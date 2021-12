Hó, hó, hó, de a Barcelonán már a Mikulás sem segíthet

A Barcelona az előző forduló óta tisztában volt vele, milyen feladat vár rá, hogy továbbjusson a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába: a Bayern München otthonában kellett nyernie a katalán csapatnak, esetleg kiszurkolni a Dinamo Kijev Benfica elleni pontszerzését.

Valóban ukrán játékos szerzett először gólt Lisszabonban, csakhogy Roman Jaremcsuk a Benfica játékosa... Gilberto hamar megduplázta a portugál együttes előnyét, és ekkor már sejthette a Barcelona, hogy csak magára számíthat, a Dinamo ugyanis az eddigi öt forduló során összesen jutott egy találatig.

A Bayern számára ugyan nem volt tétje az utolsó fordulónak, hiszen a német gárda már korábban bebiztosította a csoportelsőségét, és még csak azt sem lehet mondani, hogy közönségét szerette volna kiszolgálni Julian Nagelsmann legénysége, ugyanis a mérkőzésre a tartományi fertőzési adatok miatt nem engedtek be nézőket. A bajorok azonban nem akartak elmaradni a Liverpool és az Ajax mögött, s a félidőre Thomas Müller fejesével és Leroy Sané bombájával 2-0-s előnyre tettek szert. Utóbbi gólban nyakig benne volt a vendégek kapusa is, Marc-André ter Stegen egyszerűen a labda mellé nyúlt.

Sané lövése kifogott a Barcelona kapusán (Fotó: AFP/Christof STACHE)

Sané a második félidő elején visszafizette a kölcsönt, a tátongó kapu helyett a célpont szélén fekvő honfitárs ölébe gurított. Az addig szállingózó hó elállt, de a meccs is nagyon elcsendesedett, a Barcelona sem igen hitt a megkésett Mikulás-napi csodában. Végül Musiala is betalált, a bajorok 3-0-val küldték át a Barçát az Európa-ligába.

A hó sokkal nagyobb problémát okozott Bergamóban, ahol nem sikerült megrendezni az Atalanta–Villarreal ki-ki meccset, így csak csütörtökön alakul ki a nyolcaddöntő mezőnye. Nyolc éve a Galatasaray és a Juventus már járt így a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, akkor a másnapi pótlást a törökök nyerték, kiejtve ezzel az esélyesebb riválist.

A Villarreal tehát még továbbléphet, másik két spanyol csapatnak viszont a csoportkör jelentette a végállomást a Bajnokok Ligájában, a Barcelona mellett búcsúzott a Sevilla is, amely kikapott Salzburgban. A Sevilla a 2015/16-os idény után másodszor bukott el a BL-csoportkörben, de némi reményt adhat a csapatnak, hogy abban a szezonban végül megnyerték az Európa-ligát. Ez a lehetőség most is adott, hiszen a Wolfsburg sima vereséget szenvedett a francia Lille ellen. A négy német csapatból tehát egyedül a Bayern folytathatja tavasszal is BL-szereplését.

A Salzburg viszont nagy sikert ért el, első osztrák csapatként léphet majd pályára a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában. (A 2000/01-es idényben a Sturm Graz Korsós Györggyel és Szabics Imrével a soraiban bejutott a legjobb tizenhat közé, ám akkor a nyolcaddöntő helyett a második csoportkör következett.)

A H csoportban a Chelsea és a Juventus továbbjutása már korábban eldőlt, azonban az angolok az utolsó játéknapon csak 3-3-as döntetlent játszottak a Zenit otthonában, így a címvédő csupán csoportmásodikként lépett a tizenhat közé.

Bajnokok Ligája, csoportkör 6. forduló

E csoport

Bayern München–Barcelona 3-0

Benfica–Dinamo Kijev 2-0

A végeredmény: 1. Bayern München 18, 2. Benfica 8, 3. Barcelona 7, 4. Dinamo Kijev 1.

F csoport

Manchester United–Young Boys 1-1

Atalanta–Villarreal elhalasztva

Az állás: 1. Manchester United 11, 2. Villarreal 7, 3. Atalanta 6, 4. Young Boys 5.

G csoport

Wolfsburg–Lille 1-3

Salzburg–Sevilla 1-0

A végeredmény: 1. Lille 11, 2. Salzburg 10, 3. Sevilla 6, 4. Wolfsburg 5.

H csoport

Juventus–Malmö 1-0

Zenit–Chelsea 3-3

A végeredmény: 1. Juventus 15, 2. Chelsea 13, 3. Zenit 5, 4. Malmö 1.

Borítókép: A Bayern most magasabb szintet képvisel, mint a Barcelona (Fotó: AFP/Sven Hoppe)