobb kamuállásának nevezte az európai parlamenti munkát, de a fentiek fényében világos, hogy saját magából indult ki, amikor ezt mondta – ő ugyanis valóban annak tekintheti. Már akkor is tudta, hogy ez a tökéletes álommeló az olyanok számára, mint ő: több millió forintot vihet haza a minimális munkájáért cserébe, ráadásul még a mentelmi joga mögé is elbújhat, így nyugodtan lehet garázdálkodni az utcán és a szórakozóhelyeken.

Borítókép: Magyar Péter a leglustább európai parlamenti képviselő, ritkán jelenik meg a munkahelyén (Fotó: MTI/Purger Tamás)