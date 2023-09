Van benne Kraft – Kraft Sörfesztivál 2023

Május végén rendezték a Budapest Beer Week-et, ahol főleg a menő külhoni főzdék voltak a főszerepben. Ősszel is egymást érik a sörfesztiválok, alig zárta el a csapokat a Belvárosi Sörfesztivál, a BPBW-szervezők, Sefcsik Marci (Mad Scientist), Rebák Tibor (Dealbreaker) és Pazinczár Péter (TuffBuzz) a magyar elitet hívják meg, hogy csapoljanak a sörszerető közönségnek. Szeptember 7-10. között irány a Dürer kert, ahol „fullba tolhatjuk a Kraftot.”

Mi is az a Kraft?

A magyar borok a KGST-éra után viszonylag gyorsan elkezdtek a minőség irányába fejlődni. Hamar megalakult a Pannon Bormíves Céh, majd 2011-ben a biomechanikus gazdálkodók és a természetes bort készítő borászok létrehozták a Terra Hungaricát.

A sörök a rendszerváltás után hosszú ideig komoly lemaradásban voltak. Az első, 2011-es Főzdefeszt volt a nagy áttörés, de a piac még nagyon vegyes volt. A 90-es években alakult sok kisüzemi főzde közül az élelmesebbek, már igyekeztek a világos láger, barna láger vonal mellett izgalmasabb söröket készíteni. Megjelentek a gyümölccsel érlelt sörök, elkészültek az első baksörök, IPA-k. A régi vágású kisüzemek próbálkoztak helyt állni az új körülmények között, több-kevesebb sikerrel, sokszor elavult főzdeberendezésekkel. A színvonal így nagyon változó volt, a sörfőzdék söreinek egyes főzetei között is nagy minőségi különbség volt sokszor.

2015-től, a házi sörfőzőkből kinevelődött fiatalabb generáció is megjelent a sörpiacon. Sorra alakultak az új-hullámos főzdék, ahol már nem a láger, hanem az ale-IPA-stout hármas mentén készültek a modern szemléletű sörök. Az angol craft beer magyarítása a kézműves sör lett, azonban ahogy más élelmiszereknél, a sörnél sem volt garancia a minőségre, hogy rábiggyesztette valaki a kézműves jelzőt a címkére. Csapnivaló, a stabil nagyüzemi sörök minőségénél jóval gyengébb, sokszor a PET-palackos kiszerelés miatt alacsony karbonációval, vagy éppen befertőződve, savanyún érkeztek a fogyasztóhoz a sörök, persze jóval drágábban, mint az ipari darabok. A modern felfogású főzdék egy csoportja elhatározta, hogy a fogyasztók előtt szeretnének úgy megjelenni, hogy ezektől a kókler, rossz söröktől megkülönböztethessék magukat. A kézműves jelzőt eldobták, és bejegyeztették a Kraft-védjegyet, amivel új minőségi szintet lépett a magyar kisüzemi sörök kínálata. A Kraft persze nem minden,, mégis egyfajta garancia ez a minőségre és a kézműves filozófiára, ami nem a címkén jelenik meg, hanem a beltartalomban és a készítők felfogásában.

A nyolc alapító főzde (Monyo, Mad Scientist, Hop Top, Horizont, Hedon, és a gerilla Balkezes, Rothbeer és Uradalmi Sörmanufaktúra) mellé mára már felzárkóztak többen is. Az idei fesztiválon köszönthetjük az alapítók nagy része mellett az újabban létesített főzdéket és gerilla főzőket.

Ott lesz – szigorúan ABC-sorrendben – a Balkezes, a B*Bop Fermentory, a Dealbreaker, az Etyeki Sörmanufaktúra, a Fehér Nyúl, a First, a HopTop, a Horizont, a Hübris, a Mad Scientist, a Monyo, a Reketye, a Sima Brewing, a Tacet, a Timco, az Ugar, az Uradalmi Sörmanufaktúra, a Vaskakas és a Yeast Side, akik ezt a modern(ebb) vonalat képviselik. Ez nem jelenti azt, hogy a klasszikus stílusú főzdék főzetei közt ne találnánk jó söröket, de ez egyfajta seregszemle, és a cél nem csupán az, hogy bemutassák, hogy hol tartanak a világhoz képest, hanem hogy találkozzanak a közönségükkel és együtt ünnepeljenek velük. Természetesen mindenki készül valami premier előtti újdonsággal. Csillámos pastry sour, zöld teás ale, dupla NE IPA és még sok más izgalmas egyedi főzet kóstolható majd a jól ismert slágerdarabok mellett.

