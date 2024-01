A hordó mélyén 3. – KKK-főzdék és gerillák

2019-ben a gödöllői Szent István – ma már Magyar Agrár- és Élettudományi – Egyetem campusán került megrendezésre a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének (KSE) sörversenye, ahol a végső fordulóban (BOS – Best of Show) komoly vita alakult ki a zsűriben, hogy két remek sör közül melyik legyen a Grand Champion. A Monyo Boris the Blade 2018-as évjáratú söre kiforrott, gyönyörű imperial stout volt. Én akkor mellette voksoltam. Kihívója a Mad Scientist Pamela Black imperial porter akkor még fiatalabb, kissé nyersebb sör volt. A zsűri viszont az izgalmas anyaghasználatot és a hordós érlelésből eredő ízeket díjazta. A Pamela Black, egy új termékvonal első képviselője kapta a nagydíjat.

A Mad Scientist Barrel Project

2018-ban Dénes Balázs vezetésével indult be a Maglódi úton a Mad Scientist új „őrült” kezdeményezése, a Barrel Project. Egy évvel az indulás után került a sörös boltokba az első két darab. A Coffee of Champions, egy Islay whiskys hordóban érlelt, kakaóbabbal és vaníliával finishelt, milk stout, ami a 10-12% alkoholt tartalmazó imperial stoutokhoz képest egy krémesebb, „könnyedebb” verzió, csupán 7% alkohollal. Itt nem az erős testességen, hanem az ízeken volt a hangsúly.

A vanília és kakaó kínálta plusz ízekkel és az islay-whiskyk jellegzetes füstös tőzegességével hozta az izgalmas harmóniát.

A már említett Pamela Black egy 11%-os imperial porter, ami jamaicai rumos és mezcalos hordókban érett. A KSE-sörverseny után fél évvel volt szerencsém újrakóstolni a Jégkertben, és addigra szépen összeérett és csodás, kiegyensúlyozott ízeivel teljesen meghódított. El is tettem magamnak egy palackkal, hogy valamely neves alkalommal bontsam ki ezt a remek sört.

Azóta a Barrel Project rengeteg új, a főzdére jellemzően sokszor meghökkentő, mégis ízben tökéletes kompozícióval állt elő. A hordókat folyamatosan szerzik be, és a főzde több sörfőzője már az induláskor választhatott magának, hordót, sörstílust és fűszereket, alapanyagokat, így egészen izgalmas újdonságok is felkerülnek a webshop kínálatába.

Ezeknél a tételeknél az exkluzivitás és a kísérletező izgalom a fontos, nem a mennyiség. Így a Madhouseban, vagy fesztiválokon lehet csapról kóstolni, mint például a 2023-as Budapest Beer Week-en debütált Night of the Witch-et, ami egy gines hordóban borókával, fenyőmaggal és fenyőrügyekkel érlelt imperial stout, mely a komoly történelmi múltra visszatekintő finn házisör, a borókán átszűrt, „sütőélesztővel” erjesztett sörfajta, a sahti stílusát ötvözi az imperial stoutok jellegzetes jegyeivel.

A Barrel Projectnek már komoly rajongótábora van, és a limitált szériák miatt a sörrajongók licitálhatnak az egyes tételekre, amelyeket a főzde kisorsol a szerencsés vásárlók között. A közösségi médiában a Mad Scientist Barrel Club követői között komoly versengés van az egyes 0,375-ös palackokért.

Óceánia istenei a Soroksári úton

A Fehér Nyúl sörfőzde meghatározó szereplője a hazai söréletnek. Különleges, igényes söreivel, nagyszerű, montázs technikájú címkegrafikáival mind megjelenésben, mind beltartalomban izgalmas, nagy formátumú söröket készítenek.

Sok sikeres sörfőzdének van remek, kiforrott imperial stout alapreceptje, amit aztán különböző módon variálnak, fűszereznek. Egy ilyen nagyszerű alapsört érleltek a Fehér Nyúlnál különböző hordókban. A dizájn és a sörök nevei is egyediek.

