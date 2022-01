Mestere halála után is teljesítené annak kívánságát

Sári Nándor karácsony előtt egy héttel, hatvannégy évesen hunyt el. Úgy, hogy már húsz évvel ezelőtt megjósolta, nem éri meg a hatvanöt évet. Hátborzongató. Így már nem tudhatja meg, hogy a felfedezettje, a magyar kajak-kenu egyik legnagyobb tehetsége, Kurucz Levente eléri-e közös céljukat.

A 18 éves sportembert természetesen megviselte a nevelőedzője halála, de meg kellett tanulnia, az élet megy tovább. S bármilyen kegyetlen, így igaz az ő esetében is.

– Hatalmas űrt kell betölteni utána, a kajakozás volt az élete. Ő tanított nekem mindent, az edzés szent volt és sérthetetlen. Halála váratlanul érintett, még a kórházba kerülése előtt beszéltünk utoljára, miután hazajöttünk a sevillai edzőtáborból a Párizs-kerettel. Csak a szépre emlékszem, és nagyon hálás vagyok neki – nyilatkozta a Magyar Kajak-kenu Szövetség honlapjának.

Közös munkájuk éppen tavaly kezdett beérni. A fiatal kajakos a poznani ifjúsági Eb-n mindhárom egyes számban aranyérmes lett, Montemorban a világbajnokságon pedig ötszáz és ezer méteren ezüst-, kétszáz méteren bronzérmet szerzett, és az MKKSZ is őt választotta az év utánpótlás férfi kajakosának.

– Nagyon örültem az elismerésnek, úgy érzem, rászolgáltam a tavalyi eredményeim alapján. Sikerült túlteljesítenem az elvárásaimat. Legszívesebben az Európa-bajnokságra gondolok vissza, mert utána megjelent egy cikk arról, hogy történelmet írtam, mivel korábban még senkinek sem sikerült mindhárom egyes számot megnyernie.

Levente nevelőedzője elvesztése ellenére továbbra is nagykanizsai színekben képzeli el pályafutását. A kétszeres olimpiai bronzérmes Zala György személyében most először erőnléti edzővel dolgozhat, az izomzata pedig látványosan erősödik. Nemrég tért haza tengerentúli edzőtáborból, ahol úgy tűnik, hogy új edzőjét is megtalálta.

– Hawaiin voltam egy hónapot Szádovszki Zsoltnál. Főleg alapozó jellegű edzésmunkát végeztünk, de napi egyszer eveztem is. Hamar megtaláltuk az összhangot, és úgy néz ki, hogy február végére hazajön, és vele folytatom a felkészülést. Egyébként volt egy surfskiverseny is, ahol sok mindenkit megismertem, ráadásul az egyik amerikai válogatott sráccal párosban megnyertünk egy 15 kilométeres viadalt. Szigeteket kellett kerülgetnünk elég nagy hullámokon, de nagyon élveztem.

Kurucz Levente idén érettségizik, angolból és informatikából már előrehozott vizsgát tett, majd szeretne tovább tanulni, a számviteli főiskolára készül. Idén új célokért küzd, hiszen már az U23-asok között fog versenyezni, s persze a felnőttek között is szeretne bizonyítani, mert nagy célja, hogy kijusson a párizsi olimpiára.

– Az ezer egyes lesz a fő számom a jövőben, azt nem szeretném elengedni, de kipróbálnám magam párosban vagy négyesben is – jelentette ki, s bizony ebben a számban nem adják olcsón a sikert, hiszen Kopasz Bálint és Varga Ádám a tokiói olimpia arany-, illetve ezüstérmese. Éppen ezért hozzátette: – A párizsi olimpiára is leginkább csapathajóban lenne esélyem kijutni, szívesen szereznék rutint benne. Az idei célom, hogy elindulhassak a szegedi U23-as világbajnokságon. Biztos fantasztikus hangulat lesz, remélem megadatik a lehetőség, hogy engem is ott biztathassanak.

Van azonban egy ennél távolabbi, ám annál meghatóbb célkitűzése, ami reálisan inkább csak 2028-ban válhat valóra.

– Nándi bácsi szerette volna, ha egyesben is nyer egy tanítványa olimpiát. Szeretném teljesíteni ezt a vágyát, ezzel is köszönetet mondva mindazért, amit értem tett.

Borítókép: Kurucz Levente és Sári Nándor tavaly nyáron az ifi Eb-n (Fotó: MKKSZ)