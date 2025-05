Ukrán kémügy: Magyar Pétert védi a mentelmi joga

Magyar Péter miatt a Központi Nyomozó Főügyészségre tette át a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) azt a feljelentést, amit Tényi István tett a sajtóban megjelent cikkek alapján kémkedés gyanújával a Tisza Párt és az ukrán titkosszolgálat esetleges összejátszása miatt – derült ki a lapunk birtokában lévő hatósági határozatból. A dokumentumban ezt azzal indokolják, hogy Magyarnak, mint az Európai Parlament képviselőjének mentelmi joga van, így vele szemben kizárólagosan csak a KNYF járhat el, amennyiben úgy döntenek, hogy a feljelentés alapján megindítják a nyomozást.

Dicsőség Ukrajnának!

A feljelentésben többek között az szerepel, hogy május elején nyilvánosságra került egy honvédségi jelentés, amelyből kiderül: Ukrajna titkosszolgálata összejátszhat a Tisza Párttal. A dokumentum szerint Ruszin-Szendi Romulusz, az egykori vezérkari főnök – aki ma már a Tiszához tartozik – a hivatalos magyar állásponttal szemben ukránbarát nézeteket képviselt a NATO katonai tanácskozásain, és felszólalásait rendre a „Dicsőség Ukrajnának!” felkiáltással zárta.

„Felélesztett” telefonszámok

A honvédségi jelentés mellett egy korábban készült hangfelvétel is megerősíti a gyanút, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz aktív kapcsolatokat ápolt ukrán katonai vezetőkkel. „Ha nagyon akarjuk, ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd, ha odakerülünk” – mondta egy alkalommal, hozzátéve, hogy vezérkari főnökként a legtöbbet a volt ukrán vezérkarfőnökkel találkozott. A Fidesz szerint elfogadhatatlan, hogy egy magyar politikus ilyen viszonyt ápoljon egy idegen hatalom katonai elitjével, főként úgy, hogy közben hazai titkokhoz is hozzáférése lehetett. Az ügy fontos részlete, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter élesen támadta a magyar haderőfejlesztési programot. Kocsis Máté szerint a miniszter elleni vádaskodás és a közvélemény hergelése része lehet egy nagyobb műveletnek, amely mögött nemcsak belpolitikai szándék, hanem külső – ukrán – érdekek is meghúzódhatnak. Mint fogalmazott: nyilvánvalóvá vált, hogy az ukrán titkosszolgálat összejátszik a Tisza Párttal.

Ukrán kémügy

A feljelentés óta az is napvilágot látott, hogy még ennél is messzebb vezet az ügy, hiszen kirobbant a kémbotrány. Több ukránt kiutasítottak az országból, míg egy ukrán személyt, Holló Istvánt le is tartóztattak, akivel szemben a Nemzeti Nyomozó Iroda folyat eljárást kémkedés és más bűncselekmény gyanújával.

Közös utazás az ukrán kémmel

Nem mellékes körülmény, amiről már korábban beszámoltunk, hogy Magyar Péter tavaly nyáron ukrajnai útjáról több platformon is rendszeresen beszámolt, és folyamatosan osztott meg fényképeket a háború sújtotta keleti szomszédból. A Tisza Párt elnöke azonban nem egyedül látogatott Ukrajnába, vele tartott a tavaly kiutasított ukrán kém, Tseber Roland is. Kiderült az is, hogy a Magyar Pétert Kijevben vendégül látó és kalauzoló férfi idén márciusban egy ukrán tévében a Tisza Párt elnökével megbeszélt „további akciókról” nyilatkozott. Tseber nem részletezte, hogy konkrétan milyen további akciókra gondol.

Ruszin-Szendi Romulusz az egyik kulcsszereplő?

Szintén a feljelentés után, a napokban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök – a Tisza Párt jelenlegi szakértője – rendszeres kapcsolatban állt azzal az ukrán állampolgárral, a már említett Holló Istvánnal, akit a magyar bíróság a napokban kémkedés gyanújával letartóztatott. A rendkívül szövevényes, kémügyről, illetve az abban felbukkanó milliárdos nagyvállalkozóról, illetve a Tisza Párt ukrán behálózásáról bővebben itt olvashatnak.