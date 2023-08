Tanulással az alkoholizmus ellen?

Ugyan nyár van és meleg, általában komoly témákkal ilyenkor ritkábban foglalkozunk. Mégis visszakanyarodnék most ehhez a kérdéshez. Történetesen azért, mert a jövő héten Balatonalmádiban egy lelkes csapat szeretné a bornak és hatásának a pozitív oldalát reflektorfénybe állítani. Szociológiai és egészségügyi szempontból egyaránt érdekünk lenne a bort mint élelmiszert tudatos választás után, rendszeresen, étkezéshez elfogyasztani. Ennek része az is, hogy a sokak által tagadni próbált, mégis létező pozitív társadalmi hatásaira felhívjuk a figyelmet.

A felelősségtudatos borfogyasztás az egészséges emberek mértékletes fogyasztásából indul ki. Nagy hiba itt mennyiségi paraméterek alapján kategorizálni. Nem lehet általánosságban kimondani, hogy egy (kettő, három…) deciliter bor elfogyasztása teljesen ártalmatlan. Ennek ellenére számos országban léteznek úgynevezett ajánlott napi egységek, alkoholtartalomtól függően listázva.

Ezek többnyire a nők számára napi fél-egy deci, férfiak számára ennek a mennyiségnek a dupláját kitevő bor fogyasztását nem tartják ártalmasnak. Ezt tanultuk, tanítottuk az elmúlt 25-30 évben. Most pedig mit hallunk? Többnyire azt, hogy az igényes és tudatos borfogyasztás is ártalmas, mindegy, hogy a világnak melyik csücskében élünk is.

A kérdés a függőség: tud-e valaki hosszabb ideig, napokig-hetekig (elvonási tünetek nélkül) élni, ha nem fogyaszt alkoholos italt. Amíg a bor közvetlenséget, közlékenységet indukál, minden rendben. Ha agressziót vált ki valakiből, ott már baj van (majom, oroszlán, disznó példázata). Pince szlogen:

Igyál annyit, amennyi jólesik – de csak annyit.

Mindez azért jutott újra az eszembe, mert örömmel olvastam több helyen is olyan indíttatású hivatalos megnyilvánulásokat, amelyek a fiatal korosztály bor felé egyengetését elengedhetetlen tennivalónak látja. Jómagam, aki immár több mint harminc éve próbálom a környezetemben lévő fiatalokat a jó irány felé terelni, szintén nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést. Nem csupán azért, mert ha a ma húsz-harminc éves korosztályt nem lehet az igényes borfogyasztás felé irányítani, lassan elfogynak a magyar borfogyasztók.

Tapasztalatom szerint a tudatos borválasztás, a borkóstolás valódi titkainak felfedése sokakat visz el az élet más területén is az igényesség felé. Az igényesség és tudatos választás nem pénztárca-függő.

A Kárpát-medencében fellelhető természeti értékek, mezőgazdasági termékek és termények, az abból készülő élelmiszerek feldolgozásának, tartósításának és elkészítésének jellegzetes módszerei jórészt eltűntek. A még meglévő értékek felkutatása, számbavétele, nyilvántartása és megőrzése mindannyiunk feladata. Ennek a feladatnak eleget tenni csak úgy tudunk, ha egyben a környezet tudatos megóvása is az elérendő célok közé kerül.