Ennyi volt, Magyar Péternek nem sikerült kitartania a választásig

Oly közel volt már a választás napja Magyar Péter és a Tisza Párt számára. A szerencsétlen erre készült már két éve, de a célvonal előtt annyira kimerült a saját marhaságaiban, hogy végül orra esett. Így lehetne leírni az ukrán elnök kedvenc magyar politikusának utolsó rángatózásait.

Életében először most tényleg dolgoznia kellett valamiért, de láthatóan annyira megviselte Magyar Pétert a munka, hogy elvesztette a kapcsolatot a valósággal. Láttunk már ilyet, csak az a nyolcvanas éveit taposó Joe Biden kampánya alatt volt. M. Péter kicsit korábban kezdte.

A brüsszeli tengely magyar csapágya kifogyott a szavakból, a hazugságait már annyira nem tudta überelni újabb hazugságokkal, hogy teljesen kifogyott az ötletekből, és inkább már csak annyit üzent az osztálykirándulásokra hasonlító fórumán: „Tik-tak”. Mindezt egy iskolás hangján és stílusában. Idő kérdése, hogy nem létező emberekkel fog majd kezet, vagy céltalanul bolyong a színpadon, amíg le nem kísérik az állítólag nem létező testőrei. Ha már ilyen jó az órája, legalább tudja, hogy annyira fogy az ideje a magyar közéletben, mint ahogy a Tisza támogatottsága apad itthon.

Sebaj, Brüsszelben és Ukrajnában még nagyot szakíthat – feltéve, ha nem dobják ki a kukába, akár egy használt papírtörlőt. Ott ugyanis ez a szokás.

De hé, legalább lesznek ott más elhasznált bábok is: Márki-Zay Péter, Jakab Péter, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon. Csupa sikertelen, bukott hazaáruló…