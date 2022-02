Unokatestvére gyilkosával került közeli kapcsolatba az olimpián

Kevés olimpiai sportág képviselői száguldanak olyan gyorsan, mint a szánkósok. A csúcssebességet az osztrák Manuel Pfister állította fel, akinél a 2010-es vancouveri olimpián 154 km/h-t mértek.

A nagy sebesség azonban sajnos veszélyes is lehet, és szintén Vancouverben a szánkósok egyik, verseny előtti hivatalos edzése halálos áldozatot követelt, a grúz Nodar Kumaritasvili nem élte túl balesetét.

Tizenkét évvel később a Kumaritasvili név ismét felkerült az olimpiai rajtlistára. Nodar unokatestvére, Szaba éppúgy huszonegy éves most, mint Nodar volt 2010-ben.

– Nodarra gondolni még most is fájdalmas, de egyben erőt is ad nekem. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a családomat és a hazámat képviselhetem az olimpián – hangsúlyozta Pekingben Szaba Kumaritasvili.

A Kumaritasvili család már Nodarék generációja előtt a sportág úttörője volt Grúziában: Szaba dédapja, Aleko Kelet-Németországban ismerkedett meg a szánkóval, majd részt vett az első grúziai pálya építésében is. Azóta szinte minden Kumaritasvili fiú megpróbálkozik a sportággal, Nodar után pedig Szaba volt a második, aki olimpiára kvalifikálta magát.

Szaba Kumaritasvili. Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu

Szaba Kumaritasvili három futam után a harmincegyedik helyen zárta a férfi egyesek pekingi versenyén a harmincnégy fős mezőnyben. Ő azonban a család történetét ismerve biztosan azok közé tartozik, akik már a részvétellel is olimpiai hőssé váltak.

A negyedik futamban már csak a legjobb húsz versenyző vehetett részt. A sportág nagyhatalma, Németország ismét aranyérmet ünnepelhetett, a phjongcshangi bronzérmes Johannes Ludwig két helyett javított a legutóbbi olimpiához képest.

Honfitársai, a vancouveri és szocsi bajnok, Felix Loch, aki kanadai sikere után beolvasztotta aranyérmét, és két kisebbet készíttetett belőle, hogy az egyiket a Kumaritasvili családnak adja, ezúttal a negyedik helyen zárt, míg a címvédő David Gleirscher nagyot hibázott, és ahhoz is bravúrra volt szüksége, hogy a szánkón maradjon, így csak tizenötödik lett.

XXIV. téli olimpia (Peking), szánkó, férfi egyes

1. Johannes Ludwig (Németország)

2. Wolfgang Kindl (Ausztria)

3. Dominik Fischnaller (Olaszország)

Borítókép: Szaba Kumaritasvili az olimpiai szánkópályán (Fotó: Europress/AFP/Xinhua/Sun Fei)