Az idén veretlen Nadalt a világranglista 20. helyezettje állította meg

Rafael Nadalnak eddig nagy sorozata volt 2022-ben. Megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokságot felvezető melbourne-i tornát, majd itt az Australian Opent is, és az első férfijátékos lett a sportág történelmében, akinek összejött huszonegy Grand Slam-trófea. A 35 éves spanyol játékos ezután szettveszteség nélkül győzött Acapulcóban, s Indian Wellsben is döntőbe jutott. A 9,5 millió dollár összdíjazású kemény pályás kaliforniai tornán azonban már akadtak nehézségei, a fináléig az öt meccse közül háromban is döntő szettre kényszerült. A világranglistán harmadik Nadal mindenesetre úgy érkezett a döntőbe, hogy idén mind a húsz meccsét megnyerte, és a világranglista 20. helyén álló, 24 éves amerikai Taylor Fritz ellen is favorit volt. Ám a spanyol klasszison most már kiütközött a sorozatterhelés, és két játszmában kikapott.

Hazai közönség előtt Fritz kiválóan kezdett, Nadal első két adogatójátékát is elvette, miközben hozta a saját adogatásait, vagyis viszonylag gyorsan 4:0-ra ellépett. Majd 5:3-es vezetésénél újra brékelni tudott, és 35 perc alatt 6:3-ra megnyerte az első játszmát. A második előtt a spanyol játékos ápolási szünetet kért, amit maximálisan ki is használt – az első szett végén láthatóan nem volt túl jó állapotban. A folytatásban Fritz 5:4-re vezetett, brék- és meccslabdához jutott, Nadal azonban kiharcolta a rövidítést. Ebben előbb Nadal, majd Fritz vesztett pontot fogadóként, 3:3-mal cseréltek térfelet, s 4:4-nél előbb Nadal nyert fogadóként pontot, de egy röptét szélesre ütött. S ahelyett, hogy két játszmalabdához jutott volna, ő adott meccslabdát Fritznek, amikor később ismét széleset ütött. Az amerikai ezt a lehetőséget már nem hibázta el, és ezzel ő lett az első, aki elmondhatja magáról: 2022-ben legyőzte Rafael Nadalt, a végeredmény 6:3, 7:6 (7-5) lett.

Taylor Fritz az első amerikai győztes Indian Wellsben André Agassi 2001-es sikere óta.

A nőknél a harmadik helyen kiemelt lengyel Iga Swiatek nyerte meg az Indian Wells-i tornát, miután a döntőben 6:4, 6:1-re legyőzte a görög Maria Szakkarit. Swiatek már sorozatban tizenegy megnyert mérkőzésnél jár, miután februári, dohai diadala óta most versenyzett először. A kaliforniai finálé egyben a dohai elődöntő visszavágója volt, akkor Swiatek 6:4, 6:3-mal bizonyult jobbnak Szakkarinál. A korábbi három találkozójukat az athéni teniszező nyerte.

ATP 1000-es torna, Indian Wells (8 584 055 dollár, kemény pálya):

férfiak, döntő: Fritz (amerikai, 20.)–Nadal (spanyol, 4.) 6:3, 7:6 (7–5)

nők, döntő: Swiatek (lengyel, 3.)–Szakkari (görög, 6.) 6:4, 6:1

Borítókép: Taylor Fritz élete legnagyobb győzelmét aratta (Forrás: Twitter/BNP Paribas Open)