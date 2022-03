Uruguay és Ecuador kijutott Katarba, Kanadának még várnia kell

Nem úgy nézett ki, hogy fölényes hazai győzelem születik. Brazília már biztos továbbjutóként fogadta a még reménykedő Chilét a dél-amerikai világbajnoki selejtezők 17. fordulójában, és az első félidő végéig szinte helyzethez sem jutott. A vendégek magabiztosan álltak a lábukon a 44. percig, a szünetre mégis kétgólos hátrányban vonulhattak be az öltözőbe. Először Neymar talált be tizenegyesből, majd a 45+1. percben Vinícius Junior is eredményes volt. A második félidőben sokáig nem történt semmi érdemleges, majd a 72. percben az Aston Villában remek formában futballozó Philippe Coutinho is értékesített egy büntetőt, a kegyelemdöfést pedig az Everton csatára, Richarlison vitte be a 91. percben.

Fotó: Thiago Ribeiro/AGIF/AGIF via AFP

Brazília magabiztosan vezeti 42 ponttal a tabellát, Chile viszont nagy bajba került, 17 mérkőzés után csak 19 pontja van, és az utolsó körben ha Peru legyőzi Paraguay-t vagy Kolumbia Venezuelát, akkor biztosan lemarad a 2022-es világbajnokságról. Uruguay viszont már biztosan ott lesz Katarban: De Arrascaeta szerencsés, kipattanóból szerzett gólja elég volt ahhoz, hogy 1-0-ra legyőzze az ötödik, s egyben pótselejtezős helyen álló Perut. Peru veresége nagyon jól jött Ecuadornak, amely bár kikapott 3-1-re Paraguay-ban, így a harmadik helyen áll, és az utolsó forduló eredményétől függetlenül kvalifikálta magát a világbajnokságra. Magyar idő szerint szombat hajnalban Argentína tét nélküli meccsen fogadja Venezuelát – előbbi már régen továbbjutott, utóbbi pedig az utolsó helyen állva már régen kiesett.

Dél-amerikai világbajnoki selejtezők, 17. forduló: Uruguay–Peru 1-0, Kolumbia–Bolívia 3-0, Brazília–Chile 4-0, Paraguay–Ecuador 3-1, Argentína–Venezuela szombat 0.30. Az állás: 1. Brazília 42 (16 mérkőzés), 2. Argentína 35 (15), 3. Ecuadar 25, 4. Uruguay 25, 5. Peru 21, 6. Kolumbia 20, 7. Chile 19, 8. Paraguay 16, 9. Bolívia 15, 10. Venezuela (16) 10.

A világbajnoki selejtezők közép- és észak-amerikai zónájának (CONCACAF) a selejtezőiben a 12. fordulóra került sor. Ha az eddig veretlen Kanada nyert volna Costa Ricában, biztossá válik, hogy 1986 után újra világbajnokságon szerepelhet, ám 1-0-s vereséget szenvedett, így vasárnapig még várnia kell arra, hogy világbajnoki kvalifikációt ünnepelhessen. Mexikó és az Egyesült Államok válogatottjának mexikóvárosi rangadóján nem esett gól, így a két csapat továbbra is egymással karöltve áll a második és a harmadik helyen, és a saját kezében a sorsa a kijutást illetően: a mexikóiakra még a Honduras elleni idegenbeli és a Salvador elleni hazai találkozó vár, míg az amerikaiak a következő fordulóban Panamát fogadják, majd Costa Ricába látogatnak.



CONCACAF világbajnoki selejtezők, 12. forduló: Jamaica–Salvador 1-1, Panama–Honduras 1-1, Mexikó–Egyesült Államok 0-0, Costa Rica–Kanada 1-0. Az állás: 1. Kanada 25, 2. Egyesült Államok 22, 3. Mexikó 22, 4. Costa Rica 19, 5. Panama 18, 6. Salvador 10, 7. Jamaica 8, 8. Honduras 4.

Borítókép: Luis Suárez Uruguay kijutását ünnepli a világbajnokságra (Fotó: Matilde Campodonico/ Pool/AFP)