Erdély ízei a Gyímesi Skanzenben – Első rész

A Babka állomáshelyének tőszomszédságában a székely Jamy pálinkafőzde tulajdonosai, Szőcs Rezső és felesége, Melinda kínáltak nem kevesebb, mint húszféle prémiumpálinkát, illetve párlatot, olyan kedvességgel, hogy az ember akkor is pálinkával kezdte a napot náluk, amikor nem ez volt a szándéka. Segített ebben persze a genius loci is, Erdélyben mind a napot, mind az étkezést előszeretettel kezdik pálinkával.

Az különösen tetszett, hogy a címkéken rovásírással is szerepelt Székelyudvarhely neve. Mint megtudtam, pálinkáik jelentős része saját termesztésű gyümölcsből készül, de vásárolnak is hozzá. A megszokott alapanyagok (szilva, alma, birs, meggy) mellett készítenek som-, málna-, berkenye- és feketeribizli-pálinkát is. Végül, de nem utolsósorban valódi áfonyapálinkát – s nem likőrt. Székelyföldön még ma is jellemző, hogy a szeszből, vízből, cukorból és áfonyából készített italt pálinkának nevezik, csak azért, mert 40-50 fokosra keverik ki.