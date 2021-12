Gyorsan eldőlt, a világbajnok kiütötte a megzavarodott kihívót

Nyepomnyascsij vezette a világos bábukat a pénteki tizenegyedik játszmában, ezúttal is királygyaloggal nyitott, ám elkerülte a spanyol védelmet, az olasz megnyitást (3.Fc4) választotta. A világbajnok ebben a változatban is gond nélkül kiegyenlített sötéttel.

A játszma első kritikus pillanata a 23. lépésben jött el, amikor a kihívó lényegében vesztőt húzott (23.g3). Carlsen természetesen lecsapott a lehetőségre, s minőségáldozattal matthálót szőtt. Igen, ám három lépés múlva elmulasztotta – nem látta? – a gyors nyeréshez vezető varit. Ahelyett, hogy a bástyáját mozgósította volna, a huszárral manőverezett, így Nyepomnyascsij átmenetileg megúszta szorult helyzetét, s gyaloghátrányos bástyavégjátékra egyszerűsíthetett.

Persze ez az állás is vesztő volt, de úgy illett volna, hogy a világbajnok stílusosan, mattfenyegetéssel zárja le a páros mérkőzést. Nyepomnyascsij így küzdhetett, helyesebben küszködhetett tovább. De mintha nem lett volna kedve hozzá, precíz védekezés helyett rohant a vesztébe. Carlsen a 45. lépésben bevitte a h-gyalogot, vezér a bástya elleni sima végjátékba torkollott a parti. Nyepomnyascsij egyetlen trükköt tartogatott, hátha Carlsen egy sakkal kötésbe teszi a vezérét, de persze azt az amatőr hibát a világbajnok nem követte el. A 49. percben végre feladta a játszmát…

A maratoni, hatodik felvonásban dőlt el

A világbajnoki döntő öt döntetlennel kezdődött. Utólag könnyű kijelenteni, a hatodik játszmában dőlt el. Carlsen akkor vezért áldozott két bástyáért, majd maratoni – a világbajnokságok történetében rekordhosszúságú –, 136 lépéses csatában győzött.

A kihívó akkor még fogadkozott, de azóta árnyéka önmagának. A nyolcadik partiban bántó hibát követett el, ami után maga is elismerte, a teljesítménye még a nagymesteri színvonalat sem ütötte meg. Carlsen a kilencedik játszmát is megnyerte, az orosz nagymester akkor is a sakkvakság csapdájába esett, egy lépésben elnézte az egyik tisztjét.

A csütörtöki szünnapon sem tudta rendezni a gondolatait, megint csak hibázott, s a világbajnok véreb módjára nem engedte a megsebzett áldozatot, megnyerte a partit, s a páros mérkőzést is 7,5-3-5-re; a szabályok szerint az utolsó három fordulót már nem játsszák le a felek, mert a kihívó már nem egyenlíthet.

2013 óta a trónon

Magnus Carlsen 2013-ban hódította el a világbajnoki címet, amikor a mostani meccshez hasonló fölénnyel, 6,5-3,5-re legyőzte Viswanathan Anandot. Egy év múlva a visszavágón 6,5-4,5-ös sikerrel megvédte a címét.

Azóta még kétszer védte meg a világbajnoki trónt, 2016-ban az orosz Szergej Karjakin, 2018-ban az olasz–amerikai Fabiano Caruana ellen, mindkétszer úgy, hogy klasszikus időbeosztású játszmák után 6-6 volt az állás, Carlsen a rapid ráadásban diadalmaskodott.

A Nyepomnyascsij elleni mérkőzés előtt azt mondta, Caruana vagy a kínai Ting Liren ellen nehezebb dolga lenne, amit akár lélektani hadviselésként is értékelhettünk. Utólag kiderült, csak az igazat mondta, az orosz kihívó nem tanúsított kellő ellenállást.