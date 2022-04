Mourinhót isteníti a fiatal angol csatár

Abraham kiteljesedett Rómában, eddig 41 meccsen 23 gólt szerzett a Serie A ötödik helyén álló csapatban. A teljesítményére felfigyeltek Angliában, a két manchesteri gigász, a City és a United is árgus szemmel követi a 24 éves, 10-szeres válogatott csatárt. Ő egyelőre a jelenlegi klubjára koncentrál, és azt is megosztotta a külvilággal, hogyan motiválja őt José Mourinho, az AS Roma edzője.

– Nem erőltettem a váltást, de az apám, a szüleim és a menedzserem leültettek, és azt mondták, hogy gólokat lőttem a Chelsea-ben, a Swansea-ben és a Bristol Cityben, menjek és tapasztaljam meg az életet külföldön. Az jutott eszembe, hogy nem sok játékos mondhatja el, hogy Olaszországban ment ki a Serie A-ba, és egy olyan csapat hívta, mint a Roma – kezdte a csatár. Majd azzal folytatta, hogy ő soha nem ijed meg a kihívásoktól, ezért is vágott bele az olaszországi kalandba. Majd rátért a kétes megítélésű, többek szerint a varázspálcáját már réges-rég elhagyó portugál edző, a kétszeres BL-győztes José Mourinho jellemzésére.

Fotó: Angelo Carconi

Minden okom megvan rá, hogy őt nevezzem a világ legjobb edzőjének. Tudja, hogyan kell motiválni és hogyan kell elhitetnie az emberrel, hogy nagyon különleges játékosnak érezze magát. El tudja érni, hogy az ember mindig mindent meg akarjon tenni érte. Folyamatosan ösztönöz, hogy a tőlem telhető legjobb játékomat nyújtsam. Amikor úgy érzem, elég jó teljesítményt nyújtottam, akkor azt mondja, hogy még többet kell tennem. Szinte hihetetlen, hogy eljöttem Rómába, és olyan edzőm van, mint Mourinho, aki hisz bennem, és ez csak még több önbizalmat ad – mondta a csatár a Talksport.com-nak.

Abraham megerősítette, hogy az angol válogatott szövetségi kapitánya, Gareth Southgate folyamatosan követte a Roma szereplését, és a válogatott szünetben üzenetet küldött neki. Felszólította, hogy „vigye tovább ezt a mentalitást”.

A hírek arról szólnak, hogy Abraham visszatérhet a Premier League-be, a Chelsea-nek 2023-tól 80 millió euró értékben van visszavásárlási opciója, miközben a Manchester United és a Manchester City is érdeklődik a csatár iránt.

– Amikor olyan híreket látok, amelyek összekötnek más klubokkal, jó érzéssel tölt el, és úgy érzem, hogy valamit jól csinálok. Jó látni a nevemet az újságokban. De a római feladataimra koncentrálok. Sok klub érdeklődik, de ki tudja, mit hoz a jövő. Angliában nőttem fel, londoni fiú vagyok. Így talán egy nap visszatérek a Premier League-be. De számomra most arról van szó, hogy a Romára koncentráljak, hogy a tőlem telhető legjobbat megtegyem, és remélhetőleg trófeát nyerjek ezekkel a srácokkal, amit évek óta nem tettek meg – mondta Abraham.

A Roma a negyeddöntőben van az Európa-ligában, ahol csütörtökön a norvég Bodo/Glimttel játszik.

Borítókép: Tammy Abraham, a Roma idei kulcsfigurája (Fotó: AFP)