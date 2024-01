Olasz étterem a nagyszentmiklósi régi malomban

A 2004-es népszavazás alkalmával a magyar állampolgárság kiterjesztése mellett kampányoló csapat egyik jól mediatizált érve az volt, hogy nemzetünk hány nagysága született a trianoni határokon kívül. Az alapműveltséggel rendelkező nemzettársaink számon is tartják, hogy Arany János Nagyszalontán látta meg a napvilágot, Kölcsey Ferenc Sződemeteren, Ady Endre pedig Érmindszenten. Más nagyságaink szülőhelye viszont valamiért nem ivódott be a köztudatba. Amikor szóba kerül, hogy az utóbbi időben sokat emlegetett Klebelsberg Kunó Arad mellett, Pécskán született, az jellemzően új információként hat, mint ahogy az is, hogy Bartók Bélának egy bánsági kisváros, Nagyszentmiklós a szülővárosa, ahol egyébként a magyarság az Osztrák-Magyar Monarchia idején sem volt többségben. 1910-ben a település 12.357 lakosából 4.025-en vallották magukat magyarnak, 4.823-an németnek és mindössze 2.163-an románnak.

A legutóbbi, 2021-es népszámláláson a város 10.607 lakosának már csak 4,74%-a volt magyar és 1,53%-a német. Megemlítendő még a szerb (2,37%) és bolgár (2,76%) jelenlét, bár az utcán sétálva mindez nem érezhető, csak román szót hall az ember. Érdekes, hogy a település lakosságának közel 20%-a nem nyilatkozott az etnikai hovatartozásáról.

A Temesvárról Budapestre vezető legrövidebb út átvisz Nagyszentmiklóson, de elkerüli a városközpontot, ahol a legtöbb vendéglátóegység működik. Elhalad viszont egy külsőre (is) bizalomgerjesztő olasz étterem mellett, mely néhány éve nyílt, a hajdani malom épületében, erre utal a neve is: „Moara Veche - Vecchio Mulino”, ami magyarul régi malmot jelent. A Facebook oldaluk 2019 vége óta aktív, vélhetően akkor indultak.

A malmok hangulatos környezetet biztosítanak az éttermeknek, köztük talán a hosszúhetényi Almalomb a legvarázslatosabb, de a tatai „Malom és kacsa” is megnyerő dizájnra, a konyhája sem okoz csalódást, utóbbit e rovatban is bemutattam. A témához tartozik a debreceni fősodorba illeszkedő Malom étterem, s a sajnos már bezárt „Katlan Tóni vendéglője a Malomhoz”. Még olyan malom-csárda is akad Kecskemét mellett, melyet kifejezetten étteremnek építettek, malomként nem is működött. Hadd említsem még a miskolci Malom éttermet, azzal a megjegyzéssel, hogy oda még nem jutottam el, de ami késik, nem múlik.

A régi malomhoz címzett nagyszentmiklósi étterem séfje Madar Ciprian, aki a közösségi médiában fellelhető fotóinak tanúsága szerint szenvedélyes galambtenyésztő is egyben, rendszeres részvevője az e témájú magyarországi versenyeknek.

A beltér hangulatos: gerendás mennyezet, festményekkel dekorált nyerstéglás falak, a benyílókban népi kerámiák.

Az étlap tipikus kárpát medencei „félolasz”, ahol a talján fogásokat helyi specialitások színesítik. Kínálnak egyik oldalról bruschettákat, vargányakrémlevest parmezánnal, pasta-kat, pizzákat, szezámmagos tonhalat édesburgonyapürével, roston sült aranydurbincsot polentával, semifredot, másik oldalról húsgombóclevest, csülkös babot, roston sült sertéstarját, -karajt, csirkemellet és rántott húst sült krumplival, valamint túrófánkot, illetve palacsintát.

Az italválaszték szűk, tartanak négyféle nem kiugró, olcsó kimért bort, valamint tucatnyi minőségi palackozott olasz és helyi tételt. A sörök nagyipariak, a töményitalok kommerszek.

Ettünk egy pacallevest, mely megelégedésünkre szolgált, a selymes jó ízű lében kellő mennyiségű pacal rejtőzött. Értékeltük, hogy nem követték az általános gyakorlatot, amikor a betéten igyekszik spórolni az üzletvezetés. A mellé adott kenyér gyengécskének bizonyult, utólag sajnáltam, hogy nem rendeltem inkább pizzakenyeret, az nagyságrenddel jobb lett volna.

Fotó: A szerző felvétele

A fritto misto tintahalból és kagylóhúsból készült, rákot csak mutatóban tartalmazott. Nem bántuk volna, ha adnak mellé valamilyen mártást is a citromon kívül, mint ahogy az egyébként a legtöbb helyen jellemző.

Fotó: A szerző felvétele

Amúgy az alapanyag friss volt, jó kedvvel ettük, akárcsak a békacombot, ezesetben sem spóroltak az adagon. Az élvezhető köret külön tányéron érkezett, póréhagymás tejszínes burgonyát kértünk mellé.

Fotó: A szerző felvétele

Megkóstoltuk a vegetariánus pizzát is, a kukoricát jobb lett volna lehagyni róla, egyébként tetszett, hogy a zsenge tököt és a padlizsánt meggrillezték, mielőtt a pizzára tették volna. A tészta a trattoria stílust követte, lehetett volna roppanósabb az alja. De jelen formájában is jobbacskának mondanám.

Fotó: A szerző felvétele

Az árak az anyaországban megszokott szintet idézik, a felsorolt négy fogásra, egy 0,33-as ásványvízzel, egy alkoholmentes sörrel s egy pohár borral 20.000 forintnak megfelelő lejt fizettünk.

Nem rossz hely a Vechio Mulino, egy megállót megér a főváros felé, de kitérőt nem tennék érte.

***

Elérhetőségek:

Moara Veche – Vecchio Mulino (Régi Malom) étterem

Nagyszentmiklós, Temesvári út 4.

Telefonszám: + 40 771 471 796

Honlap: https://www.facebook.com/byMadarCiprian/

