Az AC Milan híres összeomlását idézte az Afrika-kupa bronzmeccse

A bronzmeccs előtt egyértelműen Kamerun lehetett a csalódottabb, hiszen a hazai rendezésű torna elődöntőjében csak tizenegyesekkel maradt alul Egyiptommal szemben. Burkina Faso számára már a négy közé jutás is sikernek számított, és ők simább meccsen kaptak ki Szenegáltól (3-1) a legjobb négy között.

A lélektani állapot kiütközött a harmadik helyért rendezett „kis döntőn”, Burkina Faso ugyanis sokkal jobban kezdte a találkozót, s a 24. percben már meg is szerezte a vezetést Yago révén. A 43. percben aztán a kameruni Onana öngóljával már 2-0-s volt az előny. Félidőben Kamerun kettőt is cserélt, ennek ellenére a 49. percben újra Burkina Faso talált a kapuba, és Outtara góljával eldőlni látszott a meccs.

3-0-nál legalábbis nem sokan nézték volna ki Kamerunból, hogy fel tud állni a padlóról. Mégis így tett.

A mérkőzés összefoglalója:

A kameruniaknak a 71. percben jött össze a szépítés Bahoken góljával, majd a torna gólkirályi címének várományosa, Vincent Aboubakar a 85. és a 87. percben is betalált, amivel sikerült 3-3-as döntetlenre menteni meccset, és kiharcolni a tizenegyesrúgásokat. Ebből pedig Kamerun jött ki jobban, mert nem hibázott, Burkina Faso ellenben egyszer igen, így a párbaj a hazaiak 5-3-as sikerét hozta.

A hollywoodi forgatókönyv minden idők legnagyobb fordulatot hozó BL-döntőjét idézte.

A 2005-ben Isztambulban rendezett fináléban az AC Milan félidőben 3-0-ra vezetett a Liverpool ellen. Paolo Maldini már az első percben előnyhöz juttatta az olasz csapatot, amely az első félidő hajrájában Hernán Crespo révén még két gólt szerzett. A Liverpoolt azonban nem hagyták magukra a You will never walk alone-t énekelő szurkolói, és a szünet után elképesztő fordulat állt be a meccsen.

Steven Gerrard szépített az 54. percben, majd néhány perc alatt le is dolgozta a hátrányát az angol klub, Vladimir Smicer találatával már 3-2 volt, a 60. percben Xabi Alonso kihagyott tizenegyes után lőtt gólja pedig 3-3 alakította az eredményt. A milanosok alig hittek a szemüknek, a Liverpool pedig óriási lélektani előnybe került, amelyet a tizenegyespárbajban ki is használt: a Milan az első két lövését elhibázta, majd Andrij Sevcsenko rossz kísérlete után az ötödik liverpooli lövőnek már oda sem kellett állnia a labda mögé, nyertek a Vörösök.

Ahogy akkor, úgy most az Afrika-kupa bronzmeccse után is nehezen találta a szavakat a vesztes fél.

– Hihetetlenül csalódott vagyok – nyilatkozta Burkina Faso támadója, az Aston Villában futballozó Bertrand Traoré, akit a meccs legjobbjának választottak meg. – Már a kezünkben volt a győzelem, 3-0-ra vezettünk, és csak perceket kellett volna kibírni a végéig. Minden adva volt ahhoz, hogy nyerjünk, így ez a vereség tönkretette az egész tornánkat.

– Nehéz megmagyarázni a történteket – tette hozzá Burkina Faso szövetségi kapitánya, Kamou Malo. – Nagyon ritka a futballban, hogy 3-0-s hátrányból valaki felálljon, de Kamerun megtette. Szomorú vagyok.

Az Afrika-kupa döntőjét vasárnap 20.00-kor rendezik, Egyiptom és Szenegál küzd az aranyéremért.

Borítókép: Kamerun ünnepli a bronzérmet az Afrika-kupán (Fotó: CAF)