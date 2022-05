Magyarország befogadott háromszáz fiatal ukrán cselgáncsozót

A Nemzetközi Judoszövetség (IJF) által koordinált No Borders (Nincsenek határok) akció egyre több klubot fog össze, amelyek szeretnének segítséget nyújtani az ukrajnai menekült sportolóknak, közben pedig az IJF rendszeres kapcsolatban áll más szervezetekkel is. A háború sújtotta Ukrajnából néhány héttel ezelőtt háromszáz tizennyolc évnél fiatalabb cselgáncsozó talált menedéket Romániában, amíg másokat Németországban fogadtak be. S Magyarország, a Magyar Judoszövetség (MJSZ) is csatlakozott a segítségnyújtáshoz, háromszáz fiatal ukrán dzsúdó érkezett hazánkba – számolt be erről a Judoinfo.hu szakportál.

– A Nemzetközi Judoszövetség ezen akciója kézzelfogható példája azoknak a dzsúdós értékeknek, amelyek minden törekvésünkben vezérelnek bennünket – fogalmazott Marius Vizer, az IJF elnöke. – Örülök, hogy biztonságos környezetet tudunk kínálni ezeknek a gyerekeknek és fiataloknak, ahol normális életet élhetnek, és továbbra is a dzsúdóra koncentrálhatnak, amíg országukban nem javul a helyzet. Hálás vagyok a magyar kormánynak és a Magyar Judoszövetségnek a támogatásért. Csapataink tökéletes szinergiában, maximális hatékonysággal dolgoztak. Továbbra is lenyűgöz az a szolidaritás és emberi együttérzés, amely itt Magyarországon minden ukrán menekült iránt mutatkozik meg.

Tóth László, a Magyar Judoszövetség elnöke is megszólalt:

– Az ötlet Marius Vizeré volt, és az ő hivatala koordinálta. Háromszáz hét és tizenhét év közötti ukrán gyereket találtunk meg, valamennyien cselgáncsozók. Sokan közülük nemcsak az otthonukat veszítették el, hanem az ukrajnai robbantásos támadások által elpusztított városokban is éltek. A fiatalokat húsz felnőtt kísérte el, valamennyien dzsúdóedzők. Ez egy nagyon fontos lépés, mert túlmutat a pénzügyi segítségnyújtáson. Életek megmentéséről, biztonságukról és a jövő támogatásáról beszélünk.

A tervnek két fázisa van. Az első az volt, hogy a magyar határon keresztül kivezessék a gyerekeket és kísérőiket az országból. Ez volt a legkockázatosabb rész. A második bonyolultabb, mert az összetört életek újjáépítéséből áll.

– Ez sokkal több, mint pusztán a dzsúdó gyakorlása. Feltételeket kell biztosítani a gyerekeknek az iskoláztatáshoz, mivel online tanulnak, menedéket, ágyat és élelmet kell találnunk nekik, és mindezt finanszíroznunk is kell. Ez a magyar kormány jóváhagyásával és támogatásával valósul meg. Köszönjük a Miniszterelnöki Hivatal és a sportért felelős államtitkárság gyors intézkedését és segítségét – monda el az MJSZ elnöke.

Tóth László hozzátette:

– Sportvezetőként már sok mindent csináltam, számos nagy nemzetközi verseny és rendezvény megszervezésében vettem részt, de ilyet még sohasem csináltam. Számomra ez erkölcsi kötelesség, másrészt megtiszteltetés. A szabadsághoz vezető út mindig kanyargós és veszélyes, de ez egy olyan út, amelyet végig kell járni. Talán egy nap látni fogjuk, hogy ezek a gyerekek bajnokokká, sőt a dzsúdó legendáivá válnak. Aztán mindannyian emlékezni fogunk arra a napra, amikor átlépték az ukrán–magyar határt, hogy nyugodtan aludhassanak, ehessenek és edzhessenek, mint más gyerekek. Emlékezni fogunk rá, hogy ez a dzsúdónak köszönhetően történt, mindazok segítségével, akik cselekszenek és kiállnak az emberiségért.

Borítókép: A hazánkba érkezett fiatal ukrán dzsúdósok egy csoportja, Magyarország is segítő kezet nyújtott (Forrás: Judoinfo.hu)