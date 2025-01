Sörévértékelő 2024

Nehéz idők járnak a magyar és az európai sörpiacon. Erre utalt a Magyar Sörgyártók Szövetsége igazgatója Kántor Sándor a szövetség hagyományos adventi partiján az előzetes kimutatásokra hivatkozva. Az egyik legnépszerűbb magyar KKK-főzde, a Mad Scientist is elég keserű bejegyzéseket tett közzé tavaly a blogján. Hogy látjuk mi, fogyasztói szemmel az elmúlt évet? Milyen trendek, milyen események gazdagították a 2024-es sörévet?

A „nemzetközi helyzet fokozódik”

Háborúban nemcsak a múzsák hallgatnak, a fogyasztási kedv és a fizetőképes kereslet is visszaesőben van. A megnövekedett nyersanyagárak, a bizonytalan piacok továbbra is nehezítik az eladásokat. A magyar sörtermelés 5,4 millió hektoliterre esett vissza a Covid előtti 6 millió hektó felettiről. Pozitív, hogy a prémium kategóriában a fogyás tovább nőtt, vagyis a sörivók – egy bizonyos szintig – egyre igényesebben választanak.

Visszaszorulóban van a csapolt sör. Az áremelkedéssel nemcsak Magyarországon, hanem a cseheknél is egyre csökken a sörözői fogyasztás, egyre-másra zárnak be a kis kocsmák, sörözők.

A Z-generáció fogyasztói kultúrája már teljesen más, mint a ma 30-55 éves korosztályé. A 10-15 éve feldübörgő sörforradalom lendülete alább hagyott, a korábbi lelkes réteg ugyan megmaradt, de a sör kezd kevésbé trendivé válni a most 18-25 éves generációnál. A premix italok, illetve az alkoholmentes termékek egyre jobban teret nyernek. A magyar piacon is 14 százalékkal nőtt az ízesítetlen alkoholmentes sörök eladása, az összes alkoholmentes sör meg már nálunk is eléri a fogyasztás 8,5 százalékát. A piacon már nem csak a nagy sörgyárak termékeivel találkozunk, hanem több KKK-főzde is árusítja alkoholmentes söreit. A tapolcai Stari alkoholmentese lágere mellett a Horizont Brewing egy holland főzdével készített mentes IPA-t, és kapható grapefruitos IPA-juk, valamint a Szent András Sörfőzde alkoholmentes Majdnem sörcsaládja már ötféle sörstílusban (IPA, mangós IPA, pils, citrusos búza és stout) kapható palackban-dobozban. Az egyik legnagyobb budapesti craft sörözőben, a Jégkertben folyamatosan csapra került alkoholmentes sör. Ez az utóbbi években csak Csehországban volt egyértelmű.

Új arcok a söriparban

A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete elnöke, Gyenge Zsolt több, mint 8 éves elnöki munka után leköszönt a tisztségről. Az új elnök a tapolcai Stari sörfőzde tulajdonosa, Starcsevics Péter, aki újfent célul tűzte ki a jelenleg 2-3 százalék körüli kisüzemi piaci részesedés emelését és egy határozott, kemény érdekképviseletet ígér.

A Dreher Sörgyár igazgatója, Békefi Gábor hét év után visszavonult, helyére egy brit szakember, Mike James érkezett a kőbányai gyár élére. Békefi Gábor vezetése alatt, az Asahi tulajdonában álló sörgyár óriási 100 milliárd forintos beruházást indított meg, de a befektetések és fejlesztések mellett csapatával a tradíciókat is igyekezett ápolni. Török Róbert, a Vendéglátóipari Múzeum igazgatójának szakmai felügyelete mellett megújult a gyár hazánkban egyedülálló múzeuma, a Jászberényi út ezen szakaszát átnevezték Dreher Antal útra és az alapítót poszthumusz kőbányai díszpolgárrá avatták. A Covid után újra elindultak a Dreher múzeumlátogató túrái és a főzdelátogatással egybekötött gyári sörvacsorák.

Új brewpubok Budapesten, sörbenzinkút Hatvanban

A kisüzemi sörös életben sok söröző nyitott, de három egységet külön ki kell emelnem. Az egyik a kora tavasszal a Király utca Lövölde tér felé eső részén megnyitott Unity Brewing. Mátyus Tamás házi sörfőzőként kezdte, majd többek között a Szent András Sörfőzdében több sörrecept kidolgozásában vett részt. Az Unity Brewing főzetei mellett többek között az Inczellar, a Craftland és a Zeal Brewing söreit is itt érlelik és csapolják „főzdefrissen”. A Unity nem csupán brewpub, hanem az alapkoncepció szerint közösségi tér. Adott már otthont sörszakmai előadásoknak, sör és sajtkóstolásnak és egyéb rendezvényeknek. A Unity koncepciójában és elhivatottságban visszahozott egy kis szeletet a sörforradalom elindulása idejéből. Reméljük, hosszan meg is tartják ezt a szellemiséget.

