Erdélyi Ízek gasztronómiai fesztivál, második rész – Kulináris tobzódás a nagysátorban

A Páva étterem medvezsíros kenyeret kínált sózott liofilizált málnával vagy zöldhagymával, de aki mindkettőből kért rá, az kapott, sőt felkarikázott zöld erős paprika is volt a pulton, abból is lehetett szedni a kenyérre vagy az ételekbe. Átütő élmény nyújtott a tárkonyos báránypacalleves. Azt tudtam, hogy Adorján remekül kezeli ezt a nehezen beszerezhető alapanyagot, tavaly ősszel megállt Aradon barátaival egy örömfőzésre a Maurer Oszkár éttermébe vezető közös utunk előtt, akkor toszkán báránypacalt készített Fülöp Szabolcs székelydályai református lelkész és sajtkészítő hatéves bivalysajtjával. Emlékezetes este volt. Gerslikását is kínáltak konfitált kacsabelsőséggel, marhapofát hecserlis pecsenyemártással és szegfűgombás tört krumplival. A desszertjük sem volt mindennapos: megtartható, faragott fakanálban házi csokoládé gombakompóttal és dióval. Igen erős ételsor.

Desszertről a sepsiszentgyörgyi Orka gondoskodott, mely vita felett Székelyföld legjobb cukrászdája. Bár nem vagyok édesszájú, nem álltam meg, hogy ne kóstoljam végig a teljes szortimentjüket. Az Év fiatal vállalkozója titulust 2020-ben elnyert cukrász-cukrászdatulajdonos Horváth Orsi négy remek süteményt hozott: mákkatyó néven mákos sajttortát cukormentes szilvaízzel, diótortát, női szeszélynek nevezett pohárdesszertet karamellizált leveles tésztából és ribizlihabból, valamint lokális különlegességként peccspuliszkát, azaz kukorica madeleine-t (francia aprósütemény) joghurtkrémmel és friss csipkebogyólekvárral.