Ronaldo hibázott, a MU-t másodosztályú ellenfél ejtette ki

Jadon Sancho góljával a fölényben játszó Manchester United szerzett vezetést másodosztályú ellenfelével szemben a 25. percben. A házigazda temérdek helyzetének köszönhetően ekkorra már többgólos előnyben lehetett volna a Middlesbrough ellen, arról nem is beszélve, hogy az együttes portugál csillaga, Cristiano Ronaldo tizenegyest végezhetett el a 20. percben. A szombaton 37. születésnapját ünneplő futballista azonban tőle szokatlan módon még a kaput sem találta el…

RONALDO MISSES THE PEN! 😳 pic.twitter.com/cRh1iktw0z — ESPN FC (@ESPNFC) February 4, 2022

A folytatásban is a MU irányított, azonban több gólra nem tellett tőle, ami végzetesnek bizonyult, mert a 64. percben a Middlesbrough az első valamirevaló támadását góllal fejezte be, igaz, vitatható körülmények között. Még a vendégek vezetőedzője, Chris Wilder sem értette, miért adta meg a játékvezető Matt Crooks találatát, hiszen Duncan Watmore kezéről pattant a gólszerző elé a labda.

– Szerencsénk volt és kihasználtuk a helyzeteinket. A videóbíró döntései jócskán megváltoztak, mióta már nem vagyok a Premier League-ben – mindjárt azt gondoltam, hogy kezezés előzte meg a gólunkat. Azt hittem, hogy érvénytelenítik, persze boldog voltam, hogy nem így lett – fogalmazott Wilder.

A rendes játékidőben és a 2x15 perc hosszabbítás alatt sem született több gól, így büntetőpárbajban dőlt el a továbbjutás sorsa. Az első hét körben egy játékos, ekkor már Ronaldo sem hibázott, de manchesteri részről a nyolcadik rúgó, Anthony Elanga labdája elszállt a kapu fölött, így a másodosztályú csapat kezdhetett ünneplésbe az Old Traffordon.

Ralf Rangnick sportszerűen nem a játékvezetőt okolta a kiesésért, bár a német tréner azt igencsak furcsállotta, hogy megadták a Middlesbrough egyenlítő találatát:

– Hogy lehet ezt vétlen kezezésnek megítélni, ha a levegőben volt a keze, és azzal kontrollálta a labdát? Egyértelmű volt, hogy érvényteleníteni kellett volna azt a gólt. Nagyon meglepett, hogy nem így történt – magyarázta a Vörös Ördögök menedzsere. – Túl sok ziccert hagytunk veszni, főleg az első félidőben. Negyvenöt perc után már 3-0-ra vezethettünk volna, és a második játékrészben még azután is voltak nagy helyzeteink, hogy megszerezték az egyenlítő góljukat – amit érvényteleníteni kellett volna. De csak magunkat hibáztathatjuk, hogy ennyi helyzetet elpuskáztunk a meccsen. Ha büntetőpárbajra kerül sor, akkor már a szerencse is nagyban közrejátszik. Elveszítettük a mérkőzést és most mindannyian nagyon csalódottak vagyunk.

FA-kupa, 4. forduló:

Manchester United–Middlesbrough (II.) 1-1 – tizenegyesekkel 7–8

gólszerzők: Sancho (25.), ill. Crooks (64.)

A FA-kupa hétvégi programja:

szombat:

Chelsea–Plymouth Argyle (III.) 13.30 (tv: Spíler1)

Kidderminster Harriers (VI.)–West Ham United 13.30

Crystal Palace–Hartlepool United 16.00 (IV.)

Everton–Brentford 16.00

Huddersfield Town (II.)–Barnsley (II.) 16.00

Manchester City–Fulham (II.) 16.00

Peterborough United (II.)–Queens Park Rangers (II.) 16.00

Southampton–Coventry (II.) 16.00

Stoke City (II.)–Wigan Athletic (III.) 16.00

Wolverhampton–Norwich City 16.00

Cambridge United (III.)–Luton Town (II.) 18.30

Tottenham Hotspur–Brighton (tv: Spíler1) 21.00

vasárnap:

Liverpool–Cardiff City (II.) 13.00 (tv: Spíler1)

Nottingham Forest (II.)–Leicester City 17.00

AFC Bournemouth (II.)–Boreham Wood 19.30 (V.)

Borítókép: Cristiano Ronaldo (Fotó: EPA/Peter Powell)