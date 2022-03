Messze a csúcsformától is előnyt szerzett a magyar bajnok az Euroligában

Itt már nemigen lehet hibázni. Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője nem véletlenül hangsúlyozta, hogy a női Euroliga negyeddöntőjében, ahol a Final Four a tét, már nincs helye hullámvölgyeknek, amelyek az utóbbi időben jellemezték a csapatát. A magyar bajnok a második helyen végzett a csoportkörben, így megkapta az előnyt: a négyes döntőért zajló párharcot hazai pályán kezdhette, azaz ha lesz mindent eldöntő harmadik mérkőzés, akkor arra Sopronban kerül sor.

Az orosz csapatok kizárásával átrendeződött a csoportok sorrendje, és így az ellenfél a francia BLMA lett. Csaknem telt ház és remek hangulat fogadta a csapatokat a Novomatic Arénában, ahol a soproniak jól kezdtek, ám néhány perc alatt támadásban rengeteget hibáztak, és a Montpellier felzárkózott, majd fordított is. Az első negyed végén mégis a házigazda vezetett, köszönhetően Fegyverneky Zsófia utolsó másodperces, a felezővonaltól elindított triplájának.

A második negyed döntött

Tíz perc után sikerült kihasználni a 208 centire nőtt Határ Bernadett magasságát, és az ő pontjainak, valamint a továbbra is jó védekezésnek köszönhetően az előny tízre nőtt. Távolról egyik csapat sem célzott pontosan, ezért kevés pont esett, de a Sopron biztosan vezetett. Egyedül Fegyverneky Zsófia jelentett kivételt, aki két hárompontost is elsüllyesztett a gyűrűben. A franciák is elsősorban a védekezésben nyújtottak jobb teljesítményt, a hazai palánk alá nemigen jutottak be.

A magyar bajnok 36-22-re vezetett a nagyszünetben, és ha csak a ziccereit értékesíti addig, akkor már húsz perc után eldönthette volna meccset. A kép nem változott a folytatásban sem, a Montpellier szinte tehetetlenül támadott, a Sopron továbbra is nagyszerűen védekezett, és bár pontatlanul dobott, így is uralni tudta a mérkőzést. Határ Bernadett megsérült, és ezért a harmadik negyedben a magyar csapat is alig szerzett kosarat.

Van miben javulni

Az utolsó játékrészre visszaállt a center, és komoly veszély már nem fenyegette a soproni sikert, 60-42 lett a végeredmény. Ez jól tükrözi, hogy a magyar együttes kézben tudta tartani a találkozót, ezt tényleg a jó védekezésének köszönhette, a 19 eladott labdára például nem lehet büszke, ahogy a dobószázalékára sem. Határ Bernadett és Jelena Brooks 16-16 pontig jutott, Fegyverneky Zsófia százaléka sem volt rossz, de a többi kulcsjátékos betlizett. Gabby Williams nyolc kísérletből csak egyszer, Nevena Jovanovic ötből kétszer, Briann January 19-ből hétszer talált be a mezőnyből, Stefanie Dolson pedig egyetlen pontot sem szerzett, és mindössze négyszer próbálkozott. Ugyanakkor tény, hogy a védekezésben ők is jól teljesítettek.

Mindez azért fontos, mert jelzi, hogy a Sopronban még bőven maradt tartalék, és ha a felsorolt légiósok feljavulnak, a párharcot már csütörtök este, Montpellier-ben eldöntheti a magyar bajnok.

Euroliga, negyeddöntő, 1. mérkőzés: Sopron Basket–BLMA 60-42 (16-12, 20-10, 8-7, 16-13), az állás 1-0 a Sopron javára.