A Gose földjén

Egy sör, ami egyáltalán nem illik bele a német kánonba. Egy sör, ami a helyi adottságok miatt lett különlegesség. Egy sör, amit a craft főzdék szerte a világon fölfedeztek és újragondoltak, így ma az egyik legnépszerűbb savanyított sörfajta. Ez a gose, a Harz-hegységnek és Lipcse városának a söre.

Fotó: Oiginal Ritterguts Gose (gose1)

A kivétel erősíti a szabályt

Mark Twain írja szellemesen a német nyelvről: „amikor (az ember) azt hiszi, hogy no, most elcsípett egy szabályt, amely majd szilárd nyugvópontot ad a tíz beszédrész általános dühöngő kavargásában, lapoz egyet, és ezt olvassa: A tanuló gondosan jegyezze meg a következő kivételeket.” (Az a fránya német nyelv – ford. Szilágyi Tibor) Így van ez a német söröknél is. Aki az 1516-os Reinheitsgebot mentén indul neki a német söröknek, meglepetten tapasztalja, hogy a víz, (árpa)maláta, komló és az akkortájt még nem ismert élesztő „szent” négyese mellett a goseban megtalálja a koriandert és a sót. Már éppen felhorgadna, hogy is van ez, amikor kicsit tovább olvasva rábukkan a kivételre, ami erősíti azt a bizonyos szabályt. A németeknél létezik a történelmi sör (historisches Bier) fogalma (és jövedéki kategóriája), melyben a különleges német sörökkel, afféle zógenánnte germanikumként sokkal megengedőbb a törvény. A gose a komló előtti idők söreit idézi a korianderrel, amit előszeretettel használtak sörfűszerként. A só pedig a helyi sóbányákból eredő vizek ásványtartalma miatt került a sörbe.

Goslar, a névadó város

A gose nevét a Harz-hegység szívében eredő Gose-folyóról és a Harz központjáról Goslar városáról kapta. Az ötvenpárezres kisvárosban a világörökség rammelsbergi bányamúzeum mellett az egyik legrégebbi birodalmi gyűlésnek helyt adó városházát, és a XI. században III. Henrik által épített császári palota, a Kaiserpfalz román stílusú épülettömbjét is megtaláljuk. A császár szíve a goslari Ulrich-kápolnában pihen, a hajói meg a Duna fenekén, ahová a mi Búvár Kundunk küldte azokat.

Fotó: VÁSÁRHELYI ISTVÁN

De a piactér legfontosabb nevezetessége számunkra a templommal szemben hívogató Brauhaus és mellette a Butterhanne fogadó, ahol a legautentikusabb goset kóstolhatjuk meg. A csapolt világos és a ritkaságnak számító dunkel gose meglepetés a craft sörös kóstolások után. Nagyon haloványan érezzük csak a sós ízeket, a koriandert és a savanyúságot. Alig különbözik az élmény egy kicsit karakteresebb könnyedebb lágertől. Sok craft sörfőző vélhetően sosem nem kóstolt hagyományos goset, hanem a savanyú sörök divatja alapján egy jóval intenzívebb fanyarságot képzel el a stílusnak, ami bármennyire is passzentos a gyümölcsös savanyú sörök divatjához, a konzervatívabb sörösök között megosztó lehet. Tanulság, ha lágerpártiak vagyunk, Szászországban ne féljünk goset rendelni, nem savanyút, csak egy kicsit izgalmasabb fűszeres, frissítően fanyar sört kapunk.

Lipcse és a gose

Ahogy Berlinnek a berliner weisse, Kölnnek a kölsch úgy Lipcse ikonikus itala a gose lett. A Harztól alig száz kilométerre eső nagyvárosban a közelmúltban támasztották föl újra a 19. században óriási népszerűségnek örvendő stílust.

A lipcsei Óváros és a világirodalom egyik leghíresebb fogadója az Auerbachs Keller, amit Goethe a Faustban is megénekel. A 16. században már népszerű vendéglátóhely impozáns pincehelyiségében patinás berendezést és kicsit turistás hangulatú, de professzionális kiszolgálást és finom ételeket talál a betérő vendég. A helyiUr-Krostritzer pils mellett természetes mód ott találjuk csapon az Original Leipziger Goset is. Üde, frissítő sör, remekül esik aperitifnek, de akár nehezebb ételek mellé is. Aki az édesebbet szereti, választhatja a Gose Sonnenscheint. Ez hasonlóképp a berliner weisse sörökhöz létezik piros (Himbeer – málnás) és zöld (Waldmeister – szagos mügés) változatban is.

Fotó: VÁSÁRHELYI ISTVÁN

A másik híres helyi gose az Original Ritterguts Gose, mely márkát egy helyi hobbi főző, Tilo Janichen sok kutatással, kísérletezéssel, valamint Armin Brandt, a 'Napóleon császárhoz' intézett lipcsei mikrofőzde sörmestere segítségével készített el. A márka alig pár hete ünnepelte az eredeti cég alapításának 200. évét. Ez a sör már kicsit fanyarabb a goslari változatnál, a só-íz is leheletnyit intenzívebb benne, de friss buborékjai üdítően pezsgetik az ínyünket. Remek, izgalmas sör, és ezt kóstolva érezhetjük magunkat a legközelebb egy 19. századi sörivó helyébe.

A craft-gose

A német tradicionális sörfőzés mellett a helyi sörfőzők is próbálják a modernebb ízekkel kombinálni a söröket. A városházától kőhajításnyira, a Katherinenstrasse 11. alatt találjuk a Katterelf sörös boltot, ahol a nemzetközi kínálat mellett többféle gosera is bukkanhatunk. A Ritterguts Gose és a másik jénai tradicionális sör, a Lichtenhainer mellett az eladó srácok javasolták a saját kollab gosejukat, amit az erfurti Heimathafen sörmanufaktúrával készítettek. A Hoppy Gose a hagyományos alapokon a trópusi gyümölcsös, enyhén kókuszos, fűszeres Sabro és kapros, tölgyfás japán Sorachi Ace komlóval egy birses, mangós ízvilágot és egy leheletnyit intenzívebb savanyút és keserűt mutat. Izgalmas, nagyon kellemes sör, sokban emlékeztetett a magyar Fehér Nyúl Rafa sörére, bár jóval visszafogottabb a fanyarság és citrusosság.

Fotó: VÁSÁRHELYI ISTVÁN

Akinek nincs szerencséje bejárni Szászország csodás tájait, annak vígaszképpen a kedvenc magyar gosemat javaslom kóstolásra. A nagytarcsai Reketye Brewery L.A.B. (Lacto Acid Bacteria – a lactobacilus, amivel a goset savanyítják) egy csodás hidegkomlózott gose. Ebben a német példáknál már jóval intenzívebb a savanyúság és a sós érzet, de a virágos, ásványos és a Sauvignon Blanc szőlőre hasonlító Nelson Sauvinnal történt hidegkomlózás is intenzívebb élményt ad. Saját tapasztalatból mondom, hogy nem csak asztal mellett kóstolva, hanem futás-kerékpározás után is csodás. A fanyarság a kitikkadt gigát simogatja, a sótartalom meg a verítékkel elillant elektrolitokat pótolja. A legfontosabb azonban, hogy minden tudomány nélkül is iszonyat jól esik, és a 4,5% alkohol nem üt fejbe még a nyári kánikulában sem.

Kóstoljunk goset, akár natúr, akár hidegkomlós, akár gyümölcsös változatban! A fröccskedvelők előnyben, de aki nyitott az új ízekre, hamar ráérez ennek az egyedi sörstílusnak a zamatára.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vásárhelyi István)