Sellőlány, aki uszonyok nélkül is a legjobbak közé tör

Senánszky Petra 2013 óta minden ötven méteres uszonyos versenyén első lett. Annak ellenére sellőlánynak becézik, hogy tavaly ősszel időlegesen odahagyta halfarokra emlékeztető uszonyait. Patinás és nevezetes csúcsot döntött meg ötven gyorson: Hosszú Katinkáét. Igaz, csekély jutalom volt ez a rekord ahelyett, hogy részt vehetett volna az olimpián, amelyre kiharcolta a részvételt. A járvány miatti mezőnyszűkítés fosztotta meg ettől. De bizakodjunk: csak három év és kezdődik a párizsi olimpia, még oda is eljuthat.

Ámbár egyelőre teljes gőzzel az idei uszonyos világjátékokra készülődik. A nem olimpiai sportágak számára rendezett versenyen akar minél jobb eredményt elérni, horribile dictu, megdönteni 2017-ben felállított világcsúcsait 50 és 100 méteren. Most nagyon komolyan erre készül, s el nem engedi kedvenc uszonyait, (amelyektől – mint mondja – nagyon is el lehet szokni, ha az ember nélkülük edz egy darabig). S ha valamire Petra komolyan készül, nagy valószínűséggel el is éri azt. Meg hát a képességeiről se feledkezzünk meg! Majdnem négy percig tud a víz alatt maradni egy belégzés után…

Persze most szó sincs arról, hogy elengedné az uszonyokat. Petra a félévi egyetemi vizsgái után (a biológia és angol szakfordítói szakok végzése után beiratkozott az egyetem sportszervezői szakára is) rögtön edzőtáborba vonult. S azóta már a világjátékokra vezető út első mérföldkövét is maga mögött hagyta. A februári egri világkupa versenyen 50 méteren 20,98-cal nyert, s ezt mondta: – Az eredmény jobb lett, mint amire számítottam, hiszen még csak elején tartunk az idei szezonnak. – Tekintve, hogy a megdönteni kívánt világcsúcs 20,52, valóban reális Petra elképzelése.

És utána? Azt mondja, hogy azután a sima gyorsúszásra fordít nagyobb figyelmet, hátha összejön mégis az olimpiai részvétel. Emellett más tervei is vannak: a sellőlány tagja lett a debreceni környezetvédelmi munkacsoportnak, amely a város zöld jövőjével foglalkozik. Nagyon szereti ugyanis a természetet, (például híve a felelős állattartásnak), s végzettségéből eredő ismeretei is arra hívatják, hogy ne csak szeresse, védje is.

Senánszky Petra a nemrég lezajlott országos bajnokságon ismét megnyerte az 50 méteres gyorsúszást, így indulhat a budapesti világbajnokságon is.

Borítókép: Senánszky Petra nem csak sportolóként sokoldalú (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)