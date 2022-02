Kolozsvári reggeli az Eggcetera nevű brancsozóban

Érdemes megemlíteni közülük a rendkívül hangulatos, igényesen berendezett Livada-t (magyarul Gyümölcsös), melynek hatalmas kerthelyiségét, mint neve is mutatja, gyümölcsfák teszik még szerethetőbbé. Reggeli kilenckor nyitnak, hatféle reggelit készítenek, halloumi sajtot izgalmas köretelemekkel, s különféle színvonalas tojásételeket, például vargányával illetve szarvasgombával, valamint avokádós és torockói diós érlelt sajttal készült omlettet, melyeket koktélparadicsommal és vegyes zöldsalátával tálalnak. Itt csak vacsorázni voltunk, tapasztalatunk meggyőző volt, szép a tálalás, kedves a kiszolgálás, igényes a konyha. Másik hasonló egység a speciality kávézóként is ismert Olivo, mely a város szívében működik, pár perc járásnyira a főtértől. Hétköznap nyolckor nyitnak, hétvégén kilenckor, s korrekt reggeli-választékot kínálnak. A francia omlett és pancetta-s rántotta mellett ehetünk többek között kecskesajtos shakshukát (közelkeleti lecsóvariáció), tonhalas és humuszos bruschettákat, joghurtos bowlt. Itt ebédelni voltunk, kifejezetten ízletes ételeket kaptunk, megejtően kedves és szívélyes kiszolgálás mellett. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a helyet a Gault Millau kalauz is beemelte a „POP” kategóriában említett éttermek közé.

A képek a szerző felvételei.

Kolozsvár reggeli-kínálatának bemutatása elképzelhetetlen a Meron kávézó-hálózat említése nélkül. E speciality kávézó elsősorban Erdélyben terjeszkedik, a Kárpátokon túl csak Bukarestben van egysége. Egy-egy lokációval rendelkeznek Brassóban, Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Szászfenesen és Zilahon. Kolozsváron nem kevesebb, mint kilenc helyet működtetnek. Mi ezek közül a város központjában, a Shopping City-ben működő egységben reggeliztünk, valamint a nagyváradi, Zöldfa utcaiban, mindkét esetben kimagasló élménnyel távoztunk, mind a beltér, mind a kiszolgálás, mind pedig az ételfelhozatal tekintetében. Sonkás croissant-t (románul úgy szólt, hogy „croissant cu sunca”) rendeltem többek között, mire a felszolgáló udvariasan jelezte, hogy ez prosciutto-val készül. Mondom neki hasonlóan kedvesen, hogy a magyarul a prosciutto is sonka, azt feleli mosolyogva, hogy „nem tudta, de jó ezeket tudni”. Ilyen apróságok jól tudnak esni az embernek.

Részletesebben az Eggcetera nevű brunchozóval foglalkoznék

A boltíves beltér trendi, hangulatos. Korszerű, avantgarde világítás, faburkolat, zöld növények, otthonos, vendégmarasztaló atmoszféra. Az asztalon díjmentesen fogyasztható víz, dizájnos só- és borsdaráló, kiemelkedő minőségű extra szűz olívaolaj, betonkockára emlékeztető kőedényben evőeszközök.

Kreatív, igényes reggeliket kínálnak kiváló alapanyagokból. Többek között avokádós és lazacot toastot, shakshukát, különféle tojásételeket és édes reggeliket. A reggeli italok, frissen préselt levek (narancs, ananász, gyömbér, citrom, alma), teák mellett csúcsminőségű (speciality) kávét kínálnak.

Az árak értékarányosak, a minőséghez képest kedvezőek. A sós reggelik ára átszámolva 2000 és 2400, az édeseké 1200 és 1700 forint között mozog.

A kiszolgálás gyors, udvarias, figyelmes, egyszóval kifogástalan.

Fogadófalatként egy kevés helyben készült gyümölcsjoghurt érkezett édesmorzsával, egyedi kerámián tálalva. A helyről elnevezett reggelit kértem, frissen préselt narancslével kísérve.

A pestoval és avokádókrémmel, ízre-állagra egyaránt kifogástalan pirítóson tálalt posírozott tojást és gombákat tartalmazó kompozíció kiváló volt.

Mint a honlapon is szerepel, kiemelkedő minőségű kovászos kenyérrel kínálják kulináris alkotásaikat.

A Gault Millau étteremkalauz által POP kategóriás helyként jelölt Eggcetera volt a legjobb reggeli-élményem Erdély fővárosában.

Elérhetőségek:

Eggcetera

Kolozsvár, Jókai (mai román nevén Napoca) utca

Telefonszám: + 40 751 385 463

Nyitvatartás: Hétfőn zárva, keddtől vasárnapig: 9.00 – 16.00

Honlap: www.facebook.com/eggcetera.cluj/

Online kapcsolatfelvételre messengeren keresztül van lehetőség.