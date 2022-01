Három bukás után végre bosszút állna álmai csapatán

Aaron Rodgers Kaliforniában született és nőtt fel, és a San Francisco 49ers amerikaifutball-csapatáért rajongott. A fiatalember maga is űzni kezdte a tojáslabdás sportágat, és olyan jól teljesített az egyetemi bajnokságban, hogy a 2005-ös NFL-draft előtt az egyik legígéretesebb újoncnak tartották.

Tökéletes időzítésnek tűnt, hogy a 49ers húzhatott elsőként a játékosbörzén, és a csapatnak irányítóra volt szüksége. A San Francisco valóban azt is húzott – Alex Smith személyében. Aaron Rodgers egészen a 24. helyig csúszott vissza, itt választotta ki a Green Bay Packers. Amikor megkérdezték Rodgerst, mennyire csalódott, hogy nem a 49ershez került, így felelt:

Nem annyira csalódott, mint a 49ers lesz, amiért nem engem draftolt.

A gyerekkori álomcsapat a bizonyítási vágy jelképe lett.

A kiválasztási pozíció nem minden: Rodgers minden statisztikai mutató alapján sikeresebb lett, mint Smith. Minden idők legeredményesebb játékosát, Tom Bradyt viszont még Rodgersnél is sokkal később, a 199. helyen húzta ki a New England Patriots a 2000-es játékosbörzén.

A bizonyítási lehetőségre Rodgersnek várnia kellett, az első három idényét végigpadozta Brett Favre mögött, utána viszont eljött az ő ideje. 2008-ban megkapta a bizalmat, 2009-ben már rájátszásba vitte a csapatot, a 2010-es idény végén pedig Super Bowl-győztes és a döntő legértékesebb játékosa (MVP) lett.

Mindeközben a 49ers hat idény alatt a rájátszásig sem jutott el. Amikor viszont igen, akkor a csapat rendre borsot tört Rodgers orra alá. A 2012-es szezon közepén Smith helyét Colin Kaepernick vette át, aki a rájátszásban élete meccsét játszotta a Packers ellen, és 45-31-es sikerre vezette a San Franciscót. Egy évvel később ismét összecsapott a két gárda, bár ekkor Rodgers sérülten vállalta a játékot. A meccs szorosabb volt, de egy utolsó másodperces mezőnygóllal ismét a 49ers jutott tovább – a Super Bowl-győzelem viszont egyik idényben sem jött össze a kaliforniai csapatnak.

Kaepernick játékát hamarosan kiismerték az ellenfelek, a csapat vezetősége pedig összeveszett a sikeredzővel, Jim Harbaugh-val, a 49ersre így ismét hullámvölgy várt. Rodgers eközben elveszített két főcsoportdöntőt a Packersszel – a harmadikat azonban ismét a nemezis 49ers ellen vívta. A San Francisco 2020 januárjában szétszedte a Green Bayt, a 27-0-s első félidő önmagáért beszélt.

Akkor a 49ers volt az első kiemelt az NFC-ben, tavaly és idén viszont a Packers szerezte meg a hazai pálya előnyét a rájátszásra. Egy éve Rodgers negyedszer is elbukott a Super Bowl-részvételért vívott csatában, most viszont, egy fordulóval korábban adhat végre a rájátszásban, szemtől szemben is okot adna a San Franciscónak arra, hogy megbánja azt a bizonyos 2005-ös döntést.

NFL-rájátszás, főcsoport-elődöntők

NFC

Green Bay Packers (1.)–San Francisco 49ers (6.) vasárnap, 2.15

Tampa Bay Buccaneers (2.)–Los Angeles Rams (4.) vasárnap, 19.00

AFC

Tennessee Titans (1.)–Cincinnati Bengals (4.) szombat 22.30

Kansas City Chiefs (2.)–Buffalo Bills (3.) hétfő 0.30

Valamennyi mérkőzést az Aréna 4 közvetíti.

Borítókép: Aaron Rodgers (Fotó: Europress/AFP/Rey Del Rio)