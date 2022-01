A nagy pénzrablás: Schäfer András óriási poénnal indított Berlinben

Hatalmas poénnal indított a Dunaszerdahelyről a Bundesligába, az Union Berlinbe igazolt Schäfer András! A magyar labdarúgó-válogatottban már 15-ször megfordult középpályás az M4sport.hu oldalnak nyilatkozott, s ugyan a beszélgetésben nem került szóba a Netflixen hihetetlen népszerűséget elért spanyol bűnügyi drámasorozat, az „A nagy pénzrablás” (spanyolul: La Casa De Papel), amelyben a maszkos rablók egy-egy városnevet viselnek, a cikk végén nagy csattanó van. Itt szúrtuk ki Schäfer bejegyzését az Instagramon: ő lett az „új Berlin” – az egyik bankrabló ugyanis a filmben „Berlin” volt. Azt ugyan először nem egészen értettük, hogy honfitársunk miért „Berlín”, hosszú í betűvel. Először azt hittük, hogy talán csak álmos volt a grafikus, de gyanút fogtunk, utánanéztünk, és az eredeti spanyol nyelvű stáblistán valóban így szerepel. A poén pedig kétségkívül ütős. Láthatjuk, hogy a szomszédból, Lipcséből Szoboszlai Dominik is ott van a máris több mint 16 ezer lájkoló között. (Spoiler!!! A lebilincselő sorozatban amúgy a fifikás Berlin sorsa szomorú véget ér egy tűzharcban, de ezt semmiképpen se tekintsük rossz előjelnek Schäfer András berlini pályafutását illetően.)

Schäfer András egyébként elmondta, hogy kisebb sérülése ellenére még nem játszhat, de ég a vágytól, hogy pályára léphessen új csapatában. Ahogy fogalmazott, ficánkol, mint egy aranyhal a vízben, és egyelőre csak hétről hétre tekint előre; mert álmában sem gondolta volna egy évvel ezelőtt, hogy mára már Bundesliga-játékosnak és a válogatott alapemberének mondhatja majd magát. Még csak rehabilitációs edzéseken tud részt venni, így nem utazhatott el a csapattal Mönchengladbachba a szombaton játszott bajnoki mérkőzésre. Ezt egyébként csapata 2-1-re megnyerte, az ötödik helyről a negyedikre ugrott a tabellán, s csak egy pont választja el a Bayern München és a Borussia Dortmund mögött harmadik Bayer Leverkusentől.

Ami Schäfer sérülését illeti: egy kisebb combizomszakadás még pár napig harcképtelenné teszi, de a jövő heti bajnoki szünet után újra a csapat segítségére lehet.

– A lényeg, hogy teljesen gyógyuljak meg, és maximális erőbedobással tudjam belevetni magam a munkába – fogalmazott a játékos.

– Csütörtökön és pénteken is ott voltam edzésen, nagyon befogadó a közeg, mindenkivel tudok beszélni, mert a társaknak jó az angolja. Azért próbálom fülelni a németet is – tette hozzá Schäfer, majd elárulta, hogy sűrű napjai következnek, mert adminisztrációs dolgok is várnak rá, hiszen némettanárt, lakást és autót is keres.

– Az öltöző nyelve a német, hozzám egyelőre még angolul szólnak, de nem szeretném, ha ez sokáig így maradna. Minél előbb szeretnék megtanulni olyan szinten németül, hogy ne okozzon gondot németül megszólalni – jelentette ki Schäfer András.

A teljes cikk ITT olvasható el.

Borítókép: Schäfer András emlékezetes gólt szerzett a 2021-re halasztott 2020-as Eb F csoportjának utolsó fordulójában a németek ellen a müncheni Allianz Arénában (Fotó: MTI/Kovács Tamás)