Női teniszezőink váratlanul nagyon megszenvedtek a törökökkel

A magyar válogatott bemutatkozása előtt Babos Csaba szövetségi kapitány közölte, hogy az egyéni mérkőzéseket Bondár Anna (72. a világranglistán) és Udvardy Panna (82.) játsszák, párosban pedig 2-0-s vezetésünk esetén Udvardy és Jani Réka (140.) kettőse áll pályára. A kupában a párharcok két egyes és egy páros mérkőzésből állnak, az összeállításokat mindig aznap kell megadni, de a páros meccs előtt van lehetőség a változtatásra az eredmény függvényében.

A találkozó Udvardy és Pemra Özgen meccsével indult, s a kaposvári teniszező hozta a papírformát 320. helyen álló riválisa ellen – aki bréklabdáig sem jutott el –, és mindössze 54 perc alatt nyert 6:1, 6:1-re.

– Nagyon szeles volt az idő, nem volt egyszerű a játék, de örülök a győzelemnek és hogy 1-0-lal fordulunk. Most Anna jön, reméljük, hogy ő is behúzza, aztán majd a párost is hozzuk, és 3-0-lal fejezzük be a napot – nyilatkozta Udvardy Panna a Magyar Teniszszövetség Facebook-oldalán.

A folytatásban azonban Bondár Anna váratlanul 6:4, 6:4-re kikapott a világranglistán jóval mögötte levő, a rangsorban 224. helyen jegyzett Ipek Öztől. Játékosunk a második szettben 3:0-ra vezetett, ellenfele azonban 5:3-ra fordított, s nem szalasztotta el a az esélyét, 1 óra 27 perc alatt győzött. Így Babos Csaba szövetségi kapitány változtatott párosunk felállásán, Gálfi Dalma (92.) és Jani Réka lépett pályára Berfu Cengiz (398.) és Ayla Aksu (653.) ellen.

Az ellenfél 3:0-lal kezdett, Gálfiék két brékkel 5:3-ra fordítottak, de nem tudták adogatóként lezárni a szettet (5:5). A magyar duó 6:5-nél ismét a játszmáért szervált, és ekkor már két bréklabdát hárítva, 41 perc elteltével szettelőnybe került. A folytatás két gyors brékkel indult (1:1), aztán fej fej mellett haladtak a felek 5:6-ig. A következő gémben a törökök elvették a vendégek szerváját, és 52 perc alatt kiegyenlítettek. Az utolsó játszma 3:3-nál dőlt el, amikor a magyar kettős brékelt, majd 5:3-nál ismét, így fogadóként sikerült lezárnia a 2 óra 9 perces meccset.

Így a magyar válogatott 2-1-es összesítéssel a törökök fölé kerekedett – a játékosok világranglistás helyezését nézve meglepő, hogy a mieinknek így meg kellett szenvedniük a győzelemért. Válogatottunk szerdán 9 órától a dánokkal csap össze Antalyában az MTA Teniszakadémia salakpályáin. Az A csoport tagja még Szerbia és Észtország. A dánok hétfőn a törököktől, kedden a szerbektől egyaránt 2-1-re kaptak ki.

Babos Csaba szerint az orkánerejű szél irreálissá tette a játékot. Udvardy jól alkalmazkodott hozzá, ezért könnyedén nyert, viszont Bondár szerencsétlenül maradt alul. A kapitány a párosmérkőzésről kijelentette, hogy a mieink a harmadik játszmában nyújtották a legjobb teljesítményüket, ezért tudtak győzni. Babos Csaba reményei szerint a csoport további összecsapásait is sikerül majd megnyernünk.

A csoport állása: 1. Szerbia 2 győzelem/2 mérkőzés, 2. Magyarország 1/1, 3. Törökország 1/2, 4. Dánia 0/2, 5. Észtország 0/1



A Billie Jean King-kupán – 2020 előtt: Fed-kupa – 2020-ban a koronavírus-járvány kitörése miatt elhalasztották a mérkőzéseket, és a budapesti fináléra sem került sor. Egy évvel később már lebonyolították a döntőt, akkor már a csehországi Prágában, de a magyar csapat nélkül, ugyanis házigazdaként szereztük jogot a fináléjára. Válogatottunk 2003 óta az euro-afrikai zóna I-es csoportjában szerepel. Azóta kétszer, 2004-ben és 2018-ban nyílt lehetőségünk a világcsoportba való feljutás kiharcolásának lehetőségére. Most erre megint adott lehet az esély, amennyiben együttesünk csoportelsőként végez a Magyarország, Törökország, Szerbia, Dánia és Észtország összetételű ötösben vagy összességében legjobb másodikként zár.

Borítókép: Ha nehezen is, Jani Réka és Gálfi Dalma behúzta a párost, így válogatottunk legyőzte a törököket (Forrás: Facebook/Hungarian Tennis)