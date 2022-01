Egymillió dollár elől sétált el a balhés játékos

Bizarr jelenet játszódott le a bajnoki címvédő Tampa Bay Buccaneers és a New York Jets vasárnap esti mérkőzésén. A Tampa elkapója, Antonio Brown váratlanul faképnél hagyta a csapatát, és az öltözőbe vonult. Csapattársa, Mike Evans is hiába próbálta visszatartani.

A mérkőzést a megdöbbentő epizód után megfordította a Buccaneers, amely Brown lelépésekor meglepetésre 24-10-es hátrányban volt, végül azonban 28-24-re nyert. A meccs után Bruce Arians vezetőedző nem akart túlságosan sokat foglalkozni Brownnal.

– Ő már nem tagja a Buccaneersnek. Inkább beszéljünk azokról a játékosokról, aki megfordították a találkozót – mondta Arians, aki később elárulta, hogy az ominózus jelenet előtt pályára akarta küldeni a balhés játékost, Brown azonban erre nem volt hajlandó.

Brownt az előző évtized közepén a liga legjobb elkapójaként ünnepelték, a Pittsburgh Steelers játékosaként éveken át bekerült az idény álomcsapatába (All-Pro), ám onnan távozott, miután összeveszett az irányítóval, Ben Roethlisbergerrel. Azóta balhé balhét követett: az Oakland Raiders csapaton belül verekedés miatt küldte el, mielőtt egy percet is játszott volna, a New England Patriots rendőrségi ügyei miatt vált meg tőle. Tavaly a Tampa Bay Buccaneers váratlanul adott Brownnak még egy lehetőséget, az elkapó Super Bowlt is nyert, ám idén már a hamisított Covid-igazolványa miatt újra bajba került.

Brown pénzügyileg sem járt jól, három idény végi bónuszhoz is közel járt: még nyolc elkapásra, 55 elkapott yardra és egy elkapott touchdownra lett volna szüksége a szezonban, hogy elérje a szerződésében kikötött teljesítmény: mindegyik 333 333 dollárt ért volna neki, azaz lényegében egymillió dollár lehetőségétől fosztotta meg magát a játékos.

A Tampa Bay Buccaneers arra sem adott lehetőséget Brownnak, hogy a csapattal repüljön vissza Floridába.

Egyesek a sok NFL-sztár életét megkeserítő CTE-re gyanakszanak Brown rendszeres furcsa viselkedésének okaként, és akár erre a lehetőségre is utalhatnak a csapat irányítójának, Tom Bradynek szavai:

– Mindannyian segíteni akarjuk őt, de ezt sajnos a csapaton belül már nem fogjuk tudni megtenni. Az embereknek empatikusan kell hozzáállniuk mindahhoz, ami történik.

Alakul a rájátszás mezőnye

A címvédő már korábban bebiztosította a helyét a rájátszásban, a vasárnapi, utolsó előtti alapszakasz-forduló után a Nemzeti főcsoportban (NFC) már csak egy hely kiadó. A Philadelphia Eagles a Washington Football Team elleni fordítással garantálta saját helyét a playoffban, a szurkolók ünneplése azonban váratlan fordulatot vett. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg.

A Green Bay Packers megszerezte az NFC első kiemelését, így a rájátszás első hetében pihenhet, majd a következő két körben hazai pályán játszhat. Biztos résztvevő még a Los Angeles Rams, az Arizona Cardinals és a Dallas Cowboys is. Az utolsó helyre a San Francisco 49-ers (9-7) és a New Orleans Saints (8-8) pályázik, ám az utolsó fordulóban előbbinek papíron sokkal nehezebb dolga lesz a Rams ellen, mint a Saintsnek az Atlanta Falconsszal szemben.

Az Amerikai főcsoportban (AFC) is sokat tisztult a kép. Az első kiemelés sorsa ugyan csak az utolsó fordulóban dől el, de az már biztos, hogy a Tennessee Titans, a Kansas City Chiefs, a Cincinnati Bengals, a Buffalo Bills és a New England Patriots számára folytatódik az idény az alapszakasz után is. A maradék két hely egyikéért ki-ki meccset vív az utolsó fordulóban a Los Angeles Chargers és a Las Vegas Raiders, a másik minden bizonnyal az Indianapolis Coltsé lesz, amely az utolsó fordulóban a liga leggyengébb csapata, a Jacksonville Jaguars ellen játszik.

Borítókép: Antonio Brownt többet aligha látjuk a Buccaneers felszerelésében (Fotó: Getty Images via AFP/Elsa)