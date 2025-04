Retró kedvencek: húsvéti sütemények a nagyi asztaláról

Bár sokan szívesen kísérleteznek a konyhában új, trendeket követő receptekkel, ünnepekkor a legtöbben a klasszikusokhoz nyúlnak. Vannak a húsvétnak is megszokott ízpárosításai, például a kalács, sonka, főtt tojás hármasa. Az édességek kapcsán is sokan követik a jól bevált recepteket, évről évre örömmel készítik ugyanazokat az aprósüteményeket. A Mindmegette segítségével most azokat a retró húsvéti fogásokat gyűjtöttük össze, amelyek jó eséllyel helyet kaptak nagymamáink ünnepi asztalán, de megállják helyüket ma is.

Retró húsvét: aprósütemények nélkül elképzelhetetlen

Mutatósak, illatosak, omlósak, könnyen elkészíthetők és jól záródó dobozban sokáig elállnak, így már jóval húsvét előtt is megsüthetjük őket – ezt tudják kedvenc aprósüteményeink. Ha a gyerekkori húsvétok hangulatát hoznánk vissza, készítsük el az alábbiak közül valamelyiket, garantáltan nem bánjuk meg.

Egyszerű húsvéti aprósütemény a nyuszis linzer

(Fotó: Mindmegette)

Nagyiféle diós kosárka a retró húsvét elhagyhatatlan eleme

(Fotó: Mindmegette)

Hókifli húsvétra

(Fotó: Mindmegette)

Locsolók kedvence: sós ropogtatnivalók

Bár húsvéthétfőre a többség már degeszre ette magát, azért a trakta nem áll meg. A locsolás szokását őrzők ilyenkor a piros tojás mellett gasztronómiailag izgalmasabb jutalmakat is kaphatnak, például olyan sós ropogtatnivalókat, amiknek receptjét még a nagymamától örökölte a háziasszony.

Fél óra alatt elkészül ez a sajtos rúd

(Fotó: Mindmegette)

Hagyományos krumplis pogácsa

(Fotó: Mindmegette)

Sajtos roló finoman (Fotó: Mindmegette)

Húsosra hangolva

A majonézes, vajas, zöldséges hideg saláták, a kaszinótojás és sonkatekercsek szintén a retró húsvéti asztal elhagyhatatlan elemei. Legyen szó franciasalátáról vagy sajttekercsről, a húsvéti hidegtál sokak kedvence mai napig.

Sajttekercs és sonkatekercs: retró fogások

(Fotó: Mindmegette)