Síri csendben ünnepelt az utolsó európai csoportgyőztes

Az európai vb-selejtezőkön keddig eldőlt, hogy a belga, a dán, a francia, a horvát, a német, a spanyol, a szerb, az angol és a svájci válogatott már kijutott a 2022-es, katari labdarúgó-világbajnokságra, a 10. forduló utolsó napján az volt a legizgalmasabb kérdés, hogy „egyenes ágon”, azaz csoportelsőként a G csoportból a holland, a norvég vagy a török nemzeti csapatlakozik az említettekhez. A záró kör előtt a hollandok 20, a törökök és a norvégok egyaránt 18 ponttal álltak, s Hollandia–Norvégia, valamint Montenegró–Törökország mérkőzésekre került sor. A hollandok úgy léphettek pályára Rotterdamban, hogy a döntetlen is elegendő nekik a csoportelsőséghez, de ha kikapnak, a törökök pedig győznek Podgoricában, akkor a pótselejtezőt jelentő második helyről is lemaradnak. A norvégoknak így nézett ki a képlet: nyerniük kell, de az sem mindegy, hogy a törökök mit játszanak, mert utóbbiaknak eggyel jobb a gólkülönbségük, így akár ők is végezhetnek a csoport élén.

A norvégoknak nagy érvágást jelentett, hogy legjobbjuk, a gólfelelős Erling Haaland sérülés miatt már régóta nem hadra fogható, míg a hollandok azt bánhatták, hogy a találkozóra zárt kapuk mögött került sor. Ezt a döntést a holland kormány hozta meg a koronavírus-járványra hivatkozva, a minap három hétre minden sporteseményről kizárták a szurkolókat – lett is nagy felháborodás a sorsdöntő futballmérkőzés előtt. Az sem jött jól a hazaiaknak, hogy Louis van Gaal szövetségi kapitány vasárnap, amikor az edzés után kerékpáron tekert volna vissza a szállodába, csúnyán összetörte magát, csípőcsonttörést szenvedett, és kedden az egyik páholyból volt kénytelen figyelni a meccset. De persze állandó telefonos kapcsolatban volt a segítőivel.

Rotterdamban az első félidőben nem sok minden történt, a hollandok mezőnyfölényben voltak, s Memphis Depay előtt adódtak is lehetőségek, de egyikből sem lett gól. Podgoricában a hazaiak már a 4. percben megszerezték a vezetést, ám a törökök bő negyedóra után egyenlítettek, félidőben 1-1 volt az állás, vagyis a csoportban változatlanul holland, török, norvég sorrendet rögzíthettünk. S a nap végére is ez maradt: a hollandoktól a 84. percben Steven Bergwijn 12 méterről bevette a norvég kaput, a 91. percben pedig még Depay is betalált, így az Oranje 2-0-ra győzött, és a G csoport élén végzett. Depay a selejtezősorozatban a 12. gólját szerezte, ennél többet senki nem ért el. (De azt azért tegyük hozzá, hogy az angol válogatottban Harry Kane is tizenkétszer volt eredményes.)

Memphis Depay scored 12 goals in World Cup qualification. No player scored more! pic.twitter.com/eywIrOog6k — Dutch Football 🇳🇱 (@FootballOranje_) November 16, 2021

A hollandok legfeljebb azt sajnálhatják, hogy az üres rotterdami stadionban síri csend fogadta a kijutásukat a vb-re... Pótselejtezőt pedig a törökök játszhatnak, akik végül 2-1-re legyűrték a montenegróiakat.

A D csoportban az elsőségüket korábban bebiztosító és ezúttal Finnországban nyerő franciák mögé a bosnyákok vendégeként győztes ukránok jöttek be. Az E csoportban a csehek hiába verték meg az észteket, a walesiek otthon tartottak egy pontot az éllovas belgákkal szemben, így ők lettek a másodikak. Ám a Nemzetek Ligájában elért eredménye alapján a cseh válogatott is pótselejtezőt játszhat. (Ugyanez a helyzet az osztrákokkal is, a magyar válogatott pedig éppen lemaradt erről a lehetőségről). Azt is eldőlt, hogy a pótselejtezőkön a portugál, a skót, az olasz, az orosz, a svéd és a walesi válogatott kiemelt lesz, azaz az első körben nem találkozhatnak egymással. Erről a csoportban megszerzett pontok határoztak. Azokban a csoportokban, amelyekben hat csapat szerepelt, az utolsó helyezett elleni eredményeket nem veszik figyelembe. A lengyeleknek nagyon sokba került, hogy hétfőn Varsóban kikaptak tőlünk 2-1-re, a pótselejtező első párharcát így idegenben kell megvívniuk a felsorolt kiemelt csapatok egyikével. A pótselejtezőkön három négyes csoport áll majd össze, és a vb-részvételhez két egymeccses párharcot kell megnyerni, vagyis csak három csapat juthat ki a vb-re. A pótselejtezőn a még nem említett, nem kiemelt válogatott az ukrán és az északmacedón lesz.

Eredmények, 10. (utolsó) játéknap:

D csoport:

Bosznia-Hercegovina–Ukrajna 0-2 (0-0), gólszerzők: Zincsenko (59.), Dovbik (79.)

Finnország–Franciaország 0-2 (0-0), gólszerzők: Benzema (66.), Mbappé (76.)

A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Franciaország 18 pont, 2. (és pótselejtezős) Ukrajna 12, 3. Finnország 11, 4. Bosznia-Hercegovina 7, 5. Kazahsztán 3

E csoport:

Csehország–Észtország 2-0 (0-0), gólszerzők: Bravec (59.), Sykora (85.)

Wales–Belgium 1-1 (1-1), gólszerzők: Moore (32.), illetve De Bruyne (12.)

A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Belgium 20, 2. (és pótselejtezős) Wales 15, 3. (és pótselejtezős a Nemzetek Ligájában elért eredménye alapján) Csehország 14, 4. Észtország 4, 5. Fehéroroszország 3

G csoport:

Hollandia–Norvégia 2-0 (0-0), gólszerzők: Bergwijn (84.), Depay (91.)

Montenegró–Törökország 1-2 (1-1), gólszerzők: Beqiraj (4.), illetve Akturkoglu (22.), Kokcu (60.)

Gibraltár–Lettország 1-3 (1-1), gólszerzők: Walker (7.), illetve Gutkovskis (25.), Uldrikis (55.), Krollis (75.)

A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Hollandia 23. 2. (és pótselejtezős) Törökország 21, 3. Norvégia 18, 4. Montenegró 12, 5. Lettország 9, 6. Gibraltár 0

Borítókép: A holland válogatott a kezdő sípszó előtt (Forrás: Twitter/OnsOranje)