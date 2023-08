Nemzetközi IPA-nap

Magyar IPA-sztori

A sörforradalom fényes szelei a 2000-es években kezdtek erősebben fújdogálni Magyarországon. A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének volt elnöke, a miskolci Serforrás sörfőző-tulajdonosa, Vaskó György 2006-ban a prágai Pivovarský důmmal közösen alkotta meg a Serforrás IPA-t. Az első amerikai stílusú West Coast IPA az ikonikus Csakajósör leköszönt tulajdonosa, Kővári Gergő nevéhez fűződik. Ez a Grabanc, ami a 2011-es májusi első Főzdefeszten debütált, és elképesztő sorok álltak, hogy megkóstolhassák.

Azóta több kraft főzde és gerilla sörfőző is remek IPA-kat készít, nem is beszélve a szomszéd országokból, illetve távolabbról érkező nagyszerű főzetekről.

A legfontosabb magyar főzdék, tényleg a teljesség igénye nélkül, akiknek a sokféle IPA-jában nem csalódtunk eddig sem. Brew Your Mind (Szekszárd – a NE IPA-k élharcosa); Reketye (Nagytarcsa – izgalmas, kicsit vadabban, keserűbben); Mad Scientist (Kőbánya – őrülten nagyszerű sörökkel); Monyo (Kőbánya – a populáris és a professzionális ötvözete); Horizont (Kőbánya – komlószakértés); Hop Top (Kőbánya – különlegességek); Balkezes (gerilla – kicsi, de profi); Fehér Nyúl (Ferencváros – ahol mindig van új a kalapban); Ugar (Törökszentmiklós – „nem pusztán sör”), Zip’s (Miskolc – A Célváros); Szent András (Békésszentandrás – kicsik között a legnagyobb). És persze sok feltörekvő új(abb) főzde, az ŐriBird (Őrség), a Vaskakas (Györújbarát); Vandal (Martonvásár), Cecei (Cece) Kecskeméti Sörmanufaktúra (Kecskemét) és Viharsarok (Gyula).

IPA-poharak

Egy nemes bornál, alapvető, hogy saját, stílusnak megfelelő poharat is árulnak hozzá. A nagy üveggyártók az IPA-ban is meglátták a lehetőséget, és igyekeznek olyan poharat készíteni, amiből az IPA-k lényege a dús habkorona látványban és a komlók illatban és ízben a legnagyobb élvezetet nyújtják. A Spiegelau craft pohár sorozatának egyik darabja az az IPA-pohár, amit a gyártó két ismert sörfőzőmesterrel kísérletezett ki. A Sierra Nevada Brewerytől Ken Grossmann és a Dogfish Head Brewerytől Sam Calagione igyekeztek a pohár szűkülő szájával a komlóaromákat megőrizni, a redős alsó fertály, meg minden kortynál kellemesen felhabosítja az italt, és remekül látszik a szín vagy a ködösség. Ugyanilyen ikonikus kóstolópohár a Rastal TEKU-pohara is, amiben a kisebb mennyiségek is szépen mutatnak és az illatok itt is remekül megmaradnak.

Amerikában a pubokban, főleg az 5-6 százalék körüli söröknél a mixerek keverőpoharához hasonló, úgynevezett shaker pohárba kapjuk az aleket, IPA-kat. Ebben már kicsit elvesznek a finomabb aromák, de könnyedebb sörökhöz ideális, mert jól lehet belőle inni, és a látvány itt is megmarad.

Jellegzetes IPA-pohár még a Rastal Craft Master One, ami hasonlít a Spiegelau-pohárra, a recék nélkül. Könnyedebb APA-knál és IPA-knál, vagy akár Dry Stoutoknál a Craft Master Two is jó választás. Praktikusabbak, mert jobban tisztíthatóak és az illatokat ugyanúgy jól közvetítik a szűkülő felső rész miatt. Persze akinek nincs speciális pohara, egy talpas pilzeni kehelyben vagy egy vékony falú nem túl terebélyes kristály fehérboros pohárból is élvezheti az IPA-k illatát és színét.

Fotó: Vásárhelyi István - Beer Gastronomy

Nagyüzemek és ál-kézműves sörök.

Az IPA népszerűsége a nagy gyárak figyelmét is felkeltette. Elsőként a Heineken reagált, és 2017-ben a Soproni Óvatos Duhaj-család első tagja az IPA is piacra került. A Dreher először csak a Hidegkomlós lágerrel próbálkozott, de a 2017-es Dreherfeszten kicsiben debütáló Kalandor IPA után 2018-ban nagyban ők is megjelentek a Dreher IPA-val. A Borsodi a másik kettő után egy kis spéttel, a Hoppy után nem sokkal, 2020 nyarán szintén hozta a saját IPA-verzióját.