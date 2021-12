A tartalékos csapatok nyerték meg az NBA legnagyobb karácsonyi rangadóit

Csúcsrangadót rendeztek a Nyugati Konferenciában, ugyanis a tabella élén álló Phoenix Suns azt a Golden State Warriorst fogadta, amelyet csak hajszállal előzött meg néhány fordulóval korábban. Az előjelek hazai győzelmet jósoltak, ugyanis a kaliforniai csapat négy legeredményesebb dobójából három is hiányzott, Andrew Wiggins, Jordan Poole és Damian Lee – a negyedik Steph Curry – nem léphetett parkettre a Footprint Centerben. Ők ebben az idényben alapemberei a csapatnak, és ha belegondolunk, hogy Steve Kerr vezetőedző már jó ideje nem számíthat a veterán Andre Iguodala, valamint Moses Moody, Klay Thompson és James Wiseman játékára, akár tartalékosnak is nevezhetnénk a keretét.

Ám nem érdemes, mert a Warriors így is roppant erős, amit ezúttal is bebizonyított. A háttérből előlépő fiatalok remekeltek, Otto Porter Jr. 19 pontig jutott, ebből hetet a végén egy perc alatt dobott, az újonc, 19 éves Jonathan Kuminga is hozzátett 12 pontot, a rutinos Draymond Green pedig 8 pontot, 7 lepattanót, 10 gólpasszt, 3-3 labdaszerzést és blokkot tartalmazó statisztikával dicsekedhetett.

A mezőny legeredményesebb játékosa természetesen Steph Curry lett 33 ponttal, bár a 10/27-es mezőnymutatót aligha teszi ki a kirakatba. Ez azonban senkit sem izgat különösebben a klubnál, hiszen a GSW 116-107-re nyert, és visszaszerezte a vezető pozíciót a konferenciában.

LeBron James zseniális játéka is kevés volt a Lakers sikeréhez Fotó: Jayne Kamin-Oncea / Europress/AFP

Karácsony első napjának a másik érdekes mérkőzésén is borult a papírforma, ha azt a hiányzók névsorából közelítjük meg. A Brooklyn Nets az NBA aktuális pontkirályán, Kevin Duranten (29,7 pontos átlag) kívül nélkülözte Kyrie Irvinget, de nem utazhatott el Los Angelesbe Paul Millsap, LaMarcus Aldridge, DeAndre’ Bembry, Bruce Brown, Jevon Carter, James Johnson és Joe Harris sem. Kyrie Irving esete különleges, ő a sérüléséből hamarosan visszatér, de csak idegenben játszhat, ugyanis New Yorkban oltatlan kosarasok nem léphetnek pályára, márpedig ő berzenkedik az oltás felvételétől.

Jó hír volt viszont a vendégszurkolók számára, hogy két hét kihagyás után visszatérhetett az egyik legnagyobb sztárjuk, James Harden. A Los Angeles Lakers a koronavírusos vezetőedzője, Frank Vogel mellett csak Anthony Davist nélkülözte, de így sem tudta legyőzni a roppant tartalékos Brooklynt. LeBrone James december 30-án már a harminchetedik születésnapját ünnepli majd, ám fiatalokat megszégyenítő, fantasztikus teljesítményt nyújtott: 40 perc alatt 39 pont (14/25) mezőnyből, 9 lepattanó, 7 assziszt, 3 labdaszerzés, 1 blokk és csak 3 eladott labda állt a neve mögött a statisztikában.

Ez sem volt azonban elég a sikerhez, a Brooklyn Nets 122-115-re nyert, a Los Angeles Lakers pedig sorozatban ötödször szenvedett vereséget, 16 győzelem, 18 vereség a mérlege, és ezzel veszélyben forog a bejutása a rájátszásba. A vendégeknél James Harden 36 pontig jutott, és nekik nincsenek ilyen gondjaik, az élen állnak a Keleti konferenciában.