A Gravity Brewing Lónyay utcában található taproomja már jó ideje népszerű sörös célpont. Tavaly azonban gondoltak egy nagyot és egy sarokkal arrébb a NE IPA-nagyhatalom szekszárdi Brew Your Minddal közösen megnyitották a Constellation Budapest vendéglátóegységet, mely a szupersörök mellett igényes koktélokkal és ételekkel is várja a craftsör-rajongókat.

Csupor Marci nem ma kezdte a sörfőzést. A Tántorgó ParIPA, vagy a Thermo Stout már vagy 10 éve kóstolható volt. A gerilla főző most társával beindította saját főzdéjét, ráadásul nem is akárhol, hanem egy volt hatvani benzinkúton. Benn a főzde és a csapok kaptak helyet, kinn a fedett előtérben meg a sörivók láthatják el magukat a megfelelő üzemanyaggal. Oktánszámok helyett IBU-t és alkoholfokot keressünk, a kínálat a Trash Lágertől a ParIPAn és a Thermo Stouton át a 120 dupla IPA-ig tart, de egyre bővül és több kollab is készül. Már csapokon az Etyeki Sörfőzdével főzött sör, és hamarosan a Tacet Breweryvel készült kollab is kapható lesz.

Világmárkák és hazai KKK-sörök

A nagy sörgyárak nagyon óvatosan viselkedtek 2024-ben. Új magyar nagyüzemi sör csak Kőbányáról került ki. A Dreher – meglepetésre – a sörök között húzónévnek gondolt IPA-t váltotta le az új Blonde Ale-re. A Dreher IPA kissé kilógott a Soproni és a Borsodi IPA mellől, mert malátásabb arcát mutatta a stílusnak. A Blonde Ale alacsonyabb alkoholtartalommal és frissebb komlóprofillal üdébb és talán korszerűbb az elődnél. Szintén a Drehertől érkezett a Dreher 4.0, ami az új 0,33-as, energiaitalokra hajazó csomagolással a fiatalabb generáció világát célozza, és a Heineken Silver ellenlábasa lehet mind az outfit, mind az – amerikai light lágerek semmitmondó, semleges, nagyon visszafogott komlózású – ízvilága tekintetében. A Borsodi idei új márkájával is ezt a fogyasztói szegmenst célozta meg. A piacon már régóta jelen lévő Miller Genuine Draft mellé a Miller citromos változatát és a Molson-Coors konszern egyik húzómárkáját, a Coorst vezette be a magyar piacra. (https://magyarnemzet.hu/repeta/2024/04/valami-amerika-sortorteneti-kostolas )

A KKK-főzdék söreit a bőség miatt nem igazán lehet számontartani. Hetente több újdonság érkezik a sörös boltokba, lehetetlenség követni. Az egyes trendek azonban továbbra is meghatározóak. A hazy IPA és a NE IPA mellett, a savanyított sörök, a berliner weisse, a különböző ízesített sour ale-ek és gosék nagyon népszerűek. Főként a melegebb hónapokban ezek a sörök remek alternatívái a fröccsnek, és a különböző gyümölcsök, fűszerek vagy akár a cold brew kávés ízesítésű darabok különleges és modern irányt adnak az ilyen söröknek. Ráadásul hidat képeznek a különböző long drinkek és koktélok felé is.

Fesztiválok minden időben

A hazai sörfogyasztás nagy része április és október közé esik. A boroknál a testes vörösborok elfogadottak a hideg évszakokban, de az őszi-téli sörök kultúrája valamiért nem üti meg az ingerküszöböt a hazai piacon. Pedig léteznek kifejezetten őszi-téli sörök. Hiánypótló fesztivál továbbra is a februári Indoor Sörfesztivál, kedvelt a Corvin-sétány szezonnyitó és -záró fesztiválja. A legnagyobb népszerűségnek az átlagos sörfogyasztók körében továbbra is a Belvárosi Sörfesztivál örvend. Sörgeekek számára és szakmai szempontból töretlenül a legfontosabb hazai sörfesztivál a Budapest Beer Week. Ez az a rendezvény, ahol valós képet kaphat a hazai sörfogyasztó a craft sörös világelit aktuális trendjeiről, és olyan világhírű főzdék söreit kóstolhatja meg csapról, amiket a legnagyobb sörös portálok is az élvonalban jegyeznek. Az BPBW hazai és szomszédos országokból érkező söreit bemutató Kraft-fesztivált, akár a Budavári Borfesztivált sajnos 2024-ben elmosta a korán érkezett szeptemberi hideg, így nagyon kevesen vettek részt a rendezvényen, pedig megérdemelte volna a figyelmet.

