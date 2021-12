Idén teljessé válhat Carlo Ancelotti kollekciója

Semmi meglepő nincs abban, ha a spanyol bajnokság éppen aktuális álomcsapatában a Real Madrid játékosai vannak többségben. A svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) a 2021/22-es idény feléhez közeledve statisztikai mutatók alapján összeállította az öt legerősebb európai liga legjobb tizenegyét, a La Liga álomcsapatában pedig hatan is a listavezető Real Madridot képviselik.

Nem volt pedig nyilvánvaló, hogy a rekordbajnok az idei kiírás fő esélyese. A királyi gárda az előző szezonban egyetlen trófeát sem nyert, és a kevés személyi változás sem jelentett egyértelmű előrelépést: a védelemből Sergio Ramos és Raphaël Varane távozott, David Alaba érkezett, míg a kispadon Zinédine Zidane-t Carlo Ancelotti váltotta, akiről úgy tűnt, hogy már leszálló ágba került az edzői pályafutása.

Nos, Alaba helyet kapott a CIES álomcsapatában, ahogy Thibaut Courtois, Case­miro, Luka Modrić, valamint a bajnokság góllövőlistájának első két helyét elfoglaló Karim Benzema és Vinícius Júnior is. Ancelotti vezetésével pedig a csapat ősszel valamennyi fontos meccsét megnyerte: a bajnokságban a legközelebbi üldözőket, azaz a második és a nyolcadik hely között álló csapatokat mind legyőzte a Real, amely a Bajnokok Ligájában is oda-vissza verte legfőbb csoportriválisát, az olasz Intert. Az olasz mester nem csinál belőle titkot, hogy milyen sokat jelentene neki a bajnoki cím: ő lehet az első edző, aki mind az öt euró­pai topliga trófeáját megszerzi.

A mesterötösben aligha a Barcelona akadályozza meg Ancelottit: a bajnoki szereplést elnézve az is meglepő, hogy a katalánok legalább egy játékost adnak a tizenegy közé, Sergiño Dest személyében. A Barcelona idény közben váltott edzőt, Ronald Koeman után immár Xavi irányítja az együttest. A huszonegy év utáni első BL-csoportkörös kieséstől ő sem tudta megmenteni a csapatot, és a klub pénzügyi válsága miatt a játékosigényeit is hiába közli a vezetőséggel. Sokkal inkább megoldást jelenthet az az út, amelyen Xavi el is indult: a fiatalokra kell építeni Barcelonában. Eric García és Gavi mellé hamarosan visszatérhet Pedri és Ansu Fati, a négy huszonegy éven aluli labdarúgó egyaránt spanyol felnőttválogatott már.

A címvédő Atlético Madrid tavaly a kiemelkedő őszével alapozta meg a bajnoki címet, idén akkori teljesítménye közelébe sem ér, nem is ad játékost az álomcsapatba. Ellentétben a Sevillával, amely hármat is: Jules Koundé, Marcos Acuña és Joan Jordán személyé­ben. Julen Lopetegui csapata már tavaly is sokáig tartotta a lépést a nagy hármassal, idén pedig tizenkét kapott góllal a bajnokság legjobb védelmével rendelkezik. A BL-kiesés rontja az őszi össz­képet, bár a Sevilla hagyományosan amúgy is az Európa-ligában érzi jobban magát. A bajnokságban viszont a piros-fehér klub mindenképpen a Real legközelebbi üldözője, igaz, a Barcelona elleni pontvesztés után öt pont Rakitićék hátránya.

A Sevilla szereplésénél meglepőbb, hogy a város másik csapata is dobogón áll. A Real Betis nemcsak az El-ben, a Ferencváros csoportjában játszott jól, hanem a bajnokságban is, Nabil Fekir a CIES álomcsapatába is befért. A zöld-fehérek számára a dobogó megtartása is bravúr lenne, a Real Madrid mögötti tízpontos hátrány soknak tűnik ahhoz, hogy Manuel Pellegrini együttese a bajnoki címről álmodjon.

Karácsony előtt még két meccset rendeznek a spanyol bajnokságban, mindkettőt szerda este. A Granada–Atlético Madrid mérkőzés (19.00, tv: Spíler 2) végén lesz teljes a tizennyolc forduló utáni tabella, a Real Madrid a január­ról előre hozott találkozóját játssza az Athletic Bilbao otthonában (21.30, tv: Spíler 2).

