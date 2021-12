Roberto Mancini visszafelé mutogat a kudarc után

Olaszországban hamar feledésbe merült az Eb-győzelem okozta eufória: a válogatott öt őszi vb-selejtezője közül csak egyet tudott megnyerni, a négy döntetlen pedig kevés volt a csoportgyőzelemért zajló versenyfutásban, Svájccal szemben. Az utolsó fordulóban már nem csak saját kezükben volt az olaszok sorsa, hiszen önmagában a győzelem nem lett volna elég a kijutáshoz, a gólkülönbség javítására is szükség volt.

Roberto Mancini tanítványai azonban messze voltak a megfelelő eredménytől, még a három pont sem jött össze, sőt a hajrában az északíreknek volt ziccerük, hogy megszerezzék a meccs egyetlen gólját.

– Csalódott vagyok, hogy nem szereztünk gólt az első félidőben, pedig megvoltak a lehetőségeink – mondta a lefújás után az olasz szövetségi kapitány. – Jól játszottunk, de tudtuk, hogy az északírek magasak, jól védekeznek. A továbbjutást már a korábbi meccseken ki kellett volna harcolnunk. Szeptemberben, Bulgária ellen nem álltunk készen a feladatra, Svájc ellen pedig mindkét meccsen büntetőt hibáztunk.

Az olaszok számára még nem veszett el minden remény, a pótselejtezőn kijuthatnak a katari világbajnokságra, bár a rájátszásról rossz emlékeik lehetnek, hiszen négy éve ebben a fázisban buktak el Svédországgal szemben.

Svájcnak viszont már nincs hasonló gondja, a Bulgária elleni 4-0-s sikerrel zsinórban az ötödik vb-re is kijutott, ez az ország történetének legjobb sorozata. Xherdan Shaqiri a negyedik világbajnokságára készülhet, tizennyolc évesen már 2010-ben, Dél-Afrikában is ott volt a keretben.

Noah Okafor, Xherdan Shaqiri és Ruben Vargas ünnepel Fotó: EPA/Alessandro Della Valle

– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy kiharcoltuk a részvételt, egyáltalán nem volt egyszerű feladat. Olaszországon is múlott, és nekünk is meg kellett szereznünk a magunk góljait a jól védekező bolgár csapat ellen. Az első találat után már több lehetőségünk volt, és magabiztosabbá is váltunk – értékelt a támadó.

Az első félidőben a svájciak sem találtak a kapuba, a második játékrészben viszont beindult a henger: a 4-0-s végeredmény úgy alakult ki, hogy további két helvét találatot videóbírózás után visszavontak.

Borítókép: Roberto Mancini nem erre számított (Fotó: AFP/Paul Faith)