Az első, az Uenuku a polinéz szívárványisten nevét viselő sör volt. Ez három féle rumos hordóban, (egy szűz és egy már használt tölgy jamaicai és egy Martinique rum) érlelődött majd nyolc hónap után újra blendelték a hordós tételeket és így készült ez a testes (13,3% alkohol- és - 28,4 ⁰B szárazanyagtartalmú) különleges sör. A következő darab ugyanennek az alaptételnek a Kentucky Bourbon hordókban érlelt változata, a Tagaloa, mely a szamoai napisten, és a bourbon és brandy hordókban érlelt Mahuika, mely a maorik tűzistenének nevét viseli. Különleges tétel még a Kanaloa, a hawaii mitoszokban az alvilág és a mágia istene. A sör egy búzabor (wheat wine) chardonnay hordóban érlelt változata, ami egészen különleges ízvilágot képvisel.

Black Barrel a Firstnél

A First Brewing, Ábrahám Máté sörmester vezetésével sem maradhatott ki a hordós érlelésből. A hordókat ő választotta, és saját receptötletekből, illetve néhány esetben ismerős sörfőzővel közös ötletelésből születtek meg ezek a sörök. A Black Barrel projektben többféle sörfajtát próbáltak ki a balti porter, az imperial stout, az árpabor, valamint a málnás kakaós pastry porter, csak kiragadott példák az izgalmas változatokból. Az eddigi kedvencem a 2022-ben debütált Yvaga volt, ami egy Maker’s Mark bourbon és egy Laphroig scotch hordókban érlelt barley wine. A vaníliás, diós, melaszos bourbon és a tőzeges islay whisky ízvilága csodásan illik az alapsör aszalt gyümölcsös diós jegyeihez. Volt szerencsém egy házilag Balla Géza Fekete Leánykával finishelt intenzíven tőzeges Ledaig whisky mellé kóstolni, ami még jobban kiemelte a sör másodlagos málnás-meggyes jegyeit.

Donga az Ugaron

A vidéki sörfőzdék egyik leginnovatívabb képviselője a törökszentmiklósi Ugar Brewery. A Donga Project keretében már a harmadik generációs hordóérlelt sörváltozatok második hármasát mutatták be. Természetesen itt is találkozunk jamaicai rumoshordóban érlelt imperial stouttal, vagy választhatjuk a belga erős ale madeira hordós érlelt változatát.

Mégis a leginkább izgalmas a magyar, illetve finn ihletésű különlegesség, a száraz szamorodnis hordóban vagy a villányi vörösboros hordóban érlelt finn „házisör”, a sahti, ami egyedülálló édes-fanyar harmóniát hangolt ezekbe az erős 13%-os sörökbe.

Never Before Nagytarcsán

Ugyan a limitált mennyiség már elfogyott, de nem hagyhatom ki a seregszemléből a Reketye sörfőzde portói bor ihletésű söreit, a Never Before-sort. Ezek a sörök dupla imperial stout alapsörből készültek el, amit a hordós érlelés tovább erősített, egészen 18%-os alkoholtartalomig. Az első tétel egy Ruby-hordós málnás imperial stout, a második egy tawny hordós „sima” változat, míg a harmadik a tawny hordó mellé egy whiskyhordós érlelést is kapott. A Never Before-sörök alkoholtartalma tuningolt kivagyiságnak tűnhet bárkinek, aki csak ezt figyeli, nem az üzenetet és a mélységeket. A harsogó adatokon, Balling-fokon, alkoholtartalmon, kiló málnákon és hordón túl az igazi hozzáadott érték az a sörfőző munkája, hogy megmutasson önmagából egy darabot, amit ebbe a csillogó csomagolásba rejtett el, és aki kóstol, az előtt ott a lehetőség, hogy mindezt kikódolja és beépítse a kortyba önmagát is. Pillanatra érintse a végtelent...

Forrás: Vásárhelyi István – Beer Gastronomy

Moment in time Szekszárdról

A szekszárdi Brew Your Mind a NE IPA-król igazán híres, de Himmel Olivérék a főzdében nem csak az újabb és újabb komlóhangsúlyos sörökkel foglalkoznak. Külön teremeben érnek a vörösboros hordós sörök és megszületett a Moment in time, egy 12,6%-os imperial stout, amit még 2019-ben főztek, majd 2020 januártól másfél évig grain whiskys hordóban érett, ezután palackozás előtt még kapott egy kis bio mexikói vanílliát, hogy kiteljesedhessen.