A 2025-ös évben tovább erősödhet a láger, de nem a hagyományos komlózású, hanem a friss, divatos új-zélandi komlók, vagy az új nemesítésű európai fajták lesznek előtérben. Az IPA-k is az óceániai térség újabb ízvilágú divatkomlóiból kerülnek ki. A savanyított és a testes sötét sörök divatja, valamint a pastry ale-ek továbbra is menők maradnak. A hopszóda-hullám és a hard seltzer teljesen lecsengett, Magyarországon ezek nem lettek népszerűek. Helyettük a craft főzdék is alkoholmentes sör irányba mennek, vagy a craft üdítők piacán erősítenek. Ebben a szegmensben a Monyo úttörő Cascara Colaja és a craft tonik mellett más főzdék is beszálltak a piaci versenybe.

Sörös legek 2024

A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnék kiemelni néhány leget. A válogatás teljesen szubjektív. A 2024-es év sörözője nálam a már fentebb említett Unity, ami új lendületet hozott a craft sörös szcénába.

Az év feltörekvő gerilla-főzdéje a Zeal Brewing, akik igyekeznek a hagyományos sörstílusokban (láger, stout, West Coast IPA, meggyes sör, pastry ale) egyedit és minőséget alkotni, nagyon biztató eredménnyel.

A budapesti és vidéki KKK-főzdék között nagyon nehéz egy legjobbat kiválasztani. Szinte minden nevesebb főzdének vannak világszínvonalú sörei. Talán a legstabilabb szortiment és a leginkább elérhető sörök szempontjából a fővárosban a Horizont egy hajszállal a Mad Scientist előtt van nálam és az Untappd sörértékelő portálon is.

A vidéki főzdék közül a Szent András Sörfőzde tovább erősítette a pozícióját a Tesztandrás főzetekkel, az alkoholmentes sörcsaláddal pedig hosszabb távra kitekintve is irányt mutatott.

Sok nagyszerű sört ittam a magyar főzdéktől. Korábban írtam arról, hogy a klasszikus, old school IPA mennyire háttérbe szorult a hazy és a New England IPA-k dömpingje mellett. Igazi öröm egy régi vágású West Coast IPA-t kóstolni. Ebből a szempontból egyik tavalyi kedvencem a Horinzont és az Invitro Pub közös söre a Zenith Vortex IPA volt. Hordós érlelésű sörökből whiskey-s és rumos hordós darabokból már széles a választék. Magyar vörösboros hordóban érlelt sörök azonban ritkábbak. A Monyo Hungarian Terroir-sorozata sajnos már a múlté, de a váli Uradalmi Sörmanufaktúra a D8 mévre hallgató balti porterét a Mészáros pincészetnél évente más-más vörösboros hordóban érleli, így kap egy kis vadélesztős fanyarságot, ami még jobban összesimítja a vörösboros ízekkel. A szokásos évi váli komlószüretnek ez mindig kiemelkedő élménye, ami szerencsére tavaly sem maradt el.

Nemzetközi trendek 2025-re

Az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes sörökről már szóltam. A mesterséges intelligencia a sörfőzésben is teret nyert, megszülettek az első AI-sörök és sördoboz dizájnok. Sajnos ez a trend nem feltétlen pozitív, csak addig előremutató, amíg nem lesz automatizmus a használata és a sörfőző kezében marad az irányítás.

Még inkább előtérbe kerülhetnek a különleges és kísérleti alapanyagok és ízek. Számomra sokkal szimpatikusabb irány a farm-to-glass, ahol helyi alapanyagokkal – különleges malátákkal, hazai komlóval – tehetik egyedivé a söröket. Fokozatosan előtérbe kerül a fenntartható fejlődés (pl. víz, megújuló energia) a söriparban is. A fentiek mellett a legfontosabb továbbra is, hogy a sör közösségi ital, összehozza a barátokat, jó beszélgetéseket, baráti vacsorákat indikál. Idén is dús sörhabot és remek söröket kívánok mindenkinek!