Le Klok: francia ihletésű, frissen nyílt étterem Péterváradon

Bácskának, valamint a Bánát és Szerémség szerb fennhatóság alá került részének gasztronómiai szempontból Újvidék a legizgalmasabb települése, ami a számokból is adódik. E rovatban többször szóba került, hogy a Kárpát-medencében nagyvonalakban érvényesül az az egyébként kézenfekvő, de egyetemesnek aligha mondható törvényszerűség, hogy minél nagyobb egy város, annál színesebb és színvonalasabb a vendéglátása.

Még Belső-Magyarországon is akadnak pár száz- vagy néhányezres falvak és kisvárosok, ahol gazdagabb a gasztronómiai felhozatal, mint tízezres városokban, lásd például pezsgő Köveskál és Villány esetét, összevetve mondjuk Orosházával és Kiskunfélegyházával.

Nyilván sokat nyom a latban a turizmus, s ez átírhatja az említett szabályszerűséget, amely főként a százezres nagyságrendnél érvényesül.

A szerb közigazgatás által Vajdaságként számon tartott, szóban forgó terület legnagyobb városai: Újvidék (286 157), Szabadka (105 681), Nagybecskerek (79 346), Pancsova (77 562), Zombor (51 825), Nagykikinda (41 650), Szávademeter (39 361), Versec (36 044), Árpatarló (33 485), Palánka (30 470), India (27 569), Verbász (26 020), Óbecse (25 509), Vetemik (21 937) és Temerin (20 127) A számok a Wikipédia „Szerbia legnagyobb városai” szócikkéből származnak, más adatok is közkézen forognak, nem a precizitás a lényeges, hanem a sorrend s a hozzávetőleges lélekszám.

A szerémi városokat leszámítva a felsoroltak közül minden településen megfordultam a Kárpátiaéttermek.hu címen elérhető, az egész Kárpát-medencére kiterjedő adatbázis összeállítása során, igyekeztem ellátogatni mindenütt a legjobb helyekre. Úgy vélem, hogy a nagy számok imént vázolt „törvénye”, nagyjából az ötvenezres lélekszámig érvényesül e régióban, onnan kevésbé: Versecnek és Óbecsének például érdekesebb, változatosabb a vendéglátó-palettája, mint a számottevően több lakost számláló Nagykikindának.

Pétervárad a maga 14 810-es lélekszámával nincs is a listán, de Újvidék közelsége s a kisváros bekapcsolódása a délvidéki metropolisz életébe sokat lendít rajta.

Érdemes megjegyezni, hogy a település onnan kapta a nevét, hogy az uradalom birtokosa Töre (vagy Györe) fia Péter, országbíró és bácsi ispán volt, akit 1213-ban Gertrúd királyné meggyilkolása miatt húztak karóba és ítéltek birtokelkobzásra. (E történetet dolgozta fel Katona József halhatatlan drámájában.)

Az idén nyitott péterváradi „Le Klok bisztró” a felső minőségi szegmenst célozta meg. Az igényesen berendezett beltérben zöld növények, a falon berámázott képek, borosüvegek vastartóban, kellemes háttérzene szól. A terasz egy impozáns, ódon hangulatú térre néz.

Francia ihletésű nemzetközi konyhát visznek, erre a Facebookon olvasható egysoros bemutatkozásuk is utal, miszerint a francia szellemet szeretnék a maguk módján, de hitelesen megjeleníteni.

Kínálnak többek között tatárbifszteket, vichyssoise-t (francia burgonyás póréhagymakrémleves), marhahúslevest palacsintabetéttel, erdei gombás rizottót, sertéstarját sütőtökös-burgonyás mille feuille-el és demi-glace mártással, kacsacombot borban posírozott almával, burgundi marhát specle-vel, creme brullée-t és csokoládé terrine-t vaníliaszósszal.

Helyi kézműves sör Fotó: a szerző

Több, mint harminc helyi, francia és olasz minőségi bort tartanak, amelyek közel felét pohárra is kimérik. A töményitalválaszték nem hordoz sok izgalmat, kínálnak viszont többféle helyi kézműves sört az itallapon rögzítetteken kívül is, érdemes a témára rákérdezni.

Kecskesajt-szuflé Fotó: a szerző

Megkóstoltuk a „kétszer sült” kecskesajt-szuflét, amely ízletesnek bizonyult.

Füstölt pisztráng pástétom Fotó: a szerző

A szépen tálalt füstölt pisztráng pástétom könnyed, jó ízű, marinált retekkel és kandírozott narancshéjjal díszítik. Érdekes kombináció.

Házi kenyér Fotó: a szerző

Helyben sült, jól sikerült olajbogyós, rozmaringos kenyeret adnak hozzá.

Céklatatár Fotó: a szerző

A vegetariánus tál két tányéron érkezett. A céklatatár remek, ízre, állagra egyaránt, vélhetően héjában sütötték s nem főzték a koncentrált ízű, ügyesen fűszerezett alapanyagot. Hasonlóan meggyőző élményt nyújtottak a roston sült sajtszeletek is, továbbá a fűszervaj,

Rántott cukkinihasábok Fotó: a szerző

a pankómorzsával panírozott rántott cukkinihasábok, ami mellé citrusos tejfeles mártást adtak. A tojáskrémben sem csalódtunk.

Répatorta Fotó: a szerző

A répatorta ízletes, házias, katarzismentes.

A kiszolgálás kifogástalan, felkészült, kommunikatív, udvarias.

Pincérünk szavaiból arra lehetett következtetni, hogy ő is a tulajdonosi körbe tartozik, ami érződött a motiváltságán. Jó volt hallani, hogy baráti viszonyban vannak az Újvidék legjobb éttermei közé tartozó Fish and Zelenish, illetve Project 72 tulajdonosaival, szeretnének persze jobbak lenni, de inkább szövetségest látnak bennük, mint versenytársat. (Az említett két egység tulajdonosi köre egyébként azonos. Érdekes, hogy a Tripadvisoron is e két étterem áll az élen azon 380 hely közül, amelyek nevét a portál kiadja a „Novi Sad” keresőszóra. A Tripadvisor, ellentétben a Google Mapsszel, sajnos nem ismeri a magyar településmegnevezéseket.)

Mindent egybevetve a Le Klokot a legjobb délvidéki élményeink között raktároztuk el.

Nem kétséges, hogy lehet még egységesíteni, finomítani, izgalmasabbá tenni az alapkoncepciót, emelni a komplexitásszintet, de a hely már most, két hónappal a nyitás után az egész régió élvonalához tartozik.

Elérhetőségek:

Le Klok bistro

Pétervárad, Prote Mihaldžića 6

Telefonszám: +381 64 8867667

Honlap: https://www.facebook.com/leklok.kuca/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: A Le Klok beltere (Fotó: Borbély Zsolt Attila)