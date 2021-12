Manuel Pellegrini: Minden tiszteletem a Ferencvárosé!

– A kilencven perc alapján nem vagyok elégedett a nyújtott játékkal – kezdte értékelését Peter Stöger, a Ferencváros vezetőedzője. – Szörnyen kezdődött a meccs egy erős csapat otthonában. Nehéz volt visszakapaszkodni, de az első félidőben megfelelő volt a letámadásunk, hibára késztettük az ellenfelet, voltak lehetőségeink, ám a gólszerzés ezúttal is gondot jelentett. A második félidőben szerettük volna folytatni azt, amit elkezdtünk, de hamar jött az újabb gól. A jobb csapat nyert.

Stöger vasárnap még dicsérte csapata védekezését, hiszen az NB I-ben zsinórban négy kapott gól nélküli mérkőzést hozott le az FTC, azonban az Európa-liga más tészta, és a Celtic után a Betis ellen is már a mérkőzés kezdetén hátrányba került a magyar együttes.

– A meccs előtt hosszasan átbeszéltük, hogy az első perctől koncentráltan kell védekeznünk és támadnunk, mégis hibákat követtünk el, védekezésben rossz döntéseket hoztunk. A Betisnek fontos volt a pontszerzés, játékosai nagy nyomást helyeztek ránk a mérkőzés elején, amivel nem tudtunk mit kezdeni – folytatta Stöger. – A második gól megpecsételte a sorsunkat, visszavetette az önbizalmunkat. Próbáltunk hatékonyan védekezni, s kontrákat vezetni, szabadrúgásokhoz jutni, de ha egy ilyen ellenfél kettővel vezet, nem tudunk tökéletesen játszani, hiányzik a csapatból, hogy kontrolláljunk egy ilyen helyzetet. Kicsit csalódott vagyok, amiért könnyelmű hibákból kaptunk gólokat, de kilencven percig dolgozott a csapat, ezért nem lehet keserű a szám íze.

Manuel Pellegrini elégedett volt csapata szereplésével, amely a Ferencváros legyőzésével továbbjutott a kieséses szakaszba.

– Pozitív véleménnyel vagyok a látottakról, jól teljesítettünk, olykor remekül játszottunk. Nagyon örülök annak, hogy két gólt szereztünk, s a következő körben folytathatjuk. Sergio Canales gólja mellett nem tudok elmenni szó nélkül, gyönyörű találatot szerzett, az egész meccsen kiválóan teljesített – lelkendezett a Betis trénere, aki a Ferencvárost is megdicsérte. – Nem volt könnyű győzelem a mai, nagyon jól teljesített a magyar csapat. Az első félidőben sok labdát vesztettünk, de meg kell hagyni, jól védekeztünk. A vezetés birtokában sem adtunk alább a teljesítményünkből, így megérdemelten győztünk. Ma is bizonyították, jó játékosok alkotják a Ferencvárost, csapatként játszottak szoros meccseket Leverkusenben meg a Celtic ellen is, minden tiszteletem az övék!

Európa-liga, G csoport, 5. forduló:

Betis–Ferencváros 2-0 (1-0)

Gólszerzők: Tello (5.), Canales (52.)

Borítókép: Manuel Pellegrini (Fotó: EPA/Julio Munoz)