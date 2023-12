Sörévértékelő 2023

Infláció, sörárak, visszaváltási rendszer

Ahogy a legtöbb élelmiszer ára, 2023-ban a sörárak is óriásit emelkedtek az inflációval. Az alaplágerek nem is olyan régen még 200 forintos lélektani ár-határa már 400 forint körül jár. A minőségi KKK-sörök ára meg tartósan ezer forint fölé emelkedett. Mindez az energia- és alapanyagárak növekedésének, és az orosz–ukrán háború miatti nyersanyaghiánynak (üvegpalack, doboz) köszönhető. Jövőre sem lesz ez sajnos másképp, hiszen az üzemanyag jövedéki adójának emelése és a január 1-től bevezetendő kötelező visszaváltási rendszer miatt az árak minden bizonnyal tovább fognak emelkedni.

Tovább folytatódott a kisüzemek és a nagy gyárak közötti piaci küzdelem, ami éles szópárbajjal és a Versenyhivatalnak írt levéllel is fokozódott. Gyenge Zsolt a KSE elnöke továbbra is nehezményezi, hogy a nagy gyárak versenyfölénye mellett a tagfőzdék nem tudnak bekerülni a sörözőkbe. Javasolta a cseh típusú vendégcsap intézményét. A megoldás a fizetőképes kereslet növekedése lehet, de egyelőre nem látszik változás.

Ezt erősíti meg a Magyar Sörgyártók Szövetsége, a három nagy gyártó (Borsodi, Dreher, Heineken), a forgalmazó Carlsberg valamint a kisüzemnek számító Pécsi Sörgyár adatai alapján közzétett statisztika is. Eszerint a csapolt sörök forgalma csökkent, de jó hír, hogy a palackos-dobozos sörök eladási adatai szerint a minőség irányába mozdult el a sörfogyasztás a kiskereskedelmi üzletekben is, míg az „alsópolcos” termékeké húsz százalékkal csökkent.

Alkoholmentes

A májusban Prágában megrendezett éves European Brewers Forumon is többször elhangzott, hogy az alkoholmentes sörök egyre inkább teret nyernek. Magyarországon is már öt éve folyamatosan bővül ez a szegmens. Nem csupán az ízesített sörök, hanem az alkoholmentes lágereknél is tapasztalható ez a folyamat, köszönhetően a tökéletesedő gyártási eljárásoknak.

Az alkoholmentes sörök már a kisüzemi sörfőzésben is megjelentek. A lokális vidéki főzdék (Gyertyános, Stari) mellett a Horizont Sörfőzde is megjelent egy 0,0 %-os IPA-val, illetve a Szent András Sörfőzde egy alkoholmentes termékcsaládot a Majdnemet forgalmazza, mely már négyféle sört (IPA, Mangós IPA, Pils és a legújabb a Stout) kínál. A békésszentandrási Rózsa presszó mellett a budapesti Jégkertben is folyamatosan kapható csapról a Majdnem Pils.

Új sörözők, sörfőzdék

A vendéglátóipari egységek is megérezték a válságot, rengeteg hely bezárt, de nyitott-megújult pár hely Budapesten. A Bulinegyed szélén, a Madách téren, a Kolbizzal közösen nyitott tap roomot a Hop Top, akik idén új, modern sörfőzdét is avattak a Maglódi úton, a Főzdeparkkal szemben. A csepeli Rizmajer Sörfőzde megnyitotta a negyedik budapesti márkasörözőjét Csepel, a József körút és a Móricz után a belvárosban, a József Attila utcában. A Mad Scientist beköltözött a West End tetőkertjébe (Tető), de az igazán nagy dobásuk a Madhouse megújulása volt, ahol a söröző egyik felében exkluzív bisztró nyílt.

Egy szomorú nemzetközi hír is volt idén. Bezárt az egyik leghíresebb amerikai craft főzde, az Anchor Brewing, akinek a tulajdonosa Fritz Maytag 1975-ben elkészítette az első modern IPA-t, az Anchor Liberty Ale-t az ikonikus Cascade-komlóval.

Maradt azért egy halovány remény, hogy a sörfőzdfe alkalmazottai és egy befektetési alap újraindíthatják a főzdét.

Craftsör trendek

Az IPA továbbra is a legnépszerűbb stílus, de a savanyított és vadélesztős sörök mellett feltörekvőben vannak a klasszikus és historikus sörök. A láger „újra sláger” és a gose, valamint a berliner weisse natúr vagy különböző gyümölcsös ízesítéssel – főleg nyáron, fröccs helyett – rendkívül népszerű a sour ale-ekkel egyetemben. Egyre divatosabbak a pastry sörök, melyeket valamilyen sütemény vagy édesség ihletett és a hordóérlelt sörök is tért hódítottak már a kisebb KKK-főzdéknél is. (Vaskakas, Ugar stb.)

2023-as sörlegek

Az alábbiakban egy teljesen szubjektív lista következik. Nem vitaindító, nem szándékozom a véleményem másra erőltetni. Csupán a nekem 2023-ban leginkább tetsző sörök, sörökhöz kapcsolódó események, helyszínek szerepelnek itt.

Egyre több a minőségi söröket felvonultató sörfesztivál. A teljesség igénye nélkül az unikális Indoor Sörfesztivál, ami a szezon előtt, télen, elegáns környezetben várja a vendégeket. Idén a Marriott szállóban rendezték, jövőre Budára a Várkert Bazárba költözik. A Budapest Beer Week a legmenőbb európai és régiós sörfőzdék találkozója, egy Európában is jegyzett fesztivál, ahol nemcsak jó söröket ihatunk, de találkozhatunk is a sörfőzőkkel. A Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság téren a kicsi és nagy főzdék és a közönség találkozása, a hagyományosabb sörfesztiválok hangulatát idézi föl. A legjobb sörfesztivál számomra a szeptemberi Kraft Fesztivál volt, ahol a néhány kelet-európai főzde mellett a magyar „elit” főzdék mutatták be népszerű vagy új, erre az alkalomra főzött söreiket.