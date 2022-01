Több mint negyven éve várt erre a sikerre az ország

Ünnepre készültek az ausztrálok. A melbourne-i Grand Slam-tornán egyesben Christine O’Neil 1978-as meglepetésgyőzelme óta nem született hazai végső siker. Akkor még füvön játszották az Australian Opent, s az év utolsó Grand Slam-tornája volt. (A döntőt valójában már 1979 januárjában vívták.) Azóta néhány elveszített döntő jutott a hazai drukkereknek, legutóbb 2005-ben Lleyton Hewitt kapott ki Marat Szafintól.

Ashleigh Barty már az elmúlt két évben is világelsőként indult Melbourne-ben, ezt a pozícióját idén tudta először döntőre váltani a Grand Slam-tornán. Sőt, nagyon magabiztosan menetelt, az első hat meccsén egyetlen játszmát sem veszített, az amerikai Amanda Anisimova elleni 6:4, 6:3-as siker volt a legszorosabb meccse.

Az ausztrálok hangulatát az élete első Grand Slam-döntőjére készülő Danielle Collins igyekezett elrontani. Az amerikai játékos jutott először breaklabdához a meccsen, de Barty hárította azt, majd a következő játékban elvette ellenfele adogatását. Az előnyt már nem is engedte ki a kezéből, 6:3-mal zsinórban a tizenharmadik szettjét is megnyerte az Australian Openen.

A második játszmát Collins kezdte jobban, első breakje után pedig a rá jellemző üdvrivalgással jelezte, hogy nem adta még fel a döntőt. Bartynak a break utáni játékban még lett volna esélye visszazárkózni, ehelyett még egyszer elveszítette az adogatását – noha az első hat ellenfelének összesen egy breaket engedélyezett.

Collins azonban sem 5:1-es, sem 5:3-as vezetésnél nem tudta kiszerválni a második játszmát, amelynek sorsáról így tie break döntött. Ebben pedig Barty ellenállhatatlanul játszott, így első hat meccséhez hasonlóan a döntőt is két játszmában nyerte meg. Övé lett a trófea, az ausztrálok pedig valóban ünnepelhettek.

Ashleigh Barty továbbra is hibátlan egyéni Grand Slam-döntőkben. A 2019-es Roland Garros-siker és tavalyi wimbledoni győzelme után az ausztrál nyílt teniszbajnokságot is megnyerte, megerősítette helyét a WTA-világranglista élén, és már csak a US Open hiányzik neki a tenisz legjelentősebb trófeái közül.

Australian Open, női döntő

Barty (ausztrál, 1.)–Collins (amerikai, 27.) 6:3, 7:6

Borítókép: Ashleigh Barty (Fotó: MTI/AP/Hamish Blair)