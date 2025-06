Kovászosuborka-leves, sültcékla-saláta, tarhonyapuding – a Balaton egyik legjobb strandbisztrójában, a Tiki Beachben jártunk

Az ellenzéki tábor csahosai évről évre versenyt sápítoznak azon a közösségi médiában, hogy mennyi a Balatonnál a lángos, hogy nincsenek már szabad strandok, hogy Horvátország drágább, mint a Balaton.

Miközben mindig is voltak és lesznek jó ár/érték arányú lángosok (nekem a negyven éve működő Dömölki büfében kapható a kedvencem), a Déli parton rengeteg színvonalas szabad strandot találunk és egy horvát tengerparti nyaralás továbbra is lényegesen drágább a balatoninál. Mindemellett az utóbbi másfél évtizedben üdítő jelenségként egyre több színvonalas strandbisztróval találkozhatunk mind az Északi, mind a Déli parton, ahol nemcsak izgalmas, különleges ételeket ehetünk, hanem ihletet is kapunk egyes kreációk otthoni rekonstruálására.

Ezek egyike a Zamárdi szabadstrandján működő Tiki Beach bisztró, ahol már jártam egyszer, három évvel ezelőtt, de a számomra érdekes fogások elfogytak mire odaérkeztem, így csak egy sört ittam. A minap azonban, miután megkóstoltam a hagyományos médiába is bekerült Balázs bisztró túlzás nélkül legendásnak mondható pacalpörköltjét, amiről lesz még szó e rovatban, betértem az említett strandbisztróba.

Szezonban tartanak nyitva, mivel leülni csak a pazar panorámát kínáló, nádtetővel fedett teraszon lehet. A gyermekeket játszósarokkal várják. A beltérben a bárt találjuk. A falon megannyi elismerő oklevél, melyeket évről-évre megkapnak a Magyar Konyha szerkesztőségétől, mivel méltán bekerülnek újra és újra a legjobb tíz strandbisztró közé.

Emellett több kompozíciójukkal is nyertek az „Év strandétele” versenyen, különféle kategóriákban. 2019-ben ők kapták az Év strandétele „alap-díjat” a kovászos uborkalevesüknek köszönhetően, 2022-ben innovációs és fenntarthatósági különdíjat nyertek a köles alapú „túrógombóccal”, amit pisztácia morzsába forgattak és fügedzsemmel kínáltak, bisztrókategóriában pedig a zöld korianderes malacfül-salátájuk lett az első.

2024-ben frissen bevezetett új versenykategória volt az „Év stranddesszertje”, amit szintén ők nyertek el a szezonális gyümölcsökkel koronázott tarhonyapudinggal. A hely lelke Juhász Zsuzsi tulajdonos-üzletvezető.

Kreatív, izgalmas nemzetközinek mondható konyhát visznek eredeti ötletekkel, szezonális friss alapanyagokkal. Az étlap bizalomgerjesztően szűk: három előétel/leves, öt főétel, egy desszert. Ottjártam idején, néhány napja, kínáltak az általam rendelt fogásokon kívül rántott kovászos uborkát kapros tejfölmártással, vegán mentás-lime-os zöldborsófőzeléket répafasírttal, garnélával vagy morzsolt kecskesajttal, pankó-morzsás rántott csirkemellet majonézes édesburgonyasalátával, márványsajtos tagliatelle-t steakcsíkokkal, Tiki burgert 180 grammos Charolais marhahúspogácsával, steak burgonyával és coleslaw salátával, valamint grillezett lazacfilét spárgával és burgonyapürével. Több kreatív séffel dolgoznak együtt, név szerint Kumi Gergővel, Tótfalusi Zoltánnal és Hegyi Richárddal.

Tizenöt minőségi magyar bort kínálnak, legtöbbjét a déli part pincészeteinek nedűiből összeválogatva, de feltűnik a választékban a szomolyai Attila pince két bora is.

Csapon Etyeki Pilst és Budaprés cidert tartanak, további minőségi tételek kaphatók dobozban. Töményválasztékuk szűk, de igényes, érdemes kiemelni, hogy a helyi Fenegyerek főzde pálinkáit tartják. Készítenek limonádékat, verjus fröccsöt és sokféle koktélt. Kávéjuk prémium kategóriás.

A kiszolgálás kedves, szívélyes, udvarias, gyors és szakmailag felkészült. Az italok összeállításáért felelős Takács Alexandrosz közismert sommelier-barista és/vagy a tulajdonos személyesen foglalkozik a vendégekkel.

Kovászos uborkalevessel indítottam, amit durvára turmixoltak, s tejfellel, valamint norvég füstölt lazac, kovászosuborka-kocka és madársaláta betéttel kínáltak. Az alapanyag kiváló volt, maga a leves harmonikus, üdítő, kellemesen kapros.

Megkóstoltam a málnás sültcéklasalátát is, amit kecske- vagy fetasajttal adnak, jómagam a kecskesajtosra szavaztam. A sajt nem volt markánsan „kecskés”, de szépen belesimult a kompozícióba. Jól sikerült a bőségesen adagolt málnaöntetben felszolgált jó tartású és koncentrált ízű sült cékla – kecskesajt – rukkola - madársaláta - koktélparadicsom egyveleg.

Nem hagytam ki a málnaszemmel és félbevágott áfonyával díszített díjnyertes tarhonyapudingot sem. A desszert tetején a jó ízű málnakrémben csökkenteni lehetne a zselésítő anyagot, a tarhonyából pedig kevesebb több lenne, de összességében ez is egy élvezetes fogás volt, szép zárása e vibráló kulináris kalandnak.

Könnyű ételeket választottam a Balázs bisztrós látogatás után, de szívesen visszatérnék egy burgerre, annál is inkább, hogy az étlapon külön jelzik, hogy mediumra sütik a húst, ami a smashed-burger divat kulináris barbarizmusának világában igen jó hívószó.