Az apátsági sörfőzés buktatói: a Zirci Apátsági Manufaktúra

A hazai nagykereskedelemi üzletláncban kapható öt tételük kóstolása nagyon vegyes eredményt hozott. Az üzem Promus nevű söre, melyet a 2022-es kisüzemi versenyre müncheni hellesként neveztek, nem igazán illik bele a stílusába, noha egészen kellemes sörrel van dolgunk. A magas földes komlóaromák és a barnás, oxidált szín nem jellemzők a német világos sörre, cserébe egészen kellemes német/cseh pilzenit lehetne kis odafigyeléssel varázsolni az összetevőkből.

A Zirci Búza, mely sokáig személyes kedvencem és a hazai búzasörök egyik legjobbja volt, mára szintén elvesztette ízletességét. Maga a sör eredendően witbier szeretett volna lenni, de a címke szerint például búzamalátát nem is tartalmaz, cserébe elvileg van benne kandiscukor, de nincs koriander és narancshéj, melyek a stílus elengedhetetlen összetevői. A búzamaláta hiánya valószínűleg elírás, és a narancshéj is mintha érződne. Ugyanakkor habja egyáltalán nincs, miközben kellemetlenül szárazra erjesztett és savas íze van a sörnek. A Levendulás búzasör is nagy újdonság volt a piacon annak idején, és többen másolták is őket, például a Tihanyi Levendulás búzasör. Ugyanakkor a most kapható zirci variáns csak illatában hozza a levendulát, míg ízében egy gejl, édeskés, levendulaszirupos ízt kapunk, nem azt a könnyed virágosságot, amely ezt a fűszer jellemzi.

A Dubbelük nagyon kellemes, finom sör, egyetlen hibája van, az, hogy nem Dubbel. A sörnek van egyrészt egy stílusidegen, karamellmalátás karaktere, miközben az élesztő nem hoz észtereket, és nagyon vizes a kortyérzet. Ebben a formában a nedű sokkal közelebb van egy baksörhöz, mint egy belga sötét ale-hez. Sajnos a Tripel is ezt hozza. Vizes, észterszegény íz, mely egy kicsit savanykás is, teljesen oda nem illő módon.

Összességében azt kell mondanunk, hogy a Zirci Apátsági Manufaktúra jó helyen, jó időben alakult, de szisztematikusan elszalasztotta a piac által felkínált lehetőségeket.

Mára az üzem elmaradt az élbolytól, az új hullámos sörök felé egyáltalán nem nyitottak, az innovációik, a kísérleteik pedig nem vették figyelembe a piac igényeit. Ugyanakkor mint ciszterci öregdiák ennek ellenére is bízom benne, és remélem, hogy az üzem egyszer magára fog találni, fel fog tudni zárkózni a piaci elvárásokhoz, mielőtt még késő lenne.

A szerző közgazdász, sörfőző, a Sördoktor YouTube-csatorna alapítója

Borítókép: Illusztráció (Fotó: A szerző felvétele)