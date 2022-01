Mohamed Szalah és Trézéguet szomorította el a fradistákat

Hat magyarországi játékossal kezdődött az idei Afrika Kupa, közülük a másodosztályú Nyíregyházában játszó Jaszin Hamed már a csoportkörben elvérzett a szudáni válogatottal, a fehérvári Stopirának pedig a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a zöld-foki nemzeti csapattal.

Négyen viszont a negyeddöntőig jutottak, így volt esély rá, hogy az érmekért zajló végjátékban is lesz NB I-es futballista a mezőnyben. Szombaton azonban a gambiai válogatottban epizódszerepre kárhoztatott fehérvári Lamin Jallow a lelátóról nézte (a keretbe sem került be), ahogy csapata 2-0-ra kikap a házigazda Kameruntól. A másik három szóban forgó NB I-es játékos a Fradit erősíti, ám Aissa Laidouni ugyancsak szombaton veszített Tunéziával 1-0-ra Burkina Faso ellen. Az FTC középpályása kezdőként végigjátszotta a találkozót.

Vasárnap a Mmaee-testvéreken, Samyn és Ryanen volt a sor, pontosabban a válogatottjukon, Marokkón, amely a Liverpool sztárjával, Mohamed Szalah-val felálló Egyiptommal került szembe. Egy tizenegyesgóllal Marokkó vezetett, a Fradi játékosai a kispadon ülve élhették át a gólörömöt. A második félidőben azonban Szalah kiegyenlített, így 1-1 után következett a hosszabbítás.

Ekkor már Ryan Mmaee is a pályán volt, aki a 86. percben állt be csereként, testvére nem kapott lehetőséget. Segíteni azonban az FTC csatára sem tudott Marokkón, ugyanis a 100. percben Trézéguet góljával Egyiptom került előnybe, amely végül 2-1-re meg is nyerte a találkozót, s bejutott az elődöntőbe.

A mindent eldöntő gól szerzőjének eredeti neve egyébként Mahmúd Haszan, de kiskorában ráaggatták a Trézéguet becenevet, méghozzá a Juventus korábbi francia válogatott csatára, David Trézéguet után, és olyannyira ráragadt, hogy már ezt a nevet használja futballistaként.

Mindez most aligha vidítja fel az Afrika Kupa elődöntőjének a kapujában elbukó fradistákat. Annál jobban örülhet Sztanyiszlav Csercseszov, aki vezetőedzőként végre megismerkedhet majd az FTC három afrikai kalandorával.

Az Afrika Kupa elődöntőjében tehát Kamerun és Egyiptom csap össze az egyik ágon, Burkina Faso pedig még ellenfélre vár, amely Szenegál vagy Egyenlítői Guinea lesz majd.

Borítókép: Mohamed Szalah a Liverpool mezében (Fotó: EPA/Chema Moya)