Fogyaszt, de nem klasszikus fogyókúra: ez a whole 30 étkezési program

Az úgynevezett whole 30 diéta egy 30 napos étkezési program, amelynek célja az egészségtelen táplálkozási szokások megváltoztatása, az emésztőrendszer állapotának javítása. Szigorú, mert sok étel kiiktatását írja elő, de éppen ezért segít a kitűzött cél elérésében.

A whole 30 hatékony étkezési program, és ha nem is fogyókúra, sokat lehet vele fogyni

(Fotó: Pexels)

A whole 30 diéta alapja

A program voltaképpen egy eliminációs diéta, így, ahogy a neve is utal rá, bizonyos ételek kizárásán alapul. Az egyes élelmiszercsoportok kivonásával kideríthető, hogy azok rossz hatással voltak-e a szervezetre, akadályozva ezzel például a fogyást – mondja Jordan Hill, táplálkozási szakértő és a Colorado állambeli Denveri Top Nutrition Coaching okleveles sportdietetikai szakértője. A 30 nap letelte után aztán lépésről lépésre visszaépíthetők egyes alapanyagok, miközben vizsgáljuk, hogyan reagál egy-egy élelmiszerre a test. Az így szerzett tapasztalatok alapján végül kialakíthatjuk a hosszú távon is működő étkezési szokásokat.

A 30 napos étkezési program ideje alatt kerülni kell a cukrot, a tejtermékeket és a feldolgozott élelmiszereket, de minimálisra kell csökkenteni a gabonafélék, valamint a hüvelyesek bevitelét is. Helyettük tejes értékű élelmiszereket, belőlük készült ételeket kell tartalmazni az étrendnek.

A menü központi elemei a húsok, a halak, a tojás, a friss zöldségek és gyümölcsök legyenek, a whole 30 étrend emellett lehetővé teszi az egészséges zsírok, mint az avokádó- és olívaolaj használatát .

A whole 30 diéta előnyei

A whole 30 megközelítést elsősorban nem fogyókúrás célokra tervezték, ennek ellenére minden esély megvan arra, hogy a harmincnapos időszak alatt csökken a súlyfelesleg, hiszen a kiiktatott élelmiszerek gyakran jelentős mennyiségű plusz kalóriát adnak hozzá az étkezésekhez.

A fogyáson felül az egészséges étkezési szokások kialakításában is segít, hosszú távú előnye pedig, hogy csökkenti az egészségtelen ételek utáni sóvárgás. A whole 30 étrendet követők körében nem ritka, hogy az energiaszint javulásáról számolnak be.

Kiknek ajánlott az étkezési program?

A szakemberek általában azoknak ajánlják a whole 30 diéta kipróbálását, akik szeretnék csökkenteni a cukorbevitelüket, valamint a feldolgozott élelmiszereket kiiktatni az étrendjükből.

Ez a drasztikus módszer jó arra, hogy a legkisebb visszaesés lehetőségét is kizárják.

Fontos azonban, hogy a hirtelen megvonás miatt mellékhatások is jelentkezhetnek, mint az ingerlékenység vagy a fejfájás, de a tapasztalatok szerint ezek a tünetek bő egy hét után megszűnnek. Mindenesetre a whole 30 étkezési program kipróbálása előtt javasolt dietetikussal is konzultálni az étrendi változtatásokról.