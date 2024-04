Budapest Beer Week 2024 – A sör, ami összehoz

„Még sosem vettem a fáradságot, hogy tíz háztömbnyit kutyagoljak egy kis sörfőzdébe, ahol valami kicseszett Bumfordi and Sons IPA-t készítenek. De én szeretem a hideg sört és szeretem jól érezni magam. Nem szeretek a sörről beszélni. Nem szeretek a borról sem beszélni. Szeretek sört inni. Ha hozol nekem egy igazán jót, egy jó kézműves sört, akkor élvezni fogom, és ezt meg is mondom. De nem fogom elemezni.” (Anthony Bourdain)

Meglehet, furcsa felütés egy sörös rendezvény ajánlójához. Egy világszínvonalú sör kóstolása vagy a közösségi érzés, a jó hangulat a fontosabb egy sörfesztiválon? Sefcsik Mártonnal, a május 20-26. között Budapesten, a Dürer Kertben megrendezésre kerülő BPBW egyik főszervezőjével a craft sör változó világáról, üzenetéről, irányokról és célokról beszélgettünk.

Forrás: Budapest Beer Week

Repeta (R.): 2018 óta rendezitek meg a Budapest Beer Week-et. Miben változott a sörös világ? Milyen új dolgokat tud bemutatni egy ilyen fesztivál?

Sefcsik Márton (SF): Azt gondolom, ha nem úgy állsz neki, hogy az idei most még jobb lesz, mint az előzőek, akkor ne is kezdj fesztiválszervezésbe. Nemrég jöttem haza az idei prágai craft sörös fesztiválról, és büszkén tapasztaltuk, hogy ők a meghívójukban azt írták, olyan rendezvénnyé szeretnének válni, mint a tallini vagy a budapesti. A leginkább jegyzett európai sörfesztek között már ott vagyunk, sok partnerünktől hallom, hogy a kóstolónapok mellett szerintük unikálisak a városban szervezett egyéb események és a zenei programok. Dán disztribútor partnereink minden évben csoportot szerveznek, mert jobban tetszik nekik a BPBW, mint a Mikkeller koppenhágai fesztje. Nem az olcsóbb árak, hanem az egyedi hangulat miatt jönnek Budapestre. Idén is több „meet the brewer” csapfoglalást szerveztünk a városban, és a csütörtöki napon hagyományosan megtartjuk a szakmai napunkat is. Itt különböző előadások lesznek, valamint a vendégeknek és a kiállítóknak is lehetősége adódik egymással beszélgetni. Sok ilyen találkozásból született már kollab, hosszan tartó együttműködés, megrendelés.

Szeretném a craft sörnek újra a vadabb, nyersebb arcát megmutatni, és ismét megtapasztalni, honnan indult a mozgalom. Jönnek persze olyanok, akik az untappd-listájukra szeretnének új söröket, de szerintem az igazán fontosak a találkozások, a beszélgetések, a közös sörözés.

A jó sör egy ilyen volumenű rendezvényen alap. Nem elegendő, ha húzóneveket hívunk, lesznek jó sörök, jó zene és jó csapat. Hárman vagyunk főszervezők máig komoly szakmai vitáink vannak, kiket hívjunk meg. Fontos, hogy a viták sosem személyesek szerencsére, mindig csak szakmaiak. Én rengeteg fesztiválon veszek részt a Mad Scientisttel, és nagyon szeretek olyan barátokat ide is meghívni, akikkel a szemléletünk közös. Hiába jönne szívesen egy olyan főzde, akik világhírűek, de nincs velük kapcsolódási pont, vagy akik komoly pénzzel szponzorálnák a fesztivált, de teljesen más a hozzáállásuk a sörkészítéshez, a craft sörhöz, egyszerűen nem ide valóak. Több olyan visszatérő vendég van, akik már a kezdetek óta velünk vannak, kissé együtt is formáljuk a fesztivált, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, ötleteinket és új arcokat mutatunk be egymásnak. Itt lesz például a Garden Brewerytől a mexikói Mario, aki, amikor először találkoztunk a finn Pyynikinnél dolgozott, a következő BPBW-re már a norvég Lervig színeiben jött el. Most Horvátország legismertebb főzdéjénél dolgozik. Kissé olyan ez, mint amikor egy híres étterem séfje új helyre szerződik, de a filozófiája nem változik, csak újabb élményekkel tapasztalatokkal gazdagodik, ami a söreiben is valamilyen szinten megjelenik.

A nagy nevek azért nem hiányozhatnak. Meghívtuk az USA-ból a Cold IPA (lágerélesztővel, hidegebben erjesztett komlóbomba IPA – a szerk.) stílus kitalálóit, a portlandi Wayfindert és sok más neves főzdét Európából, az USA-ból és Kanadából.