„Én nem vagyok Milák Kristóf, aki csak úgy dobálja a nagy időket”

A vb előtt sokan (arany)érmeket vártak a novemberei kazanyi Eb-n három bajnoki címet szerző és egy világcsúcsot beállító Szabó Szebasztiántól, de elég volt egy nagyobb panaszoktól mentes koronavírus-fertőzés és az abból következő karantén, máris nagyot fordult a világ, immáron a döntőbe jutás is nagy tett a vajdasági sprintertől.

Ez kiderült az első vb-fellépéséből, hiszen pénteken mindössze a 25. helyen végzett 100 pillangón. Ma délelőtt 50 gyorson küzdelmes úszással jutott tovább az elődöntőbe, a 13. helyet szerezte meg a selejtezőben, de az időeredménye volt igazán beszédes: 21,46-ot jött, míg nemrég az Eb-n ugyanebben a számban 21,02-vel melegített be – a különbség ezen a távon ég és a föld kategória.

– Sajnálom, hogy nem úgy megy, ahogy szeretném, erről senki nem tehet, így alakult – fogalmazott Szabó. – Tizenöt nap teljes leállás után lehet, hogy három-négy hónap kell, hogy visszajöjjön az a forma, ami erre a szintre kell. A szárazföldön jól érzem magam, van erőm, de a víz teljesen más, ott nincs meg a sebesség.

Az elődöntőre azért csak kipréselte magából a sebességet Szabó, hiszen jócskán javított, 21,06 másodperc alatt csapott a célba, amivel a hatodik helyen bejutott a vasárnapi fináléba. Most ennek az eredménynek is úgy lehet örülni, mint máskor az éremnek.

Szabó Szebasztián a mai teljesítményével elégedett lehetett Fotó: Kovács Tamás

Szombaton lett egy meglepetésdöntősünk is: Késely Ajna rajthoz állhatott a 800 gyors fináléjában, noha a pénteki előfutamban csak a tizedik helyet szerezte meg. Csakhogy a második helyen továbbjutott kanadai Summer McIntosh, illetve a rangsorban hetedik amerikai Katie Grimes is visszalépett, így a két tartalék, Késely, illetve az amerikai Emma Weyant is bekerült a döntő mezőnyébe.

A papírformának megfelelően ők ketten küzdöttek a hetedik helyért, s bár az utolsó huszonöt méteren úgy tűnt, Késely megelőzheti az amerikait, ám Weyan végül öt századot megőrzött az előnyéből, így a magyar úszó nyolcadik lett.

A nap többi magyarja közül Holló Balázs egyéni csúcsot úszott 100 gyorson, de a 26. helyen kiesett – tegyük hozzá, neki ez még mindig csak a bemelegítés volt a fő száma, a 400 vegyes előtt.

A 19 éves Szabó-Feltóthy Eszter a tizedik helyet szerezte meg 200 háton, ami után alighanem a vb-nyilatkozatát adta: – Lehet, hogy velem van valami baj, de a call roomban mindenki olyan stresszben volt, hogy csak néztem. Én meg úgy vagyok vele, hogy miért ne lehetne ezt mosolyogva is csinálni. A nevezési listán tizenegyedik voltam, tizedik lettem, nyilván ez a realitás.

Én nem vagyok Milák Kristóf, aki odaáll, és csak úgy dobálja a nagy időket.

Rövid pályás úszó-világbajnokság, Abu-Dzabi, a szombati bajnokok. Férfiak, 200 mell: 1. Nic Fink (amerikai) 2:02,28, 100 pillangó: 1. Matteo Rivolta (olasz) 48,87. Nők, 100 gyors: 1. Bernadette Haughey (hongkongi) 50,98, 200 hát: 1. Rhyan White (amerikai) 2:01,58, 800 gyors: 1. Bingjie Li (kínai) 8:02,90, 8. Késely Ajna 8:20,18.

Borítókép: Szabó Szebasztián az Abu-Dzabiban zajló világbajnokságon (Fotó: MTI/Kovács Tamás)