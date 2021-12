Ma kiderül, mit tud valójában Xavi, merre indul el a Barcelona

Este az E, az F, a G és a H csoport ötödik fordulós mérkőzéseivel folytatódik a Bajnokok Ligája, s az E jelű négyesben a Bayern München után révbe érhet a Barcelona is. A katalánok rémesen kezdték a sorozatot, hazai pályán a bajoroktól, majd idegenben a Benficától is 3-0-ra kaptak ki, de utána a Dinamo Kijevet kétszer megverték 1-0-ra. S ha ma otthon csak egyetlen góllal a portugálokat is legyűrik, akkor máris nyolcaddöntősök. Viszont ha csak egy pontot szereznek, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek: az utolsó fordulóban Münchenben nyerniük kellene, mert a Benfica vélhetően Lisszabonban elbánik az ukránokkal.

A Barca a kirúgott Ronald Koeman vezetőedzőt váltó klublegenda, Xavi Hernández debütálásán szombaton nyögvenyelősen és nagy mázlival nyert 1-0-ra nyert a két kapufáig jutó Espanyol ellen – így is csak hatodik a bajnoki tabellán –, s az új tréner nem volt szívbajos: nyolc saját nevelésű játékost tett a kezdő tizenegybe, közülük a felnőttcsapatban most mutatkozott be a 17 éves Akhomach, de Gavi is 17, Nico González 19 esztendős. Miként a csereként beállt marokkói Abde is csak a 19. születésnapján van túl. Xavi érkezésére hosszú idő után kis híján megtelt a Nou Camp, s bizony a közel 75 ezer szurkoló nem mindig volt elégedett a látottakkal, ám valójában a mai összecsapás ad választ arra, hogy Xavival merre indul el a szebb napokat látott gárda.

A bizalmat mindenesetre megkapta a drukkerektől:

A gránátvörös-kékek mestere a tegnapi sajtótájékoztatón megköszönte a szurkolóknak, hogy remek hangulatot teremtettek a városi rangadón, s jelezte, tudja, hogy most milyen nagy a tét.

Azért kerültünk ebbe a helyzetbe, mert a Bayerntől és a Benficától is kikaptunk, és az utolsó két csoportmeccsünkből, ugyancsak ellenük az egyiket mindenképpen meg kell nyernünk

– jelentette ki Xavi.

Mondanunk sem kell, hogy melyik feladat tűnik könnyebbnek. A csapatból Jordi Alba le is szögezte: a Benfica elleni mérkőzést úgy kell felfogniuk, mintha döntőt játszanának.

Várható összeállítások:

Barcelona: Ter Stegen – Mingueza, Pique, Araujo, Alba – Gavi, Busquets, De Jong – Dest, Depay, Coutinho

Benfica: Vlahodimosz – Otamendi, Morato, Vertonghen – Gilberto, Pizzi, Weigl, Grimaldo – Silva, Jaremcsuk, Nunez

Az F és a G csoportban az a helyzet állt elő, hogy a negyedik helyezett (Young Boys, valamint a Sevilla) három ponttal rendelkezik, mindkettő csak négy pontra van az elsőtől, így gondolkodhat úgy, hogy jó hajrával nyolcaddöntős lehet. Az F jelű négyesben mindenesetre a Manchester United és a Villarreal is helyzeti előnyben van. A spanyolok éppen az ugyancsak hétpontos angolokat fogadják, akiktől idegenben 2-1-re kikaptak, a nagy számolgatásban ennek is van jelentősége, hiszen pontegyenlőség esetén az egymás elleni meccsek eredményei döntenek. S a végén akár az is előfordulhat, hogy mindkét csapatnak tíz pontja lesz, az Atalantának pedig tizenegy.

A G csoportot a Salzburg vezeti, de Lille-be látogat, és a forduló után még nagyobb is lehet a tülekedés. A H csoportban a BL-címvédő Chelsea-nek egy pont kell a biztos továbbjutáshoz otthon az első Juventus ellen, vagy az, hogy a Zenit ne győzzön Malmőben. A Juve korábban Torinóban 1-0-ra verte az angolokat, a két együttes ma esti találkozójának a csoportelsőség szempontjából van igazán jelentősége.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, mai műsor:

E csoport: Dinamo Kijev–Bayern München 18.45, Barcelona–Benfica 21.00 (tv: M4 Sport); az állás: 1. (és továbbjutott) Bayern München 12, 2. Barcelona 6, 3. Benfica 4, 4. Dinamo Kijev 1.

F csoport: Villarreal–Manchester United 18.45 (tv: Sport 1), Young Boys–Atalanta 21.00 (tv: Sport 2); az állás: 1. Manchester United 7, 2. Villarreal 7, 3. Atalanta 5, 4. Young Boys 3.

G csoport: Lille–Salzburg 21.00, Sevilla–Wolfsburg 21.00; az állás: 1. Salzburg 7, 2. Lille 5, 3. Wolfsburg 5, 4. Sevilla 3.

H csoport: Malmö–Zenit 21.00, Chelsea–Juventus 21.00 (tv: Sport 1); az állás: 1. (és továbbjutott) Juventus 12, 2. Chelsea 9, 3. Zenit 3, 4. Malmö 0.