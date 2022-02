Drámai végjátékban óriási meglepetés született a Magyar Kupa döntőjében

Két nagyon fáradt csapat találkozott a bronzmeccsen, de mindketten mindent beleadtak a sikerért. Ez persze nem jelenti azt, hogy jól is játszottak, ám szemrehányás nem érheti őket, nagy szívvel harcoltak. A Szekszárd nyilván csalódottan érkezett erre a találkozóra, hiszen minimum döntőt akart játszani a Magyar Kupában, a PEAC-Pécs viszont bizonyára előre elfogadta volna a bronzérmet a háromnapos torna előtt.

Az első két negyedben sok pontatlansággal, eladott labdákkal, célt tévesztett dobásokkal lényegében egymás mellett haladt előre a két együttes, a félidőben 33-30-ra vezetett a Szekszárd. Eddig kiemelkedett a mezőnyből a pécsi Kis Virág, aki húsz perc alatt 19 pontig jutott, ő vitte a hátán a csapatát. A térfélcsere után azonban egyedül már nem tudta tartani a lépést, és a Szekszárd a harmadik negyedben tizenöt ponttal is elhúzott, és ezt különbséget a PEAC csupán csökkenteni tudta, eltüntetni nem, 71-64 lett a végeredmény.

Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

A Tolna megyei gárdából többen is remek teljesítményt nyújtottak, Nikolina Milics 18 pontja mellett tíz lepattanót is szedett, Zala Friskovec a 19 pontjából 15-öt a triplavonal mögül dobott, és Studer Ágnes is hozzátett az eredményhez 15 pontot. A pécsiek és a mezőny legjobbja Kiss Virág lett 23 ponttal és 16 lepattanóval, ám a bronzérmet a Szekszárd játékosai vehették át.

A fáradtság tényező lehetett a döntőn is, és elméletileg a Diósgyőrt sújthatta. A DVTK a koronavírus miatt a torna előtti két hétben alig tudott edzeni, ráadásul két komoly igénybevételt jelentő mérkőzésen keresztül jutott el fináléba. A Sopron Basket ezzel szemben rendkívül fölényesen vette az akadályokat, annyira, hogy Gáspár Dávid vezetőedző sokat tudta pihentetni a kulcsjátékosait, ám mint kiderül, mindez semmit sem számított.

A Diósgyőr nagyon meglepte az Európa elitjébe tartozó ellenfelét. Az első negyedben ragadt rá, a másodikban pedig meg is előzte, amit a lelkesedésén és a jó játékán kívül annak is köszönhetett, hogy a soproniak roppant pocsék százalékkal dobtak. A furcsa szervezésnek köszönhetően a döntővel egy időben zajlott néhány száz méterrel odébb a DVTK labdarúgó-csapatának a bajnoki mérkőzése, de így is pompás hangulatban élvezhették a hazai kosarasok az őket választó szurkolók támogatását. Aho Nina és Milica Jovanovics vezérletével 38-34-re vezetett a félidőben a Diósgyőr, ami bravúros teljesítménynek számított.

Milica Jovanovic (középen, pirosban) parádés teljesítményt nyújtott Fotó: Vajda János

És még nem volt vége! Kevés pont esett a folytatásban, a fáradt DVTK-tól nem tudott elhúzni a gyengén kosárlabdázó Sopron. A harmadik negyed derekán átértek a stadionból a véget ért futballmeccsről a szurkolók, és még parádésabb hangulat uralkodott az Arénában. A vége előtt másfél perccel a címvédő kilenc ponttal vezetett, és úgy tűnt, ezzel el is dőlt a mérkőzés, ám a diósgyőriek nem adták fel. A soproniak elképesztő hibákat követtek el, a leghajmeresztőbbet Határ Bernadett, aki két másodperccel a vége előtt hárompontos előnynél odaütött egy duplát érő gyűrűbe hullott dobásnál, és mert Green értékesítette a büntetőt, hosszabbítás következett.

Ebben pedig a lendületbe jött, hatalmas szívvel harcoló Diósgyőr jobb volt a leblokkolt Sopronnál, és hatalmas meglepetésre megnyerte a Magyar Kupát! Kétségkívül megérdemelten, hiszen ehhez két euroligás csapatot, a Szekszárdot és a Sopront kellett legyőznie, a döntőben pedig hihetetlenül sok, 53 lepattanót szedett le. A háromnapos MK-döntő legjobbja a diósgyőri Milica Jovanovics lett, aki a fináléban 26 pontig és tíz lepattanóig jutott el.

– Magunk sem tudtuk, mire leszünk képesek, a legszebb álmainkat is felülmúltuk! – mondta az M4 Sport kamerája előtt Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője. – Nagy minőségi változáson estünk át a három nap alatt, roppant büszke vagyok a játékosokra, és nagyon örülök, hogy ennyi néző előtt nyertünk, ennyi embernek szereztünk örömet.

Női kosárlabda Magyar Kupa, a 3. helyért: Atomerőmű KC Szekszárd–NKA Universitas PEAC 71-64 (18-17, 15-13, 24-14, 14-20)

Döntő: Diósgyőri VTK–Sopron Basket 78-75 (17-20, 21-14, 12-13, 15-18, 13-10)

Borítókép: A diósgyőri Aho Nina (a labdával) roppant elszántan játszott (Fotó: MTI/Vajda János)