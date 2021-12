Szilágyi-botrány: bűnvádi eljárás, büntetőeljárás, az apa tagad

– Döbbenetes, elképesztő, nincsenek szavak – így kommentálta Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke az ATV Híradó kérdésére Szilágyi Liliána tegnap napvilágot látott állításait, amelyek szerint az úszónőt apja fizikailag, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta. – Ez egy rendkívül súlyos ügy, túlmutat mindenen – tette hozzá Wladár Sándor. – Ez ügyben nem szövetségi eljárást kell kezdeményezni, mert nagyon súlyos bűncselekményről van szó, így bűnvádi eljárás lehetséges e kérdéskörben – mondta az elnök.

Wladár hozzátette: Szilágyi Zoltán ellen korábban egy versenybíró szóbeli inzultálása miatt fegyelmi eljárást kezdeményezett a szövetség, amelynek eredményeképpen másodfokon is megbüntették Szilágyi Liliána apját, aki megrovást kapott, és a teljes első- és másodfokú fegyelmi bizottságot fegyelmi eljárással fenyegette.

A szövetség elnökének nem volt tudomása arról, hogy Szilágyi Liliánának ilyen helyzeteket kellett megélnie. Nagyon sajnálja, hogy így kellett leélnie 25 évet, és bátor tett volt, hogy előjött vele. – Lilut meg kell védeni az édesapjától – hangsúlyozta Wladár Sándor, aki cáfolta, hogy Szilágyi Zoltán gyerekekkel foglalkozna a Stamina Testgyakorlók Köre keretein belül. De ha ez így lenne, megígéri, hogy azonnali hatállyal eltiltják az edzősködéstől.

Az elnök megerősítette, hogy Szilágyi Zoltán hozza és viszi kisebbik lányát, Szilágyi Gerdát a versenyekre, és azt is, hogy Szilágyi Gerda hermetikusan elszigeteltté vált versenyzőtársaitól.

Az egykori olimpikon, vb-6. és Eb-5. úszó, jelenleg ügyvédként dolgozó Szilágyi Zoltán a nap során a lányának nyílt levelet írt, amit az Origóhoz is eljuttatott, ezt az alábbiakban változtatás nélkül közöljük.

Hat éve teszed velem, amit teszel, eddig csendben tűrtem. Most, hogy már a húgodat is belekeverted, s mindezt a nagy nyilvánosság előtt, először és utoljára meg kell szólalnom – szintúgy a nyilvánosság előtt. Ezt követően nem kívánok a sajtóban védekezni vagy magyarázkodni, mert amit állítasz, az ellen nem lehet védekezni, hiszen hogyan bizonyítsam, hogy sosem vertelek vagy bántalmaztalak sem Téged, sem édesanyádat, sem húgodat…, ugyanakkor az ügyben a kijelentéseid miatt általam indítandó büntetőeljárás során ez várhatóan tisztázódni fog.

Aki valóban ismer engem és Téged, az úgyis tudja az igazat. Bármit is állítasz, szilárdan kitartok a hat évvel ezelőtti elhatározásom mellett, azaz bármennyire is tönkre akarsz tenni ezért vagy azért, illetve bármennyire próbálod magadra irányítani a figyelmet: nem támogatlak tovább anyagilag sem Téged, sem édesanyádat, ennek valódi okát pedig mindketten pontosan tudjátok. Minden egyes hamis szavad egy-egy késszúrás a szívembe, de nagykorú vagy és felelős a saját döntéseidért, cselekedeteidért. Azt csak remélni merem, hogy egyszer, amikor majd szembenézel azzal, hogy mit tettél, Te meg tudsz majd bocsátani magadnak. Addig viszont arra kérnélek – amit már korábban is kértem Tőled –, hogy a Szilágyi név helyett viseld édesanyád családnevét, mert nem hiszem, hogy akár a Te, akár az én vonatkozásomban a továbbiakban bármilyen okból is indokolt lenne, hogy te Szilágyi Liliánának nevezd magad.