A környező országokból is remek vendégek érkeznek. A cseh Zichovec, a lengyel Maltgarden, a szlovák Čierny kameň, akik a Reketyével már közös kollabot is csináltak idén. Jön a Dokker Brewery és a Zbir pivara / 3Bir brewery & Taproom Szerbiából, vagy a temesvári Bereta, akik már szintén több hazai kollab-sört jegyeznek. Ők sok helyen bizonyítottak és nemcsak a saját országukban szereztek hírt maguknak a söreikkel, így lesz remek kitekintés a határon túlra is.

Minden főzdét a tulajdonos vagy sörfőző képvisel, lehet kérdezni, beszélgetni, és persze kóstolni az egyedi fesztiválpohárból, aminek 2000 Ft az ára, de minden korábbi BPBW vagy Kraft-fesztes poharat is elfogadnak a rendezvényen, aminek nincs belépődíja. A szuper sörök mellett koncertek, minőségi street food (Billog - bölény burger; London Stone Pub - Mátrai Bivalyrezervátum BBQ; Periferico Étterem – pizza; Zabáljcsak BBQ – pulled pork) és – egy sörfesztiválon ez nem elhanyagolható, „mert ami befolyik…” – ingyenes illemhely is a sörösök kényelmét szolgálja.

BPBW – Lánchíd és oroszlán, Kraft-feszt – Hód

A kraft-craft sörös világban nagyon fontos a megjelenés és az arculat. Sok főzdének neves grafikusok álmodják meg a dobozdizájnokat, formaterveket. A Kraft-fesztivál hódját a rendezvény „állandó” grafikusa Gedei Szabi készítette, aki 2021 óta tervezi a megjelenést, a plakátokat, a fesztiválsör dizájnját és a poharak logóit. Sefcsik Márton főszervező elmondta, hogy a jövőben is vele szeretnének dolgozni. Őt sosem bízzák meg a BPBW grafikájával, melyet minden évben más grafikus gondol tovább az alapmotívumokból. A Kraft-világot együtt építik a szervező stábbal, ami folyamatosan bővül, gyarapszik, és igyekeznek a vendégekkel együtt is formálni ezt az univerzumot.

Fesztiválsör nincs? De van!!!

Természetesen, ahogy a szervezőktől már megszokott, ezen a rendezvényen is lesz saját söre a fesztiválnak. Ez a sör részben tisztelgés a nyár végén bezárt californiai Anchor Sörfőzde, a modern amerikai IPA „feltalálója” előtt ( https://magyarnemzet.hu/repeta/2023/08/nemzetkozi-ipa-nap ). A Liberty Ale mellett másik ikonikus söre volt a főzdének a Steam Beer, a gőzsör, aminek a történeti elődje a 19-20. század fordulóján volt népszerű. Ezt a sört a nagy aranyláz idején az Európából ideáramló tömeg sörigénye teremtette. Egy alsóerjesztésű, azaz lágerélesztővel készült sör, amit azonban a felsőerjesztésű sörök erjesztési hőmérsékletén erjesztenek. Százhúsz éve a nyugati parti főzdék a forró sörlevet a főzdék tetején lévő nyitott erjesztőkbe szivattyúzták, ahol a Csendes-óceánról érkező hideg szelek hamar lehűtötték, és a sörfőzdék felett lebegő gőzfelhőről kapta a nevét a steam beer. A budapesti változatot premier előtt sikerült is megkóstolnunk.

Budapest Common

A Steam Beer 1981 óta az Anchor védett márkája, így ez a sörfajta a hasonló stílusú söröknél a California Common nevet viseli. Erre utal ennek az 5%-os, dupla értelemben is Kraft sörnek a neve. Az újabb csavar a Kraft-feszt idei sörében, hogy az újvilági komlózás helyett ebbe a sörbe kontinentális komlókat, a német sörök egyik alapkomlóját, a Herbsbrückert, és a fehérboros, virágos fűszeres aromájú Hallertauer Blanc-t tették a sörmesterek, persze jóval nagyobb mennyiségben, mint ahogy egy lágerbe szokás, így egészen különleges ízvilága lett a sörnek. Egy ilyen lazább sör egy fesztiválon pedig mindig jól esik, mikor a sok komlós IPA, a savanyú gyümölcsös sörök, vagy a testes erős imperial stoutok után kis enyhülésre vágyik az ínyünk.

Közép-Európa és a magyar kraft sörfőzdék mára sok szempontból beérték a 30-40 éve alapított menő amerikai és nyugat-európai sörfőzdéket, és aki ellátogat a Dürer Kertbe, a Kraft-fesztre, az világszínvonalú söröket kóstolhat.