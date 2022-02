Most a havazás okoz gondot a téli olimpián Pekingben

Az olimpia első hetében Pekingben nem volt hó, csak hideg. Vasárnap reggelre viszont teljesen fehérbe borult Peking, az MTI közlése szerint az olimpiai központba közlekedő buszok közel félórás késéssel járnak, minden lelassult. Úgy tűnik, maga az olimpia is.

Az óriás-műlesiklás második futamát magyar idő szerint 6.45-kor kellett volna elkezdeni, de nyolc órára halasztották, mert a havazás miatt olyan rosszak voltak a látási viszonyok. A jencsingi Nemzeti Alpesisí Központban a havazás mellett a szél és a mínusz hét-nyolc fokos hideg is nehezíti a versenyzők dolgát.

Az első fordulóban a világkupában több mint 200 ponttal vezető, az öt eddigi versenyből négyet megnyerő Marco Odermatt hiába hibázott a felső szakaszon, a pálya közepén és alján jól síelt, ezzel az élre állt, majd ott is maradt, mert senki sem tudta megelőzni. Mögötte az osztrák Stefan Brennsteiner, harmadikként pedig a francia Mathieu Faivre várja a folytatást.

Bemutatkozott a magyar csapat egyik zászlóvivője, Kékesi Márton is, aki a 39. helyen áll a 89 fős mezőnyben. A DVTK versenyzőjének eredeti célja az volt, hogy a rajtszámánál (61) jobb helyen legyen az első futam után. Ez össze is jött neki, mert a 11,54 másodperces hátrányával 15 ellenfelét előzte meg a leérkezők közül, 35-en pedig nem tudtak megbirkózni a nehéz körülményekkel.

– Teljesen megváltozott a pálya és jelentősen romlottak a látásviszonyok a korábbi napokhoz képest, ezért most ésszel kellett menni – nyilatkozta Kékesi. – Nem akartam kockáztatni, mert sokan kiestek, voltak nagy esések is. Figyelni kellett arra, hogy ha valaki lejön a pályavonalról, nagy hóval találkozik. Szeretném a második futamban jobban megnyomni, hogy elégedett legyek azzal. Nagy lehetőség van előrébb jutni. Most az volt a lényeg, hogy lejöjjek.

Az izraeli színekben szereplő Szőllős Barnabás 4,96 másodperces hátránnyal a 28. az első futam után.

A hóhelyzet a csangcsiakoui Kenting Havas Parkban sem volt jobb, ott vasárnap rendezték volna síakrobatikában a női slopestyle selejtezőjét, de a kedvezőtlen időjárás miatt hétfőre halasztották a versenyt, így a döntő is csúszik egy napot, kedden tartják meg.

FRISSÍTÉS:

Miután folytatódott a verseny a második futammal, a nagy tétet csak az éllovas Odermatt bírta el, aki veszített ugyan előnyéből, de 19 századot megőrzött belőle, így 24 évesen az első diadalát aratta világversenyen. A második futamban övé volt a második legjobb idő Kranjecé mögött.

Kékesi Márton a második futamban is a biztonságra törekedett, de nem volt meg mindig optimális a ritmusa, végül a győztestől 24,19 másodperccel lemaradva 34. lett. Négy éve, Phjongcshangban ebben a számban 42. volt, a pekingi játékokon pedig még műlesiklásban indul majd szerdán. Az Izraelt képviselő Szőllős Barnabás az első futamban 28. volt, és a másodikban is magabiztosan jött le, így végül a 22. helyen zárt 8,58 másodperc hátránnyal. A versenyt 47-en fejezték be.

Borítókép: Kékesi Márton az óriás-műlesiklás első futamában a pekingi téli olimpián (Fotó: MTI/Kovács Tamás)