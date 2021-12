„A Honvédnak a Honvéd a legnagyobb ellensége”

– Azt gondolom, jó mérkőzés volt, és kézben is tartottuk. Az Újpestnek az első félidőben volt egy szabadrúgása, majd csak a hetvenötödik percben volt lehetősége. Nem tudom, most miről beszéljek. Taktikáról? Erőnlétről? Úgy, hogy a 90. percben kétszer állunk tíz emberrel az ellenfél kapusával szemben. Akkor most mi nem volt jó, mi nem működött? Az utóbbi öt mérkőzésünkból három volt olyan, ami jó, ha szezononként egyszer előfordul.

Egyetlenegy dolog biztos, hogy a Honvédnak a Honvéd a legnagyobb ellenfele vagy ellensége.