Barrel Pig Kőbányáról

A Hop Top sörfőzde, akik nemrég költöztek át a Főzdeparkból a Maglódi út túlsó oldalára az új főzdébe az alap szortiment mellett rengeteg hosszan érlelt sört is kínál. A sima és málnás Eisbockjuk is kuriózum, de a nemrég debütált Barrel Pig sorozatban több új sörváltozatot mutattak be.

A tejcukor hozzáadásával készülő milk stout alapesetben egy 6% körüli fekete sör, de a Hop Topnál kicsit feljebb csavarták az értékeket. és főztek egy izmos imperial milk stoutot. Ezt különböző bourbon és kentucky whiskeys illetve kétféle rumos (fiji és jamaicai) hordóban is érlelték és a végeredmény simulékony, krémes az adott hordókra jellemző illat- és ízvilágú 11-12%-os sörök már kaphatóak.

A stout mellett főztek egy négyféle gabonamalátával (árpa, rozs, búza, zab) készült barleywine-t, ami Bartender Never Gets Killed névre hallgat. Az árpabor egy éven át érlelődött kentucky bourbon hordóban.

Söröshordó Etyekről

Az Etyeki Sörmanufaktúra két fiatal sörfőzőjéről (Huszti Márk és Miksa Kende) már a sörévértékelőben megemlékeztem. Náluk is elkezdődtek az első hordós érlelési kísérletek. Elmondásuk szerint még sokkal kevesebb hordóval gazdálkodnak, mint a Mad Scientist vagy a Horizont, de karácsonyra meg is jelent az első ilyen sörük, és hamarosan több hordós tételt kóstolhatunk Etyeken is. A Barrel Beast egy 13%-os angol stílusú árpabor zölddió sziruppal készült változata, amit jamaicai rumos hordóban érleltek. Az árpabor diós, aszalt gyümölcsös ízvilágát erősíti föl az enyhén fanyar zölddió szirup, és a karakteres alaphoz tesz hozzá enyhén likőrös, csokoládés-vaníliás ízt a hordó. Nem édeskés, hanem elegánsan száraz, de krémes textúrájú, izgalmas sör.

Gerilla balti porterek hordóban

A „nagyobb” sörfőzdék mellett több kisebb főzde, például a győrújbaráti Vaskakas is elkezdett hordóérlelt söröket készíteni, de a saját főzdével nem rendelkező gerilla főzdék is remek söröket főznek. Két nagy kedvencemet hagytam a végére.

Az Uradalmi Sörfőzde váli komlószüretein rendszeresen csapra kerül a D8 hordóérlelt változata. Az alapsör egy nagyszerű balti porter, amit 2022-ben CEBC-n (Central European Brewers Conference) nemzetközi sörök mellett grand championnak választott a szakmai zsűri. Ez a sör kerül a Mészáros Pincészet vörösboros hordóiba, amitől gazdag piros gyümölcsös illatokat és kevés fanyarságot és egy kis brettes ízt kap ez a remek sör. Hiába az Uradalmi remek pale aleje vagy NE IPA-ja, sokszor ez fogy el először a szüreten, pedig 11% körüli az alkoholtartalma.

Forrás: Vásárhelyi István – Beer Gastronomy

Az évértékelőmben a Balkezes (Deres Attila és Nyaras Tamás) sörfőzdét választottam a legjobb gerillának. Ikonikus sörük a Bagoly balti porter, aminek már készült kávés és imperial változata is, ez utóbbi rumos és whiskeys hordóban érlelve.

Számomra a legszebb azonban a Gemenc whiskey hordójában érlelt „sima” Bagoly, ahol az alapsör tökéletességét nem halványítja el a hordó ízvilága, hanem alázatosan csak fűszerezi az ízeket. Mintha csak ruhát váltana, nem változik meg, de megmutatja egy új oldalát.

Forrás: Vásárhelyi István – Beer Gastronomy

Sok neves lengyel vagy litván balti portert kóstoltam már, nagyon szeretem a stílust, de szerintem messze kiemelkedő a fenti két magyar változat. Ha másban nem feltétlen, balti porterben bizton nagyhatalom a magyar sörfőzés.